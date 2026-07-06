Érick Sánchez mantiene la ilusión de ir a un Mundial con el Tri; América va ante LA Galaxy en Carson

CHESTER, PENNSYLVANIA - 10 DE MARZO: Érick Sánchez (n.º 28), del Club América, disputa el balón con Ezekiel Alladoh (n.º 23), del Philadelphia Union, durante la segunda mitad en el Subaru Park, el 10 de marzo de 2026 en Chester, Pennsylvania. (Foto de Isaiah Vazquez/Getty Images)

El amistoso del sábado ante LA Galaxy será una de las últimas pruebas de América antes del inicio del Apertura 2026. Las Águilas enfrentarán al conjunto angelino en el Dignity Health Sports Park de Carson, en un partido que servirá para recuperar ritmo luego de la pausa provocada por el Mundial.

Las Águilas enfrentarán al LA Galaxy el 11 de julio a las 7:30 p.m. PT en el Dignity Health Sports Park, en Carson. El equipo angelino retoma la temporada de MLS frente al LAFC en el clásico angelino el 17 de julio (7:45 p.m. PT) en casa, mientras que los americanistas iniciarán su participación en la Apertura de la Liga MX el 18 de julio (8 p.m. PT) ante el Querétaro.

Para Érick Sánchez, el encuentro también marca el inicio de una etapa personal que es la de responder con América para volver a ponerse en el radar de la Selección Mexicana. El mediocampista fue incluido en la lista preliminar de 55 jugadores para el Mundial 2026, pero no entró en la convocatoria final de 26. México terminó eliminado el domingo ante Inglaterra en los Octavos de Final.

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Sánchez siguió el torneo desde casa, junto a su familia, y dijo que prefirió vivir los partidos de esa manera en vez de asistir a los estadios.

“Preferí estar en mi casa con mi familia, disfrutando a mis hijos y haciendo que mi familia también disfrutara”, explicó.

Aunque no formó parte del plantel definitivo, el jugador de América valoró el recorrido de México y, sobre todo, la conexión que la selección generó con la afición durante el torneo.

“Me quedé muy contento por lo que hicieron. Hubo errores puntuales que a todos nos puede pasar, pero me quedo más con lo que hicieron, con lo que transmitieron y con todo lo que crearon en México”, dijo ‘Chiquito’ Sánchez.

El mediocampista destacó que el Mundial reunió a personas de distintos lugares y que la selección logró generar un ambiente que fue más allá de los resultados.

“El Mundial hizo que muchas familias, amigos y gente misma que no se conocía se unieran. Nada más palabras de agradecimiento, porque no se dieron por vencidos nunca”, expresó.

La exclusión de la lista final fue una situación que Sánchez ya había vivido. También quedó fuera del Mundial de Catar 2022, y considera que esa experiencia le ayudó a enfrentar esta vez la decisión con mayor calma.

“Estaba tranquilo porque ya me había pasado una vez. La experiencia del 22 no es la misma que tengo ahora; la madurez cambia. Estoy consciente de que tengo que seguir trabajando. Por algo he quedado fuera”, comentó.

Sánchez no buscó conversaciones especiales con otros futbolistas que atravesaron una situación similar. Considera que cada jugador necesita procesar una decepción de forma distinta y que intervenir sin conocer el momento de otra persona puede tener el efecto contrario.

“Hay que respetar el espacio de cada quien y cómo maneja las cosas. A lo mejor uno quiere ayudar, pero puede terminar siendo imprudente y, en lugar de ayudar, perjudicar”, explicó el jugador de 26 años.

El mediocampista no da por cerrada la puerta de la selección. Su objetivo inmediato es consolidarse en América, ahora bajo el mando de Guillermo Almada, pero mantiene como una motivación constante la posibilidad de representar a México en el siguiente ciclo.

“Representar a mi país siempre va a estar. Siempre van a estar las ganas y la ilusión de poder ir a un Mundial también”, afirmó.

Sánchez conoce a Almada de su etapa en Pachuca y considera que el entrenador uruguayo puede ayudarlo a elevar su nivel. Describió al técnico como alguien que exige responsabilidad individual para fortalecer el funcionamiento colectivo.

“Es un DT que busca sacarte siempre lo mejor de cada uno. Busca que cada uno de los jugadores tenga esa responsabilidad de hacer las cosas consigo mismo. Si tú haces las cosas bien, vas a poder empezar a ayudar a todos los demás”, señaló.

El jugador anticipó que América tendrá una propuesta distinta a la que mostró bajo André Jardine, principalmente por la intensidad y los planteamientos del nuevo entrenador. En Coapa, dijo, la exigencia sigue siendo la misma.

“Sabemos que ningún día podemos aflojar y que siempre tenemos que entregarnos al máximo, porque la exigencia aquí es sí o sí quedar campeón”, sostuvo.

Sánchez también habló de Guillermo Ochoa, una de las leyendas del América que tuvo su último Mundial. Para el mediocampista, la carrera del arquero representa un ejemplo para los futbolistas mexicanos que aspiran a mantenerse vigentes en la selección.

“Decir de Memo está de más. Está claro todo lo que representa, no sólo para América, sino para todo México”, dijo Sánchez. “Es un tipo ejemplar, toda su carrera ha sido ejemplar. Las palabras que tenemos que tener para Memo son de agradecimiento por todo lo que nos dio durante toda su carrera”.