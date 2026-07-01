Brian Gutiérrez y Obed Vargas, nacidos en Estados Unidos, anuncian una nueva era para la Selección Mexicana

Después del fracaso total que representó la participación de México en el Mundial de Catar 2022, donde fue eliminado en la fase de grupos, el futuro del Tri lucía muy complicado. Para 2024, la situación había empeorado tras otro tropiezo internacional en la Copa América. Como coanfitrión del Mundial de 2026, México enfrentaba todavía más presión y para contener la crisis, la Federación Mexicana de Fútbol decidió recurrir nuevamente a su solucionador de problemas comprobado: el técnico Javier ‘El Vasco’ Aguirre, para una tercera etapa.

En poco tiempo, Aguirre logró convertir al Tri en un equipo competitivo al apartarse de su enfoque habitual. El mismo entrenador que, antes del Mundial de 2010, sorprendió al relegar al entonces portero de 24 años Guillermo ‘Memo’ Ochoa en favor de un jugador con mayor experiencia, ahora apostaba por los jóvenes.

La convocatoria de 26 jugadores de Aguirre para el Mundial de 2026 incluye a 14 debutantes en el escenario más importante del fútbol. La joya de este grupo es, sin duda, el prodigio de 17 años Gilberto Mora, pero también hay dos jugadores nacidos en Estados Unidos que apuntan a convertirse en pilares del equipo: Brian Gutiérrez, de Berwyn, Illinois, y Obed Vargas, de Anchorage, Alaska.

De acuerdo con el Artículo 30, apartado A, fracción II de la Constitución mexicana, las personas nacidas en el extranjero son consideradas mexicanas por nacimiento si son hijas de padre o madre mexicanos. Los padres de Gutiérrez son originarios de San Juan de los Lagos, Jalisco, mientras que el padre de Vargas nació en Morelia, Michoacán, y su madre creció en la Ciudad de México.

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“Obviamente, lo tomo día a día y trato de disfrutar la experiencia”, dijo Gutiérrez sobre la oportunidad de jugar con México en un Mundial. “Hablo mucho de ello con mis amigos y mi familia. La verdad, es increíble… simplemente estoy viviendo el momento”.

Gutiérrez, de 22 años, y Vargas, de 20, no son los primeros jugadores nacidos en Estados Unidos en representar a México en una Copa del Mundo. Esa distinción corresponde a Miguel Ponce e Isaac Brizuela, ambos nacidos en California e integrantes de la selección de 2014. Pero las comparaciones prácticamente terminan ahí.

A diferencia de Ponce y Brizuela, Gutiérrez y Vargas crecieron por completo en Estados Unidos y realizaron todo su desarrollo futbolístico en canchas estadounidenses. Ponce y Brizuela también tuvieron papeles secundarios; no disputaron un solo minuto en Brasil 2014.

Mientras tanto, Gutiérrez y Vargas ya reciben minutos importantes con la selección. Ambos formaron parte de la histórica fase de grupos de México, en la que el equipo ganó sus tres partidos por primera vez. Gutiérrez fue titular ante Sudáfrica y Corea del Sur, mientras que Vargas ingresó desde la banca para ayudar a conservar la ventaja de 1-0 frente a Corea del Sur.

Su protagonismo en el equipo de Aguirre también podría marcar otra nueva etapa para la Selección Mexicana: una en la que los jugadores mexicoamericanos sean tan importantes como los nacidos en territorio mexicano.

“Brian y Obed son dos jóvenes de ascendencia mexicana. Son jugadores con mucho talento que han progresado mucho recientemente. Los convocamos y nos convencieron con sus actuaciones”, dijo Aguirre antes del torneo. “Creo que hay muchos jugadores mexicoamericanos que, en el futuro, seguirán fortaleciendo a las selecciones juveniles de México, incluida la femenil. Eso me da gusto porque no nacieron en México, pero tienen un profundo amor por el país y lo han demostrado al elegir representarnos”.

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Tanto Gutiérrez como Vargas son productos de academias de la MLS.

Gutiérrez, un mediocampista ofensivo habilidoso y dinámico, escaló dentro de las fuerzas básicas del Fire de Chicago y debutó con el primer equipo en 2020. En diciembre se incorporó a Chivas, el club de su infancia y uno de los históricos de la Liga MX. A Gutiérrez le tomó tiempo consolidarse como titular en el equipo de Gabriel Milito, pero su talento para cambiar partidos estaba ahí, suficiente para llamar la atención de ‘El Vasco’.

Vargas, un mediocampista de ida y vuelta, se formó en las fuerzas básicas de los sounders de Seattle y debutó con el primer equipo en 2021. Una destacada actuación ante Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes de 2025 llevó al club español a incorporarlo a su plantel en febrero. Ese movimiento también lo colocó en los planes mundialistas de Aguirre.

“Jugar con México un Mundial es un sueño hecho realidad para todos los niños mexicoamericanos”, dijo Vargas. “Obviamente, con el Mundial disputándose en ambos países, es algo especial para mí. Tengo conexiones y vínculos con los dos países”.

Durante mucho tiempo se dijo que los jugadores mexicoamericanos simplemente no podían ganarse un lugar con México a nivel internacional. Jugadores como Édgar Castillo y Alejandro Zendejas —nacidos en Juárez, pero criados en El Paso, Texas— representaron al Tri hasta la categoría Sub-23 y después cambiaron de selección para jugar con Estados Unidos. Jonathan González, de Santa Rosa, California, representó a Estados Unidos en categorías juveniles y luego eligió a México, pero después de algunas convocatorias dejó de figurar.

Sin embargo, en este ciclo mundialista, los jugadores mexicoamericanos han destacado más que nunca.

La lista preliminar de 55 jugadores de Aguirre para el Mundial incluyó a seis mexicoamericanos. Richard Ledezma, de Phoenix; Efraín Álvarez, de Los Ángeles; Jorge Ruvalcaba, de Rialto, California; y Julián Araujo, de Lompoc, California, finalmente no superaron el último corte. De los cuatro, Ledezma y Araujo fueron quienes más cerca estuvieron de entrar al equipo, aunque por distintas razones se quedaron fuera.

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Vargas considera que era solo cuestión de tiempo para que ese talento se abriera paso.

“Creo que los jugadores mexicoamericanos siempre han estado ahí. La calidad siempre ha estado ahí. Obviamente, la creciente pasión por este deporte en Estados Unidos ha ayudado a impulsar el desarrollo de muchos de esos jugadores”, dijo Vargas. “Creo que es increíble ver a tantos mexicoamericanos destacando con las selecciones de Estados Unidos y México. Los sueños de los niños se hacen realidad, y eso sigue inspirando a la próxima generación de jugadores mexicoamericanos que viene creciendo en Estados Unidos”.

Gutiérrez y Vargas, como muchos jugadores mexicoamericanos destacados de los últimos 15 años, comenzaron su camino con el Tri en medio de una disputa constante entre el país donde nacieron y el país de sus padres. La selección masculina de México y su contraparte de Estados Unidos se han convertido cada vez más en rivales, tanto dentro de la cancha como en la competencia por reclutar jugadores con doble nacionalidad.

Para México, Estados Unidos representa ahora una zona clave de visoría fuera de su territorio. Según una recopilación del Instituto de Política Migratoria basada en datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2022 de la Oficina del Censo de Estados Unidos, aproximadamente 38.8 millones de residentes del país nacieron en México o reportaron ascendencia u origen mexicano.

Los jugadores mexicoamericanos no solo amplían el grupo de talento disponible para la selección, sino que, según algunos, también aportan un elemento distinto que puede representar una ventaja importante para el programa.

El exentrenador de selecciones juveniles de México y actual técnico de Guatemala, Luis Fernando Tena, generó polémica recientemente en una entrevista con ESPN Deportes al afirmar que los jugadores mexicoamericanos poseen cualidades que pueden diferenciarlos de los futbolistas formados en México.

“Tienen una mentalidad estadounidense. Crecieron con esa mentalidad y con buena alimentación, y eso los hace diferentes”, dijo Tena, quien dirigió a la selección Sub-23 de México que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. “Son más disciplinados, trabajan más y están más enfocados, algo que a veces no siempre encontramos en muchos jugadores nacidos en México”.

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Gutiérrez y Vargas comenzaron sus carreras internacionales representando a Estados Unidos en categorías juveniles, pero la regla de cambio único de asociación de FIFA les permitió modificar su elegibilidad.

Vargas dijo que eligió a México porque simplemente “siguió a su corazón”. Su amor por sus raíces y por la selección mexicana pesó más que cualquier otra cosa.

En el caso de Gutiérrez, su paso por Chivas fue lo que lo convenció de hacer el cambio. En la Liga MX, el club ha estado a la vanguardia en la búsqueda de talento dentro de la diáspora mexicana en Estados Unidos. Su histórica política de jugar solo con mexicanos limita el universo de jugadores que puede contratar. Por eso, los futbolistas mexicoamericanos se han convertido en una vía fundamental para Chivas.

“En cuanto llegué a Chivas, supe que mi decisión era representar a México porque jugamos con 100% mexicanos; así es”, dijo Gutiérrez.

La oportunidad también pudo haber tenido un papel importante en las decisiones de Gutiérrez y Vargas de hacer el cambio único de selección. Ninguno tenía un camino claro hacia la selección mayor de Estados Unidos, mientras que México les ofrecía una ruta más directa y una oportunidad de jugar el Mundial de 2026.

En una entrevista de 2023, Ricardo Pepi, originario de El Paso y quien hizo el cambio único de México a Estados Unidos, dijo en el podcast Men in Blazers que su decisión estuvo influida por el hecho de que Estados Unidos lo tenía considerado para la selección mayor, mientras que el Tri no.

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“Fue muy fácil decidir. Estados Unidos quería que me uniera para las eliminatorias mundialistas, y eso es algo importante”, dijo Pepi. “Es una oportunidad única, estar en un Mundial, y ni siquiera tuve que pensarlo porque México me quería para la Sub-20 y eventualmente para la selección mayor. Yo pensaba: ‘Ya superé esa etapa’”.

Aunque Gutiérrez y Vargas eligieron a México y abrazan la cultura de sus padres, su dualidad sigue presente. Llevan consigo a sus comunidades.

Hace un año, cuando redadas agresivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido en inglés como ICE, y deportaciones masivas afectaron a numerosas comunidades inmigrantes en el país, particularmente a las comunidades mexicanas, un Aguirre visiblemente frustrado se negó a comentar sobre la situación al asegurar que era “apolítico” y que no era “vocero” del pueblo mexicano.

No fue el caso de Gutiérrez y Vargas, quienes respondieron preguntas sobre las redadas de ICE durante el día de medios de México previo al Mundial en Pasadena, alternando con naturalidad entre inglés y español.

Gutiérrez respondió sin titubear. Su ciudad natal, Berwyn, es un suburbio de Chicago, una ciudad que en septiembre fue blanco de la “Operación Midway Blitz”, un importante operativo federal de control migratorio. Según el Chicago Tribune, entre 3,800 y 4,500 personas fueron detenidas o arrestadas durante el operativo.

Las palabras de Gutiérrez reflejaron la tensión que se vive en toda su comunidad.

“Ha sido un año muy, muy difícil para nosotros”, dijo Gutiérrez. “Ha afectado a muchas familias, y representar a México me llena de orgullo. Espero poder demostrarlo en la cancha”.

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No es un secreto que una parte importante de la afición de México está conformada por mexicoamericanos. Son quienes ayudan a llenar enormes estadios de la NFL durante el MexTour anual del Tri, una serie de partidos amistosos, en su mayoría intrascendentes, que con frecuencia son vistos como una estrategia para recaudar dinero de la Federación Mexicana de Futbol. La presencia de jugadores destacados como Gutiérrez y Vargas representa un avance importante para este sector de la afición.

Al contar con jugadores que comparten experiencias culturales y dificultades similares, el vínculo entre la diáspora mexicana en Estados Unidos y el Tri solo puede fortalecerse. Los lazos ahora van más allá de compartir las mismas raíces: los mexicoamericanos pueden identificarse con un equipo que tiene jugadores que representan su identidad dual. Y eso puede generar un verdadero sentido de pertenencia.