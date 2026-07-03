Colombia derrota a Ghana con la mínima diferencia y pasa a Octavos de Final del Mundial 2026

KANSAS CITY, MISSOURI - 3 DE JULIO: Jhon Arias (n.º 11), de Colombia, celebra con sus compañeros tras marcar el primer gol del equipo durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y Ghana, disputado en el Kansas City Stadium el 3 de julio de 2026 en Kansas City, Missouri. (Foto de Carl Recine/Getty Images)

Colombia avanzó a los Octavos de Final del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Ghana este viernes en el Kansas City Stadium de Kansas City.

Jhon Arias marcó el único gol de un partido en el que el equipo de Néstor Lorenzo tuvo mayor control, aunque debió sostener la ventaja durante buena parte de la noche ante un rival que intentó crecer con el paso de los minutos.

El tanto llegó al minuto 14, poco después de que Jhon Córdoba tuviera que abandonar el campo por lesión. Luis Suárez ingresó en su lugar y, en una de sus primeras intervenciones, envió un centro preciso al segundo poste. Arias apareció sin marca y definió de cerca para superar al arquero Lawrence Ati-Zigi.

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Colombia encontró pronto la diferencia, pero no consiguió ampliar el marcador pese a tener más llegadas.

El gol del partido: Jhon Arias marcó el camino de Colombia, presentado por @BankofAmerica



Arias firmó el único gol del encuentro para darle a Colombia una valiosa victoria 1-0 sobre Ghana y así sellar el pase a los octavos de final del Mundial 2026. pic.twitter.com/r2QhURNW5b — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 4, 2026

Para el segundo tiempo, la superestrella de los cafeteros, James Rodríguez, no saltó a la cancha con sus compañeros aparentemente debido a una decisión técnica y no física.

Luis Díaz llegó a celebrar un posible 2-0, aunque la jugada fue anulada por fuera de lugar. ‘Lucho’ tuvo varias oportunidades más, pero no estuvo fino al momento de terminar las jugadas.

Ghana buscó respuestas con cambios y juego directo, pero le costó generar situaciones claras frente al arco colombiano. La selección sudamericana defendió con orden la mínima ventaja y evitó que el encuentro se le complicara en el cierre manteniendo la presión sobre los ghaneses.

Colombia había llegado a esta instancia como líder del Grupo K. Debutó con una victoria 3-1 ante Uzbekistán, venció 1-0 a República Democrática del Congo y cerró la fase de grupos con un empate sin goles frente a Portugal. Esa campaña le permitió avanzar de forma directa a los dieciseisavos y enfrentar a Ghana, uno de los mejores terceros del torneo.

Ghana, por su parte, comenzó su recorrido con triunfo 1-0 sobre Panamá, empató valientemente 0-0 ante Inglaterra y cayó 2-1 frente a Croacia. Sus cuatro puntos fueron suficientes para mantenerse entre los terceros clasificados y acceder a la fase de eliminación directa, donde compitió ante Colombia pero no encontró la manera de igualar el partido.

El próximo rival de Colombia será Suiza, que viene de derrotar 2-0 a Argelia. El encuentro se jugará el martes 7 de julio en el BC Place de Vancouver, con un lugar en los cuartos de final en disputa.

