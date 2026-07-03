Columna: Inglaterra contra toda la Ciudad de México
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CIUDAD DE MÉXICO. — Antes del juego ante Ecuador, el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, pedía el apoyo del famoso Jugador 12, o sea, la afición, para que el Estadio Azteca fuera un infierno y los ecuatorianos no pudieran hacer nada. La estrategia funcionó y el Tricolor ganó, pero ahora, el domingo: Inglaterra contra toda la Ciudad de México.
Y es que el lunes la afición comenzó a calentar tanto el partido, que le llevaron “serenata” a los de Ecuador durante toda la noche, buscando que no pudieran dormir. A esto se le agregó la altitud de la capital y afectó tanto a los rivales que en la segunda parte tuvieron más la pelota pero no pudieron hacerle nada al Tri. ¡Ya ni corrían!
Es precisamente a eso a lo que le tendrá miedo Inglaterra: la pasión de los fanáticos mexicanos y la altura del Estadio Azteca.
Steve Magness, experto en el arte de correr, asegura que “2.240 metros sobre el nivel del mar tienen un impacto real y significativo”.
“Se puede observar en los datos de fútbol: la distancia total recorrida y la velocidad en carrera disminuyen significativamente”, agregó. “Entre un 3% y un 9% para la primera, y entre un 10% y un 15% para la segunda. Cuanto mayor es la altitud, mayor es el efecto. Cuanto menor es la aclimatación, mayor es el efecto”.
En términos claros: la Selección Mexicana tendrá la ventaja no solo en las gradas, sino también en la aclimatación a la altura de la CDMX y al clima actual, que está volviendo loco a todos por su gran variabilidad e imprevisibilidad.
La única manera de contrarrestar este problema, es llegar y competir en las primeras 24 horas, algo imposible por lo que obliga FIFA a los equipos a estar en la ciudad sede al menos un día antes. De acuerdo a Magness, la otra sería llegar y aclimatarse, pero el tiempo para tener una aclimatación perfecta es de 19 días, algo imposible para Inglaterra.
Así que si Inglaterra quiere quitarle el invicto a la Selección Mexicana y clasificar a la siguiente ronda, lo único que podrá hacer es no darle la pelota a los mexicanos e ir abonando esfuerzos, poco a poco, porque si no, se les vendrá la noche, la lluvia, la altura, la afición y los futbolistas aztecas.
El domingo: Inglaterra contra toda la Ciudad de México. Sé que millones de mexicanos en el país, en Estados Unidos y en Europa estarán atentos a este juego, pero los 80 mil que entren al Estadio Azteca serán clave para que el equipo de “Las Rosas” nunca se sienta a gusto y de esa manera la Selección Mexicana siga soñando dentro de esta Copa Mundial de la FIFA.