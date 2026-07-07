Así quedaron definidos los Cuartos de Final del Mundial 2026: fechas, horarios y estadios

ATLANTA, GEORGIA - 7 DE JULIO: Lionel Messi (n.º 10) de Argentina celebra con sus compañeros tras la victoria por 3-2 en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Egipto, disputado en el Atlanta Stadium el 7 de julio de 2026 en Atlanta, Georgia. (Foto de Elsa/Getty Images)

Los Cuartos de Final del Mundial 2026 quedaron definidos este martes tras los últimos dos partidos de los Octavos.

Argentina tuvo que sufrir para remontar y vencer 3-2 a Egipto en un encuentro cerrado y avanzó a la siguiente ronda, donde se medirá con Suiza, que alcanzó el último boleto.

La selección Suiza eliminó a Colombia en una tanda de penales después de empatar 0-0 en tiempo reglamentario y los tiempos extras. El conjunto suizo se impuso 4-3 desde los once pasos y dejó a los colombianos fuera del torneo.

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Con esos resultados, los ocho equipos clasificados ya conocen su camino hacia las semifinales.

Los Cuartos de Final se jugarán entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio, con partidos en Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City.

Aquí los juegos eliminatorios…

**Horarios del Pacifico

Francia vs. Marruecos: jueves 9 de julio, 1 p.m., Estadio Boston.

España vs. Bélgica: viernes 10 de julio, 12 p.m., Estadio Los Ángeles.

Noruega vs. Inglaterra: sábado 11 de julio, 2 p.m., Estadio Miami.

Argentina vs. Suiza: sábado 11 de julio, 6 p.m., Estadio Kansas City.