Así quedaron definidos los Cuartos de Final del Mundial 2026: fechas, horarios y estadios
La jornada del martes definió los últimos clasificados a la siguiente ronda de eliminación directa de la Copa Mundial.
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Los Cuartos de Final del Mundial 2026 quedaron definidos este martes tras los últimos dos partidos de los Octavos.
Argentina tuvo que sufrir para remontar y vencer 3-2 a Egipto en un encuentro cerrado y avanzó a la siguiente ronda, donde se medirá con Suiza, que alcanzó el último boleto.
La selección Suiza eliminó a Colombia en una tanda de penales después de empatar 0-0 en tiempo reglamentario y los tiempos extras. El conjunto suizo se impuso 4-3 desde los once pasos y dejó a los colombianos fuera del torneo.
Con esos resultados, los ocho equipos clasificados ya conocen su camino hacia las semifinales.
Los Cuartos de Final se jugarán entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio, con partidos en Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City.
Aquí los juegos eliminatorios…
**Horarios del Pacifico
Francia vs. Marruecos: jueves 9 de julio, 1 p.m., Estadio Boston.
España vs. Bélgica: viernes 10 de julio, 12 p.m., Estadio Los Ángeles.
Noruega vs. Inglaterra: sábado 11 de julio, 2 p.m., Estadio Miami.
Argentina vs. Suiza: sábado 11 de julio, 6 p.m., Estadio Kansas City.