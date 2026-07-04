Inglaterra enfrenta a México, la altitud y a su estadio con la historia de por medio

“La Mano de Dios” y “El gol más bonito en la historia de los Mundiales”.

Son dos momentos que están marcados en la historia de las Copas del Mundo, donde Inglaterra ha estado del lado equivocado de la historia al ver cómo en 1986 Diego Armando Maradona y la eventual campeona, Argentina, los eliminaron por 2-1 durante los cuartos de final de aquella Copa del Mundo. Desde entonces, los ingleses han tenido que vivir en el lado perdedor de dos de los goles más populares de la historia de los Mundiales.

Este domingo, Inglaterra regresará al mismo estadio para desafiar a la selección anfitriona, México, en uno de los duelos más esperados de los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 cuando se midan a las 5 p.m., hora del Pacífico (FOX/Telemundo).

Para Inglaterra, Tuchel ha señalado en entrevistas previas a su partida a México que será una manera de “hacer las paces” con el estadio y que el “karma les permitirá desquitarse”.

“Es uno de los cruces más bonitos, más emocionantes que puedes tener, el jugar a México en el Azteca”, dijo Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra, en conferencia de prensa después de avanzar sobre la República Democrática del Congo en la fase de los mejores 32.

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Pero la ruta hacia el Estadio Ciudad de México, como se le conoce en este torneo al Estadio Azteca, tampoco ha sido sencilla para el equipo inglés.

Inglaterra llega a este cruce después de un trabajoso triunfo sobre República Democrática del Congo. El conjunto africano se puso en ventaja e incluso tuvo ocasiones para ampliarla, pero terminó pagando caro el desperdicio de oportunidades. El goleador inglés Harry Kane apareció en el momento justo con dos intervenciones decisivas que le dieron al técnico alemán de Inglaterra el respiro que su equipo necesitaba para avanzar. Fue la primera victoria en una Copa del Mundo para Inglaterra después de ir abajo 1-0 en el marcador desde la final de 1966, ganada por el equipo inglés como anfitrión.

En esta fotografía de archivo del 22 de junio de 1986, el argentino Diego Maradona, a la izquierda, se adelanta al portero inglés Peter Shilton en un balón alto y marca el primero de sus dos goles en el partido de cuartos de final del Mundial de fútbol disputado en Ciudad de México. (ASSOCIATED PRESS)

Para los ingleses, no solo tendrán que lidiar con los fantasmas del mismo estadio donde Maradona les clavó dos de los goles más dolorosos de su historia, sino que tendrán en contra la altitud de la Ciudad de México, que se ubica a aproximadamente 7,350 pies sobre el nivel del mar, un factor que históricamente ha complicado a las selecciones visitantes.

México solamente ha perdido dos de sus 89 partidos en el Estadio Azteca, de los que ha ganado 70 y empatado 17. La última vez que perdió ahí un partido oficial fue ante Honduras por 2-1 en una eliminatoria en 2013.

“Habrá muchos obstáculos, la altitud será una desventaja grande, porque no podemos ajustarnos a la altitud”, añadió Tuchel. “Esperemos que cuando tengamos dificultades en el camino, encontremos las respuestas”.

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El inglés Harry Kane, a la izquierda, celebra con Jude Bellingham tras marcar el primer gol durante el partido de la ronda de 32 del Mundial de fútbol entre Inglaterra y el Congo, disputado en Atlanta el miércoles 1 de julio de 2026.



(Butch Dill / Ap Photo/butch Dill)

“Será un juego difícil, pero también muy bonito”, indicó Tuchel, quien pidió temprano a Estados Unidos que su equipo estuviera acostumbrado al calor y la humedad, pero no a la altitud.

“Físicamente no podemos adaptarnos a la altitud. Ya lo sabíamos antes, es una desventaja a la que tenemos que enfrentar”, añadió Tuchel.

“Al final es un juego de fútbol, todos hemos estado jugando fútbol desde que éramos niños y hemos jugado en diferentes ambientes en diferentes atmósferas, algunas veces más difíciles que otras, algunas terribles lugares, pero tenemos depende de nosotros de buscar la forma de ganar, de trabajar como equipo”, dijo Marcus Rashford, jugador del Manchester United.

“Es una de los grandes estadios del fútbol. El jugar ahí es una bendición. México es probablemente favorito. Ellos están en casa, jugando en casa, será un reto grande para nosotros, pero vamos a estar listos”, dijo Marc Guehi, defensa central de Manchester City, a la BBC.

El mexicano Raúl Jiménez (9) celebra con su compañero Julián Quiñones (16) tras marcar el segundo gol de su equipo durante el partido de la ronda de 32 de la Copa del Mundo de fútbol entre México y Ecuador, disputado en Ciudad de México el martes 30 de junio de 2026. (Natacha Pisarenko / Ap Photo/natacha Pisarenko)

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Contrario a lo que muchos expertos esperaban, México ha pasado como un tren la fase de grupos y también la segunda fase jugando como local. El técnico Javier Aguirre ha logrado levantar algo de presión a su alrededor, pues ha logrado llegar al quinto partido, algo que México no había conseguido en siete ediciones seguidas, de Estados Unidos en 1994 a Rusia 2018, y en Qatar 2022 ni siquiera logró superar la fase de grupos. Dos de los siete intentos fallidos fueron bajo la orden de Aguirre, en 2002 al caer ante Estados Unidos y en 2010 al perder contra Argentina, ambos en octavos de final.

“Trataremos de seguir con este entusiasmo en casa, trataremos de hacer un partido completo”, expresó Aguirre.

Con el respaldo de su afición y una ilusión que crece partido a partido, la selección mexicana buscará igualar su mejor participación lograda en 1986 y 1970, mundiales en los que fue anfitrión, pero en los que habían menos equipos participando.

“Hay que hacerles saber que no somos menos. Que podemos competir de tú a tú , podemos hacer un buen partido, tenemos el apoyo de la gente. No importa el portero que esté enfrente, si nosotros la ponemos al ángulo no hay portero que la saque”, dijo Raúl Jiménez, máximo goleador mexicano en la Liga Premier, el sábado.

Avanzar sobre Inglaterra significaba la primera vez que México doblega en una fase de eliminación directa a un campeón del mundo, y también sería la primera vez que la selección mexicana liga dos victorias de eliminación directa en una Copa del Mundo después de vencer a Ecuador en la ronda de 32. Anteriormente había vencido a los campeones del mundo Francia y Alemania, en 2010 y 2018, respectivamente, pero fue en la fase de grupos.

“Es un partido en el que cualquiera sueña siempre. Estar en octavos de final en el Azteca, no solo decirlo, sino que pensarlo es increíble. Hay que estar a la altura del partido”, dijo Álvaro Fidalgo, mediocampista mexicano.

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El duelo también representará un reto importante para el equipo mexicano, que no ha recibido gol en todo el torneo, aunque ahora enfrentará a un conjunto inglés experto en el juego aéreo, con goleadores letales como Kane y Jude Bellingham. El trabajo defensivo de México ha sido gracias a la contribución de Rafa Márquez, exjugador del Barcelona, como asistente técnico.

“Son jugadores de mucha calidad que te pueden marcar diferencia en cualquier momento, y nosotros tenemos que sacar ventaja de jugar en casa, de mantener el nivel que tenemos porque nadie nos ha regalado nada”, dijo Guillermo Ochoa, portero suplente.

La previa del partido se vio marcada por un episodio inesperado. A menos de 72 horas del encuentro, comenzaron a circular versiones sobre un posible cambio de horario que había adelantado el partido al mediodía, una modificación que habría trastocado por completo la planeación deportiva, logística y emocional de ambos equipos.

De acuerdo con reportes, la FIFA analizaba la posibilidad de mover el inicio del partido debido al riesgo de tormentas eléctricas en la capital mexicana, un fenómeno que ya había afectado otros encuentros del torneo, y la preocupación por posibles disturbios durante festejos masivos en la fase anterior. La versión generó molestia tanto en el entorno de la Selección Mexicana como, según trascendió, en la federación inglesa. Ante el creciente descontento, la FIFA optó por mantener el horario originalmente programado, el domingo a las 6 p.m., tiempo del centro de México, y a la 1 p.m. hora de Londres.

Se espera una asistencia masiva de aficionados mexicanos, que durante todo el torneo han llenado los estadios con un ambiente que los jugadores del Tricolor han señalado como un impulso extra. El gobierno ha limitado la presencia de gente en el Ángel de la Independencia después de que murieron cuatro personas durante las celebraciones de la victoria sobre Ecuador, también ha prohibido ciertas celebraciones.

“Nadie quiere que una celebración, un momento tan importante, un momento para toda la vida se quede en un momento triste por ciertas cosas. No queremos que nadie pierda a nadie”, indicó Fidalgo.

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El árbitro central designado por la FIFA para el partido es el australiano de origen iraní Alireza Faghani.

El ganador del duelo en el Azteca enfrentará al ganador del duelo entre Brasil y Noruega, que también se disputará también el domingo en East Rutherford. El duelo de cuartos de final está programado en Miami.

