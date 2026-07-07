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Así quedaron definidos los Cuartos de Final del Mundial 2026: fechas, horarios y estadios

ATLANTA, GEORGIA - 7 DE JULIO: Lionel Messi (n.º 10) de Argentina celebra
ATLANTA, GEORGIA - 7 DE JULIO: Lionel Messi (n.º 10) de Argentina celebra con sus compañeros tras la victoria por 3-2 en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Egipto, disputado en el Atlanta Stadium el 7 de julio de 2026 en Atlanta, Georgia. (Foto de Elsa/Getty Images)
(Elsa / Getty Images)

La jornada del martes definió los últimos clasificados a la siguiente ronda de eliminación directa de la Copa Mundial.

Jad El Reda.
Por Jad El Reda
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Los Cuartos de Final del Mundial 2026 quedaron definidos este martes tras los últimos dos partidos de los Octavos.

Argentina tuvo que sufrir para remontar y vencer 3-2 a Egipto en un encuentro cerrado y avanzó a la siguiente ronda, donde se medirá con Suiza, que alcanzó el último boleto.

La selección Suiza eliminó a Colombia en una tanda de penales después de empatar 0-0 en tiempo reglamentario y los tiempos extras. El conjunto suizo se impuso 4-3 desde los once pasos y dejó a los colombianos fuera del torneo.

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Con esos resultados, los ocho equipos clasificados ya conocen su camino hacia las semifinales.

Los Cuartos de Final se jugarán entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio, con partidos en Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City.

Aquí los juegos eliminatorios…

**Horarios del Pacifico

Francia vs. Marruecos: jueves 9 de julio, 1 p.m., Estadio Boston.
España vs. Bélgica: viernes 10 de julio, 12 p.m., Estadio Los Ángeles.
Noruega vs. Inglaterra: sábado 11 de julio, 2 p.m., Estadio Miami.
Argentina vs. Suiza: sábado 11 de julio, 6 p.m., Estadio Kansas City.

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Jad El Reda

Born in Colombia and son of Lebanese parents, Jad El Reda took Spanish journalism classes at the UCLA Extension program. Some of his experiences include writing for Major League Soccer, Orange County Excelsior, G Deportes and TV and radio appearances. He joined HOY Los Ángeles as a freelancer in 2007 and returned as staff to the HOY Deportes editorial team in February 2014. El Reda also contributed to the launch of the LA Times en Español and is part of the Deportes editorial team.

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