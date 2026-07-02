‘¿Y si sí?’: la frase que reemplazó al ‘Sí se puede’ y que invita a México a soñar durante el Mundial 2026

César Aquino no había visitado el FanFest del Zócalo de la Ciudad de México. Pero el miércoles, un día después de que México venciera 2-0 a Ecuador para sellar su cuarta victoria consecutiva en la Copa del Mundo 2026, el aficionado y su esposa, Angélica Arias, caminaron hasta la plaza con dos gorras idénticas. En ambas estaba bordada la misma pregunta: “¿Y si sí?”.

No es una frase cualquiera. Es un término que han utilizado aficionados, jugadores y personalidades de México para invitar a soñar a que la selección mexicana puede ir más allá de las expectativas.

“Estoy gratamente sorprendido de cómo ha progresado el equipo”, dijo Aquino. “El ánimo de la gente nos va llegando a todos; paulatinamente, esa emoción nos ha invadido. Por eso estoy aquí”.

Hace apenas un mes, las calles de la Ciudad de México contaban una historia distinta. Estaban llenas de manifestantes, como el sindicato de maestros y grupos formados de familiares de desaparecidos, así como de aficionados escépticos de un equipo que cuatro años antes había firmado su peor actuación mundialista desde 1978. Los problemas sociales y el enojo de un sector con el gobierno, se mezclaban, con la ansiedad futbolera.

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“El ambiente nacional estaba pesado, había poco ánimo”, recordó Aquino, quien ha acudido a los mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022. “Pero al llegar la fecha, la gente se fue metiendo más y más”.

César Aquino y Angélica Arias durante el FanFest del miércoles en el Zócalo de la Ciudad de México. (Eduard Cauich/LA Times en Español)

El martes, esas mismas calles recibieron a más de un millón de aficionados que salieron a celebrar el pase de México al quinto partido, algo que la selección no lograba desde 1986, y con cada victoria, la marea humana crece. En el primer juego se reportaron más de 400,000 personas, después más de 800,000, y el último partido más de un millón.

“Un día antes de que iniciara el Mundial, yo sentía un Mundial apagado, hasta forzado para la afición”, recordó Víctor Velásquez, de Los Ángeles, reportero de Estrella TV que cubre el FanFest en la Ciudad de México. “Ahora yo no recuerdo que la afición haya estado tan entregada al Tricolor”.

El grito que antes definía a la afición mexicana en los mundiales, “sí se puede”, ha sido desplazado no solamente en las calles, también en el estadio. En su lugar, “¿y si sí?” retumbó el martes en las gargantas de más de 80,000 aficionados dentro del Estadio Ciudad de México cuando el equipo nacional estaba venciendo 2-0 a Ecuador y se sentía el triunfo muy cerca.

Los jugadores de México celebran la victoria de su selección y su clasificación para los octavos de final tras el partido de la ronda de 32 de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre México y Ecuador, disputado en el Estadio de la Ciudad de México el 30 de junio de 2026.

(David Ramos / Getty Images)

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La frase nació antes de la Copa del Mundo, en una conferencia de prensa de cara a la Liguilla de la Liga MX. Al entonces técnico de Pumas, Efraín Juárez, le preguntaron por la posibilidad de que su equipo rompiera una larga sequía de títulos. El exmundialista respondió con una pregunta propia: “¿Y si sí?, ¿Y si los Pumas sí son campeones?”.

Esa respuesta se volvió viral, luego se convirtió en un movimiento, y ahora es la frase con la cual una afición entera alienta a su selección, un representativo que hoy suma cuatro victorias sin recibir un solo gol.

El portero Guillermo Ochoa publicó una foto con un sombrero vaquero que llevaba la misma inscripción: “¿Y si sí?”. Varios artistas han replicado esa frase en redes sociales, convirtiéndola en una campaña de apoyo no oficial al Tricolor.

Para Jesús Roberto Ramírez, poeta y creador de contenido de 36 años, la frase toca algo más profundo.

“Creo que todos los mexicanos tenemos un ‘¿y si sí?’ en nuestra vida”, dijo Ramírez, quien se volvió viral recientemente cuando el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reusó su video en el que agradece al Mundial y a la selección mexicana por hacer felices a tantos millones de mexicanos acostumbrados a las malas noticias.

“En México, la misma educación nos hace menos. Nos dice que no vamos a poder porque somos mexicanos. Pero la vida nos ha enseñado a luchar por los imposibles. El ‘¿y si sí?’ va mucho más allá del fútbol”, añadió Ramírez.

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Adriana Valasis, reportera de N+ en Ciudad de México que ha cubierto mundiales y Juegos Olímpicos, ha visto de cerca cómo la selección mexicana cambió el ánimo de la afición y unió en la sociedad mexicana.

“Creo que se ha roto una desigualdad marcada que tenemos en México”, dijo Valasis. “No se acaban los problemas políticos, pero creo que a México le hacía falta un escape. Era algo que necesitábamos y no lo sabíamos”.

Ramírez lo describió como una tregua inesperada en una sociedad fracturada por la política.

“Ahorita estamos en un momento tan polarizado como mexicanos que ya no puedes ni cuestionar lo que hace tu gobierno sin que te tachen de oposición, ni aplaudir lo que hace bien sin que te tachen de estar de un lado”, dijo Ramírez. “A mí me urgía un respiro. Me faltaba platicar 15 minutos con mi vecino sin que salieran a relucir nuestras preferencias políticas”.

El domingo, México juega otro partido de vida o muerte de eliminación directa ante Inglaterra en la Ciudad de México, en un juego que, de ganarlo, ya se anticipa una de las celebraciones más grandes en la historia del país y que igualará lo conseguido en los mundiales de 1970 y 1986, cuando el Tri llegó a cuartos de final también como anfitrión.

De ganar, se espera que más de un millón de personas se congreguen en el Ángel de la Independencia, como en los cuatro triunfos anteriores. Por las redes sociales también se ha pedido cautela y mesura al festejar. El martes, cuatro personas murieron por asfixia durante los festejos, en los que también se reportó un alto número de asistentes bajo la influencia del alcohol.

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Entre la euforia también ha surgido una costumbre nueva: aficionados entre sí se organizan para “hacer volar” a otro aficionado, lanzándolo al aire entre la multitud como se hace tradicionalmente con el novio en una boda o con los graduados en una ceremonia escolar.

“Estas nuevas generaciones quieren volar”, dijo Ramírez. “Esta euforia no ha sido solo por los éxitos deportivos de México, sino también por los fracasos sociales que hemos arrastrado. Este Mundial ha sido una válvula de presión que reventamos con esta alegría”.

Aun así, sabe que la fiesta tiene fecha de caducidad.

“Un Mundial no va a cambiar los problemas que tenemos como país, porque son problemas que arrastramos desde hace generaciones”, dijo Ramírez. “Pero sí me gustaría soñar con que nos quede algo de esta hermandad. El fútbol es una fiesta. Si pierde México, nos va a doler, pero no va a ser un problema, porque ya tenemos otros problemas de sobra”.

“Espero que esta unión que tenemos como mexicanos nos quede, aunque sea una pizquita, cuando acabe el Mundial”, señaló Ramírez, mientras repite una de las frases de su video viral.

“Qué hermoso eres, feliz, México”.