¿Qué es el Artículo 27 que habilitó a Folarin Balogun y antes benefició a Cristiano Ronaldo?

SANTA CLARA, CALIFORNIA - 1 DE JULIO: El árbitro Raphael Claus muestra la tarjeta roja a Folarin Balogun (n.º 20), de Estados Unidos, por una falta sobre Tarik Muharemovic (n.º 4), de Bosnia y Herzegovina, durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina en el estadio del Área de la Bahía de San Francisco, el 1 de julio de 2026, en Santa Clara, California. (Foto de Michael Steele/Getty Images)

El Artículo 27 de la FIFA volvió a colocarse en el centro del Mundial de 2026. La norma, poco conocida fuera de los procesos disciplinarios, permitió que Folarin Balogun quedara habilitado para disputar el partido de Octavos de Final entre Estados Unidos y Bélgica, pese a la expulsión que recibió ante Bosnia y Herzegovina ya que la sanción automática de un encuentro no admitía apelación.

No fue la primera vez que ese recurso evitó que una figura se perdiera partidos de una Copa del Mundo. En noviembre de 2025, la Comisión Disciplinaria de la FIFA aplicó el mismo artículo en el caso de Cristiano Ronaldo, quien había sido expulsado ante Irlanda durante las eliminatorias europeas.

El portugués cumplió un partido de castigo contra Armenia, pero los dos restantes de una suspensión de tres encuentros quedaron en periodo de prueba, lo que le permitió estar disponible para los dos primeros juegos de Portugal en la Copa del Mundo que se disputa actualmente en los territorios de Estados Unidos, México y Canadá.

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La diferencia entre ambos expedientes está en el origen de la sanción, pero el mecanismo aplicado fue el mismo, pues no se anuló la tarjeta roja ni se revirtió una decisión arbitral. La FIFA suspendió la ejecución de una parte del castigo bajo condiciones específicas.

Lo que establece la norma

El Artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA concede al órgano judicial la facultad de suspender, total o parcialmente, la aplicación de una sanción disciplinaria. Esa suspensión puede quedar sujeta a un periodo de prueba.

Si el jugador comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante ese lapso, la medida queda revocada y la sanción pendiente debe cumplirse de inmediato, sin perjuicio de cualquier castigo nuevo.

Es importante distinguir ese procedimiento de una apelación. En el Mundial, una expulsión implica una suspensión automática de un partido y las reglas establecen que esa consecuencia no puede ser apelada.

La decisión del árbitro y el castigo inmediato se mantienen. Lo que hizo la Comisión Disciplinaria fue usar una atribución propia para condicionar la ejecución del castigo, no corregir el fallo arbitral.

El caso Balogun antes de Bélgica

Balogun fue expulsado en el segundo tiempo del triunfo 2-0 de Estados Unidos ante Bosnia y Herzegovina, en los dieciseisavos de final. Tras una revisión de VAR, el árbitro mostró tarjeta roja directa al delantero, una decisión que dejó al equipo estadounidense con 10 jugadores durante el tramo final del partido.

La consecuencia reglamentaria era inmediata y el jugador se supone tendría un partido de suspensión, que debía cumplirse ante Bélgica. En los días posteriores al encuentro, se informó que Estados Unidos no tenía una vía para apelar la roja ni el castigo automático, una situación que parecía dejar fuera al atacante de un duelo de eliminación directa.

Sin embargo, la Comisión Disciplinaria de la FIFA recurrió al Artículo 27 y suspendió la ejecución de ese partido de castigo por un año. Balogun quedó habilitado para el encuentro ante Bélgica, aunque bajo la misma condición que Ronaldo, que era la de una nueva falta de naturaleza y gravedad similares durante el periodo de prueba activaría el cumplimiento inmediato de la suspensión pendiente, además de la sanción que pudiera corresponder por la nueva infracción.

El antecedente de CR7

Ronaldo fue expulsado el 13 de noviembre de 2025 en el partido entre Portugal e Irlanda, en Dublín, por una acción sobre Dara O’Shea. La tarjeta roja directa activó una sanción que finalmente fue fijada en tres partidos.

El delantero se perdió el último encuentro de la eliminatoria portuguesa, ante Armenia, un triunfo 9-1 que aseguró la clasificación de Portugal. Sin embargo, la FIFA resolvió que los otros dos partidos de suspensión quedaran “on hold” durante un año bajo libertad condicional. En consecuencia, Ronaldo no quedó inhabilitado para el inicio del Mundial 2026.

La resolución dejó una condición clara en la que dictamina que si Ronaldo incurre en una infracción similar y de gravedad comparable durante el año de prueba, los dos partidos pendientes deberán cumplirse en los siguientes compromisos oficiales de Portugal.

Una decisión que no borra la expulsión

En los dos casos, la FIFA no declaró inexistente la conducta sancionada ni modificó la tarjeta roja. Ronaldo cumplió el primer partido de su castigo y Balogun sigue teniendo una sanción registrada, aunque temporalmente suspendida.

El Artículo 27 funcionó como una herramienta de ejecución disciplinaria en la que permitió que los castigos pendientes no se aplicaran de inmediato, pero los dejó vigentes y sujetos a una condición durante un año.

Esa diferencia explica por qué ambos futbolistas pudieron quedar disponibles sin que existiera una apelación formal contra la expulsión.

La aplicación del artículo a Balogun generó cuestionamientos en Bélgica, cuya federación anunció que estudiaría sus opciones tras conocer la decisión. El debate no gira únicamente alrededor de la roja, sino sobre el uso de una facultad discrecional que ya había sido aplicada meses antes en el caso de Ronaldo.