Así quedaron definidos los Octavos de Final del Mundial 2026: fechas, horarios y estadios
La jornada del viernes definió los últimos clasificados a la siguiente ronda de eliminación directa de la Copa Mundial.
- Share via
La fase de dieciseisavos de final dejó definidos los 16 equipos que seguirán en carrera por la Copa del Mundo. Colombia fue uno de los últimos clasificados, luego de imponerse 1-0 a Ghana con gol de Jhon Arias, y enfrentará a Suiza en la siguiente ronda.
También se completaron los cruces con los avances de Argentina, que venció 3-2 a Cabo Verde; Egipto, que eliminó a Australia en penales; y Suiza, que superó 2-0 a Argelia. El cuadro de octavos reunirá ocho partidos entre el sábado 4 y el martes 7 de julio.
Aquí los juegos eliminatorios…
**Horarios del Pacífico
Canadá vs. Marruecos: 4 de julio, 10 a.m., Estadio de Houston, Houston.
Paraguay vs. Francia: 4 de julio, 2 p.m., Estadio de Filadelfia, Filadelfia.
Brasil vs. Noruega: 5 de julio, 1 p.m., New York New Jersey Stadium, Nueva Jersey.
México vs. Inglaterra: 5 de julio, 5 p.m., Estadio de Ciudad de México, Ciudad de México.
Portugal vs. España: 6 de julio, 12 p.m., Dallas Stadium, Arlington.
Estados Unidos vs. Bélgica: 6 de julio, 5 p.m., Seattle Stadium, Seattle.
Argentina vs. Egipto: 7 de julio, 9 a.m., Atlanta Stadium, Atlanta.
Suiza vs. Colombia: 7 de julio, 1 p.m., Vancouver Stadium, Vancouver.