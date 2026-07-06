Comentario: La tercera caída en octavos de final de Javier Aguirre pesará sobre su legado en el Tri, a pesar de un buen Mundial

En lo que pudo ser el partido más importante en la historia mundialista de la selección mexicana, Javier Aguirre terminó abrazando, uno por uno, a sus 26 jugadores en la Copa del Mundo 2026.

Pero no eran abrazos de victoria como otras noches, eran abrazos de agradecimiento, pero sobre todo, resignación.

Minutos antes, el plantel completo había dado una vuelta al Estadio Ciudad de México, la cancha que hasta el domingo pasado había sido una fortaleza imbatible en los mundiales, para aplaudir con lágrimas a sus aficionados. El Tri cayó 3-2 ante Inglaterra, y con ella se esfumó la ilusión de que México pudiera hacer historia importante en un Mundial como coanfitrión.

Fue mucho más que una eliminación. Era la oportunidad de avanzar a los cuartos de final por primera vez desde 1986 y, sobre todo, la de demostrarle al mundo que el fútbol mexicano por fin había dado el salto que tanto se le ha exigido, ante una campeona del mundo que no se había visto contundente. Pero la realidad, otra vez, caló hondo al caer y convertirse en la octava derrota de México en octavos de final desde 1994, una cifra que perseguirá a Aguirre el resto de su carrera.

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Esta vez México estuvo arropado por su gente, jugando en casa. Y no fue suficiente. Volvió a quedarse corto.

“Estoy satisfecho con el trabajo realizado, pero cuando pierdes, y yo he perdido mucho en mi carrera, no terminas de superarlo”, dijo Aguirre tras el partido. “Es muy doloroso porque soñar nos ilusiona; caer de esta manera duele mucho”.

Después de cuatro noches de celebración, triunfos sobre Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador, México reprobó el examen ante Inglaterra, cuarto clasificado del ranking mundial. El Tricolor dominó la posesión, pero no logró traducirla en gol, mientras los ingleses fueron quirúrgicos con figuras como Jude Bellingham, Harry Kane, Anthony Gordon, Bukayo Saka y su portero, Jordan Pickford.

Hinchas de México reaccionan tras la derrota 3-2 ante Inglaterra en los 16vos de final del Mundial, el domingo 5 de julio de 2026, en la Ciudad de México. (Natacha Pisarenko / Ap Photo/natacha Pisarenko)

Para Aguirre, el domingo reabrió una herida conocida. En 2002, tras vencer a Croacia y Ecuador y empatar con Italia en la fase de grupos, aquella selección mexicana cayó 2-0 ante un Estados Unidos liderado por Landon Donovan, en lo que muchos consideran la derrota más dolorosa en la historia mundialista del país. La de este domingo bien podría hacerle competencia.

“Me hubiese gustado ganar cinco partidos, irnos de casa con cinco victorias; eso duele, duele mucho”, dijo Aguirre. “Derrota es derrota. El rival no se equivocó como nosotros”.

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En 2010, Aguirre había rescatado a México en la eliminatoria y lo llevó al Mundial, donde empató con Sudáfrica, cayó ante Uruguay y venció a Francia antes de tropezar con Argentina en octavos de final, en un partido en el que nunca tuvo chance.

El inglés Jude Bellingham (10) y el mexicano Erik Lira (6) luchan por el balón durante el partido de octavos de final del Mundial de fútbol entre México e Inglaterra, disputado en Ciudad de México el domingo 5 de julio de 2026.



(Moises Castillo / Ap Photo/moises Castillo)

Pero el patrón se repitió tres veces con Aguirre: llegar, ilusionar, y quedarse en la puerta.

Sin embargo, juzgar a Aguirre solo por el resultado del domingo, sería simplista si se toma en cuenta el contexto de sus dos años al frente del Tricolor. Cuando llegó, México ocupaba el lugar 17 del ranking mundial, no había ganado la Liga de Naciones y era campeón defensor de la Copa Oro sin más. Se va con México en el top 10, monarca de la Liga de Naciones y bicampeón de Copa Oro.

Este Mundial tampoco fue el desastre de Qatar 2022. México logró su primer triunfo en fase de eliminación directa desde 1986, avanzó al quinto partido de su historia por segunda vez, y tuvo marca perfecta e invicta en la fase de grupos sin recibir goles, algo que ninguna otra selección mexicana había conseguido.

Los aficionados reaccionan tras la victoria de Inglaterra sobre México en los octavos de final del Mundial, celebrada en Ciudad de México el domingo 5 de julio de 2026. (Ginnette Riquelme / Ap Photo/ginnette Riquelme)

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En sus 22 meses al mando, llegó en 2024 tras el fracaso de Jaime Lozano en la Copa América, donde México no salió de la fase de grupos, Aguirre logró algo que trascendió el marcador al unir a un grupo señalado de tener demasiado “ego” y a jugadores que antes preferían no viajar con el Tricolor.

En este Mundial, ese plantel se entregó en cuerpo y alma, y reconstruyó una relación con la afición que parecía rota desde la Copa América de 2024. Miles de aficionados llenaron el Ángel de la Independencia, el Zócalo y otras plazas del país, además de ciudades como Los Ángeles.

“Se logró recuperar el orgullo de estar con la selección, por el himno y por su gente. Es un privilegio estar aquí y ellos lo saben”, dijo Aguirre. “Creo que volvimos a una identidad del mexicano”.

Las playeras verdes se vieron por toda la ciudad, incluidas en reuniones de miles de personas los días del partido en el Estadio Ciudad de México, en los FanFest y en distintas partes de la República Mexicana.

“Creo que fue el mejor anfitrión de los tres. Con el mejor ambiente, con un país que sí es futbolero”, dijo el aficionado Santiago Mondragón, originario de la Ciudad de México, antes del duelo entre mexicanos e ingleses.

A pesar de la alegría de los aficionados, ya se sabía que en octavos de final, México tendría que enfrentar a un grande y ese terminó siendo Inglaterra, cuarta del mundo y subcampeona de Europa, con jugadores que compiten cada fin de semana en la Liga Premier y en la Liga de Campeones en las plantillas de Real Madrid, Bayern Múnich, Manchester United, Manchester City y Paris Saint-Germain, entre otros. Atrapada en la emoción, la afición mexicana pareció olvidar esa distancia.

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“Me sorprendió la selección que dio todo por su país”, añadió Lizzet Ordaz, capitalina que siguió el torneo de cerca y que acudió al partido del domingo.

México tuvo actuaciones individuales destacadas e inspiradas de Erik Lira, Gilberto Mora, Roberto Alvarado, pero eso no se compara con la jerarquía europea. Mora, de apenas 17 años y enorme proyección, se equivocó en la jugada del segundo gol. Alvarado, generoso en pases hacia Raúl Jiménez y sólido en la marca durante el torneo, perdió a Bellingham en el primer gol. Raúl Rangel, sobresaliente ante Corea del Sur y que hace tres años jugaba en el Tapatío de la Liga de Expansión, se adelantó de más en el penal que sentenció el partido, minutos después de la expulsión inglesa en el segundo tiempo. Edson Álvarez, que no tuvo una buena temporada en el Fenerbahçe turco debido a una lesión, tuvo poca participación y un error grave en la marca de Kane que originó la escapada de Gordon en la jugada del penal.

Pero en la derrota del domingo, muchos en México aún se preguntan por qué, con un hombre de más durante 36 minutos, además de 11 que se agregaron y el equipo no pudo empatarle a Inglaterra. Aguirre retiró de la cancha a Gilberto Mora y al goleador Julián Quiñones para dar paso a un ataque que se dedicó a mandar centros que la defensa inglesa despejó con autoridad táctica.

México fue, una vez más, el hermano menor que quiere pero no puede. El “¿y si sí?” que recorrió el país volvió a convertirse en el “ya merito” que ha marcado a generaciones enteras de aficionados mexicanos en los Mundiales. Solo queda imaginar si la defensa no se hubiera equivocado tanto, si Pickford no hubiera atajado dos disparos de peligro de Raúl Jiménez, si Aguirre hubiera movido el banquillo de otra forma, etc. Pero, como en mundiales anteriores, solo queda el “hubiera” y el golpe emocional de la eliminación.

Un problema más profundo

México hizo un buen trabajo con el material humano disponible, pero ese material sigue siendo limitado. El Tricolor no cuenta con suficiente profundidad para armar una plantilla de 26 verdaderamente competitiva, pues jugadores como Álvarez y Santiago Giménez no llegaron en su mejor nivel para un Mundial; otros, como Jorge Sánchez o Guillermo Martínez, no alcanzan el estándar de selección; y elementos como Brian Gutiérrez todavía no están listos para el peso de un compromiso de esta magnitud.

Faltaron piezas desequilibrantes capaces de romper defensas cerradas —el tipo de jugador que fue Hirving Lozano en 2018 o Giovani Dos Santos en 2014—. Fue la misma carencia de creatividad que ya se había visto ante Arabia Saudita en 2022, cuando México no pudo anotar en más de 38 minutos pese a necesitarlo para avanzar. Esta vez, gracias a Jiménez y Quiñones, el equipo sí tuvo contundencia, al anotar ocho goles en cuatro partidos, pero careció de recursos individuales y de ajustes desde la banca para descifrar una defensa inglesa bien ordenada.

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“Íbamos con paso perfecto, dominando al rival, haciendo las cosas bien. Hoy, ante un equipo muy bueno, con una gran liga, cometimos un par de errores que no habíamos cometido antes —y si los cometimos, no los recuerdo— y no nos habían castigado; hoy sí. En partidos como este te demuestran por qué tú eres nueve y ellos son cuatro”, reflexionó Aguirre.

Los problemas de fondo del fútbol mexicano no son nuevos y, para muchos, es lo más desmoralizante porque saben que raramente esto cambiará. Los dueños de los clubes mantienen una visión cerrada del fútbol doméstico, priorizan el fichaje extranjero sobre la formación del jugador local, y el ascenso y descenso siguen abolidos, en contraste con la presión competitiva que caracteriza a las ligas europeas en ambos extremos de la tabla. El jugador mexicano, además, sigue sobrevalorado por su propio mercado, lo que dificulta que clubes europeos se interesen en él cuando hay opciones más baratas y con mayor currículum. Y entre los propios dueños no existe consenso sobre el futuro del fútbol mexicano, mucho menos un plan a largo plazo que abarque varios ciclos mundialistas.

“Esta era la oportunidad; por eso da coraje, por eso da tristeza”, dijo Javier Alarcón, periodista mexicano, sobre la derrota. “Con la federación mexicana y sus dueños, no hay muchas esperanzas”.

“El ya merito es mucho, mucho más que una casualidad”, indicó Alarcón, anfitrión de Fútbol Picante de ESPN.

Rafael Márquez, exentrenador del Barcelona B y leyenda del club blaugrana, tomará las riendas de la selección como el reemplazo natural de Aguirre, aunque con un estilo muy distinto. Márquez no tiene el mismo manejo de la prensa ni la misma paciencia que Aguirre frente a los medios mexicanos, que suelen desgastar a los entrenadores con rapidez.

“Rafa es un chico muy valioso, gran entrenador. Ojalá que lo pueda hacer mejor de lo que pudimos hacer nosotros”, dijo Aguirre, quien subrayó que la edad promedio de la selección ha bajado y que cada vez hay más jugadores que militan en Europa.

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“Vamos bien; no sé a qué velocidad, pero vamos bien”, expresó Aguirre.

Un Mundial que será más complicado en el futuro

Con la ronda adicional de 32 equipos, este Mundial resultó más exigente que nunca. En esa fase cayeron Alemania y Países Bajos; ninguno de los tres anfitriones —Canadá, México y Estados Unidos— sobrevivió a octavos de final, y Brasil también salió por la puerta de atrás. Con 48 selecciones, superar la ronda de 32 será un trámite pues el torneo está saturado de equipos de buen nivel capaces de dar la sorpresa, como fue el caso de Paraguay, Noruega y Marruecos.

“Me queda una amistad en el corazón, y la certeza de que vamos por el camino correcto. Es un proceso de dos años y del día uno al de hoy hemos mejorado muchísimo, en funcionamiento y en forma. Nos desconcentramos cinco minutos, y así es el fútbol. Lo dimos todo en la cancha; al final no nos alcanzó. Son jugadores de jerarquía mundial. Fueron cinco minutos de desconcentración, y a casa”.

El 2030 todavía está lejos, pero pronto llegarán los partidos amistosos en Estados Unidos, la Liga de Naciones y otros torneos. Comienza la era de Márquez. La de Aguirre quedará registrada, una vez más, como parte de la historia de altibajos del fútbol mexicano y de las emociones más altas, frente a la cruda realidad de siempre.

Aunque no se cumplió el objetivo de igualar lo logrado en 1970 y 1986, cuando México, también anfitrión, llegó a cuartos de final con torneos de menos equipos, a Aguirre se le puede reconocer un balance mayoritariamente positivo, pero no suficiente para calmar el hambre de triunfo de su afición.

