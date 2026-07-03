Columna: Inglaterra contra toda la Ciudad de México

Los aficionados mexicanos agitan banderas mientras ven el partido de la ronda de 32 del Mundial de fútbol entre México y Ecuador, cerca del monumento al Ángel de la Independencia en Ciudad de México, el martes 30 de junio de 2026.

Antes del juego ante Ecuador, el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, pedía el apoyo del famoso Jugador 12, o sea, la afición, para que el Estadio Azteca fuera un infierno y los ecuatorianos no pudieran hacer nada. La estrategia funcionó y el Tricolor ganó, pero ahora, el domingo: Inglaterra contra toda la Ciudad de México.

Y es que el lunes la afición comenzó a calentar tanto el partido, que le llevaron “serenata” a los de Ecuador durante toda la noche, buscando que no pudieran dormir. A esto se le agregó la altitud de la capital y afectó tanto a los rivales que en la segunda parte tuvieron más la pelota pero no pudieron hacerle nada al Tri. ¡Ya ni corrían!

Es precisamente a eso a lo que le tendrá miedo Inglaterra: la pasión de los fanáticos mexicanos y la altura del Estadio Azteca.

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Steve Magness, experto en el arte de correr, asegura que “2.240 metros sobre el nivel del mar tienen un impacto real y significativo”.

“Se puede observar en los datos de fútbol: la distancia total recorrida y la velocidad en carrera disminuyen significativamente”, agregó. “Entre un 3% y un 9% para la primera, y entre un 10% y un 15% para la segunda. Cuanto mayor es la altitud, mayor es el efecto. Cuanto menor es la aclimatación, mayor es el efecto”.

En términos claros: la Selección Mexicana tendrá la ventaja no solo en las gradas, sino también en la aclimatación a la altura de la CDMX y al clima actual, que está volviendo loco a todos por su gran variabilidad e imprevisibilidad.

La única manera de contrarrestar este problema, es llegar y competir en las primeras 24 horas, algo imposible por lo que obliga FIFA a los equipos a estar en la ciudad sede al menos un día antes. De acuerdo a Magness, la otra sería llegar y aclimatarse, pero el tiempo para tener una aclimatación perfecta es de 19 días, algo imposible para Inglaterra.

Así que si Inglaterra quiere quitarle el invicto a la Selección Mexicana y clasificar a la siguiente ronda, lo único que podrá hacer es no darle la pelota a los mexicanos e ir abonando esfuerzos, poco a poco, porque si no, se les vendrá la noche, la lluvia, la altura, la afición y los futbolistas aztecas.

El domingo: Inglaterra contra toda la Ciudad de México. Sé que millones de mexicanos en el país, en Estados Unidos y en Europa estarán atentos a este juego, pero los 80 mil que entren al Estadio Azteca serán clave para que el equipo de “Las Rosas” nunca se sienta a gusto y de esa manera la Selección Mexicana siga soñando dentro de esta Copa Mundial de la FIFA.