Así quedaron definidos los Octavos de Final del Mundial 2026: fechas, horarios y estadios

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO - 30 DE JUNIO: Raúl Jiménez (n.º 9) de México (parcialmente oculto) celebra el segundo gol de su equipo junto a Johan Vásquez (n.º 5) y otros compañeros durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México y Ecuador, disputado en el Estadio de la Ciudad de México el 30 de junio de 2026 en Ciudad de México, México. (Foto de Carl Recine/Getty Images)

La fase de dieciseisavos de final dejó definidos los 16 equipos que seguirán en carrera por la Copa del Mundo. Colombia fue uno de los últimos clasificados, luego de imponerse 1-0 a Ghana con gol de Jhon Arias, y enfrentará a Suiza en la siguiente ronda.

También se completaron los cruces con los avances de Argentina, que venció 3-2 a Cabo Verde; Egipto, que eliminó a Australia en penales; y Suiza, que superó 2-0 a Argelia. El cuadro de octavos reunirá ocho partidos entre el sábado 4 y el martes 7 de julio.

Aquí los juegos eliminatorios…

**Horarios del Pacífico

Canadá vs. Marruecos: 4 de julio, 10 a.m., Estadio de Houston, Houston.

Paraguay vs. Francia: 4 de julio, 2 p.m., Estadio de Filadelfia, Filadelfia.

Brasil vs. Noruega: 5 de julio, 1 p.m., New York New Jersey Stadium, Nueva Jersey.

México vs. Inglaterra: 5 de julio, 5 p.m., Estadio de Ciudad de México, Ciudad de México.

Portugal vs. España: 6 de julio, 12 p.m., Dallas Stadium, Arlington.

Estados Unidos vs. Bélgica: 6 de julio, 5 p.m., Seattle Stadium, Seattle.

Argentina vs. Egipto: 7 de julio, 9 a.m., Atlanta Stadium, Atlanta.

Suiza vs. Colombia: 7 de julio, 1 p.m., Vancouver Stadium, Vancouver.