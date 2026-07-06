LAFC derrotó a El Salvador en un juego amistoso en el BMO Stadium de cara al reinicio de la MLS

El LAFC volvió a la actividad sobre las canchas con una victoria de 3-0 sobre la selección de El Salvador el domingo en el BMO Stadium, en un amistoso que le permitió al club angelino reiniciar su ritmo competitivo tras la pausa de la MLS por el Mundial 2026.

El equipo dirigido por Marc Dos Santos no jugaba desde el 24 de mayo.

Ante una selección salvadoreña que utilizó el encuentro como preparación para sus próximos compromisos de la Liga de Naciones de Concacaf, LAFC resolvió el partido con goles de Mark Delgado, Jeremy Ebobisse y Ryan Hollingshead.

Delgado abrió el marcador a los cuatro minutos. El mediocampista recibió un pase de Eddie Segura en el borde del área y definió de derecha, colocado junto al poste, antes de que el arquero salvadoreño pudiera llegar a la pelota.

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El Salvador tuvo dificultades para sostener la posesión y para generar ocasiones claras durante buena parte del primer tiempo. Su mejor aproximación llegó antes del descanso, cuando Styven Vásquez intentó rematar deslizándose dentro del área, pero Hugo Lloris alcanzó a intervenir para evitar el empate.

LAFC amplió la ventaja poco antes del intermedio. Denis Bouanga envió un centro desde la izquierda y Ebobisse conectó una volea desde el centro del área para el 2-0. Fue el primer gol de Ebobisse en 2026.

En la segunda parte, LAFC hizo varios cambios y mantuvo el control del encuentro. Ryan Hollingshead marcó el tercero en el minuto 60 al aprovechar el rebote de un disparo de Bouanga que había sido rechazado por el arquero Mario González. Thomas Hasal reemplazó a Lloris en el descanso y completó la portería en cero.

El amistoso también significó el debut de Yevhen Cheberko con LAFC. El defensor, adquirido desde el Crew de Columbus en junio, fue titular y sumó sus primeros minutos con el equipo mientras espera ser incorporado formalmente al plantel cuando abra la ventana secundaria de transferencias de MLS, el 13 de julio.

Nathan Ordaz, delantero de LAFC e integrante de la selección salvadoreña, no participó debido a que su calendario internacional no coincidió con el descanso que tuvo el resto del plantel angelino.

LAFC volverá a ver acción en la temporada regular de MLS el viernes 17 de julio (7:45 p.m. PT, Apple TV/FOX Deportes).