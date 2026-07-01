Lamine Yamal confía en España antes del choque ante Austria: “Pienso que voy a ganar el Mundial”

La selección de España llega a Los Ángeles con la misión de confirmar en la fase de eliminación directa las buenas sensaciones que dejó durante la primera ronda del Mundial 2026.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente enfrentará este jueves 2 de julio (12 p.m. PT) a Austria en el Los Angeles Stadium de Inglewood por un boleto a los Octavos de Final, en un duelo que pondrá frente a frente el estilo de posesión de la Roja contra la intensidad y el orden táctico del equipo de Ralf Rangnick.

España terminó como líder invicta del Grupo H. Su camino comenzó con un inesperado empate sin goles frente a Cabo Verde, un partido en el que dominó la posesión y generó numerosas oportunidades sin lograr romper el empate. Después reaccionó con una contundente victoria por 4-0 sobre Arabia Saudita y cerró la fase de grupos con un trabajado triunfo de 1-0 sobre Uruguay gracias a un gol de Álex Baena, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar del sector sin recibir un solo tanto en tres encuentros de cara a los dieciseisavos.

Austria, por su parte, avanzó como segunda del Grupo J, únicamente por detrás de Argentina. El conjunto de Rangnick debutó con una victoria de 3-1 sobre Jordania, cayó 2-0 frente a la campeona del mundo y aseguró su clasificación con un empate 3-3 ante Argelia. Un agónico gol de Sasa Kalajdzic en el tiempo agregado selló el pase de los austríacos a la fase de eliminación directa.

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Aunque España llega con una de las defensas más sólidas del torneo, su funcionamiento ofensivo ha generado cuestionamientos. El equipo suma más de 420 minutos sin recibir gol, pero en varios pasajes del Mundial le ha costado transformar su dominio territorial en anotaciones, un panorama que también se ha visto condicionado por las lesiones sufridas en las bandas.

Sin embargo, dentro del plantel español existe la convicción de que el equipo todavía no ha mostrado su mejor versión. Dos días antes del encuentro, Lamine Yamal reconoció que la selección tiene margen para crecer, aunque dejó claro que el objetivo principal sigue siendo avanzar.

“Podemos mejorar, somos mucho mejores del nivel que estamos mostrando, pero quiero ganar”, dijo el atacante del Barcelona durante una entrevista con Tiempo de Juego, de COPE.es.

Yamal también restó importancia a las críticas recibidas por el desempeño de la selección durante la fase de grupos.

“La gente está diciendo que podemos jugar mejor, pero tenemos en la cabeza que con calma, que primero es ganar y luego iremos mejorando”.

El extremo español también envió un mensaje de tranquilidad respecto a su estado físico después de las molestias que sufrió durante la fase de grupos.

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“Estoy muy bien, muy contento. He entrenado con muchas ganas e ilusionado por llegar a este momento. Estoy al 90-80% y subiendo, para abajo no va. Estoy ya para los 90 minutos”.

Sobre su posible participación como titular, explicó que mantiene comunicación constante con el cuerpo técnico.

“Decide el míster, yo le digo cómo estoy y si puedo aguantar”.

Yamal también recordó que, a partir de ahora, el Mundial entra en una etapa completamente distinta.

“La fase de grupos ya no vale nada”, dijo la superestrella de 18 años.

El atacante evitó señalar favoritos para conquistar el campeonato y aseguró que ninguna selección está por encima del resto.

“No hay ninguna selección muy, muy inferior a ti. Hay que salir a jugar bien y ganar. No hay ninguna favorita. Ninguna está por encima”, dijo Yamla, quien dejó entrever la confianza que existe dentro del vestuario español. “Pienso que voy a ganar el Mundial”.

Austria representará una prueba distinta para España. El conjunto dirigido por Rangnick ha consolidado un estilo basado en la presión alta, las transiciones rápidas y un importante despliegue físico. Futbolistas como Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, David Alaba y Marko Arnautovic lideran a un equipo que buscará reducir los espacios y obligar a España a jugar lejos del área rival.

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En la conferencia de prensa previa al encuentro, Marcos Llorente dejó claro que la selección española no espera un partido sencillo.

“Sabemos que Austria es un equipo muy físico, muy intenso y tendremos que hacer un partido muy completo para seguir adelante”, dijo Llorente.

El historial favorece ampliamente a España, que ha ganado nueve de los 16 enfrentamientos oficiales entre ambas selecciones, con tres empates y cuatro triunfos para Austria. Sin embargo, las estadísticas quedan en segundo plano en una Copa del Mundo donde un solo partido define el futuro de cada selección.

El ganador del encuentro avanzará a los Octavos de Final, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Portugal y Croacia, programado para disputarse horas después en el mismo lado del cuadro.

