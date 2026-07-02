España derrota a Austria en Inglewood y avanza a Octavos; La Roja sigue firme en el Mundial 2026

La selección de España avanzó este jueves a los Octavos de Final del Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Austria en el Los Angeles Stadium de Inglewood. Con un doblete de Mikel Oyarzabal y uno de Pedro Porro, en la complementaria, La Roja confirmó la clasificación del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

España no tuvo una actuación especialmente fluida, pero resolvió un partido en el que Austria intentó presionar alto y atacar los espacios a espaldas de la defensa.

El conjunto español aprovechó los desajustes del rival, encontró profundidad por las bandas y fue efectivo en varias acciones que expusieron las dificultades defensivas de los austriacos.

Con este resultado, España mantiene su invicto en el torneo, suma su cuarto partido sin recibir gol y queda a la espera del ganador entre Portugal y Croacia. Su duelo de Octavos de Final está programado para el 6 de julio en el Dallas Stadium de Arlington, Texas.

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Austria salió rápidamente en busca de la sorpresa, pero se encontró con una España bien parada en defensa. El contragolpe terminó con Lamine Yamal, quien disparó directo a la humanidad del portero Alex Schlager apenas al minuto de haber empezado el juego.

Los austriacos trataban de ganarle la espalda a la defensa española, pero la imaginación en su ataque era muy limitada y no pasaban de ser solo promesas. Aunque una de las más claras que tuvo Austria fue por medio de una jugada de Marcel Sabitzer, quien envió un centro por la banda izquierda para el delantero Michael Gregoritsch que estuvo muy cerca de conectar para abrir el marcador.

El ritmo del juego empezó a favorecer a España, pues Austria arriesgaba en su ataque y dejaba espacios.

A los 29 minutos, tras un tiro de esquina cobrado por Yamal, una falta sobre el portero ahogó el grito de gol que había convertido Marc Cucurella.

Yamal hacía de las suyas por la derecha y en una incursión en el área casi termina en otra clara oportunidad de gol. El portero Schlager apenas pudo reaccionar y evitó la celebración a los 32 minutos.

“Creo que tenemos que seguir creciendo en el juego, en la intensidad, en todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección”, dijo Yamal tras el encuentro mientras sostenía su trofeo de JMV del partido. “Somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos”.

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Cucurella se iba convirtiendo también en figura con sus despliegues por la derecha y fue precisamente con un centro de él, a los 36 minutos, con el que España pudo abrir el marcador. Cucurella le envió el pase a un Oyarzabal que vio solo, pues David Alaba dejó un espacio grande entre él y delantero. Oyarzabal conectó el centro sin marca y sin problemas para el 1-0.

Beautiful goal from Spain to take a 1-0 lead 😮‍💨 pic.twitter.com/L9LqnfPBrF — FOX Sports (@FOXSports) July 2, 2026

España tuvo dos grandes oportunidades de aumentar el marcador a los 45+2. La primera fue un disparo de larga distancia de Álex Baena que pegó en el horizontal y en el rebote, Yamal la tiró directo al cuerpo del portero.

Para la segunda mitad, Yamal siguió presionando a los defensas españoles encarando y creando más peligro y con una de sus asistencias, Oyarzabal tuvo otra oportunidad, pero su disparo fue directo a las manos del portero austriaco.

La conducción de Rodri logró abrir más espacios, permitiéndole conducir el balón hacia y creando la opción de un disparo que apenas pasó rozando el poste a los 54 minutos.

Austria buscaba más en el ataque y recurrió a Sasa Kalajdzic, quien respondió rápidamente con un cabezazo y aunque su remate se fue por arriba, daba la sensación que iban por más. Sin embargo, España reaccionó y anotó el segundo gol que parecía lapidario solo un par de minutos después.

A los 66’, Álex Baena recuperó el esférico por la izquierda y envió el centro para que Porro cabeceara el segundo gol de su equipo y su primero con España en un juego internacional. Nuevamente la anotación llegó por el deficiente centro defensivo austriaco.

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“He marcado muchos goles de cabeza”, dijo Porro entre risas. “No es el primero, pero la verdad que no te imaginas... Tenía ese feeling de que Álex la podía poner ahí. Poquito a poquito he ido entrando, sí que es verdad que he perdido un poco la marca, no sé si estaba detrás mía el mío, pero bueno, he confiado que el balón iba a caer ahí y solo es picarla abajo”.

Pedro Porro scores his first international goal for Spain 🇪🇸



What a moment to do it in the FIFA World Cup! pic.twitter.com/8WTSasIErA — FOX Sports (@FOXSports) July 2, 2026

En su última jugada antes de ser intercambiado, Yamal recibió un pase dentro del área grande y aunque conectó muy bien el balón para superar al portero austriaco, un defensa logró evitar el tercero al bloquear su disparo.

What a clearance from Austrian captain David Alaba 🔥 pic.twitter.com/0fXqYqsDSF — FOX Sports (@FOXSports) July 2, 2026

“Hemos pasado de ronda, estoy muy feliz, pero bueno, ya el partido ha acabado, ya hay que pensar en el siguiente partido y ya está, pero sí que estoy feliz por el equipo”, dijo Yamal, quien solo ha anotado una vez durante el torneo.

Cuando ya parecía que ambas selecciones se conformaban con el resultado, Oyarzabal se hizo presente nuevamente en el marcador. Cucurella una vez más se conectó con el delantero, pero en esta ocasión vino de un pase profundo al centro, en el que Oyarzabal le ganó la espalda a dos defensores y sellar la goleada con el 3-0 final.

“El partido te te va diciendo más o menos lo que necesitas y si necesitas más ofensivamente para el grupo o más defensivamente”, dijo Porro. “Es el estar más concentrado en en eso y seguramente que cuando también tienes más convicción en lo que tienes que hacer, también vas mejor”.

2nd connection of the day between Cucurella and Oyarzabal 😮‍💨 pic.twitter.com/cY5fMZAPEl — FOX Sports (@FOXSports) July 2, 2026

¿Cómo llegaron?

El historial favorecía a España, que ha ganado tres de los cuatro enfrentamientos ante Austria, sin empates en la serie. Sus victorias, además, llegaron con marcadores amplios: 9-0 como local en clasificación, 5-1 como visitante en un amistoso y 3-1 en territorio austríaco.

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Austria solo se impuso una vez, por 2-1 durante una fase de grupos de la Copa del Mundo.

Previo a este encuentro, incluyendo los juegos del Mundial, España llegaba con un invicto en sus últimos 13 partidos.

España llegó a los dieciseisavos como líder del Grupo H, luego de una fase de grupos en la que no recibió goles. El equipo de Luis de la Fuente abrió con un empate sin goles ante Cabo Verde, pero después venció 4-0 a Arabia Saudita y cerró con un triunfo 1-0 sobre Uruguay. Con siete puntos y cinco goles a favor, la selección española avanzó con una defensa firme y con varios jugadores participando en la producción ofensiva.

Austria, por su parte, terminó segunda del Grupo J con cuatro puntos. Debutó con una victoria 3-1 ante Jordania, cayó 2-0 frente a Argentina y aseguró su clasificación con un empate 3-3 contra Argelia en la última jornada. El conjunto austriaco marcó seis goles en sus tres partidos, aunque también concedió seis, una diferencia que explica un recorrido más irregular antes de enfrentar a España en Inglewood.

