Colombia busca volver a los cuartos de final del Mundial ante una Suiza que llega en buen momento

KANSAS CITY, MISSOURI - 3 DE JULIO: Luis Suárez (n.º 25), Luis Díaz (n.º 7) y Gustavo Puerta (n.º 14) celebran el gol de Jhon Arias (n.º 11), de Colombia (no aparece en la imagen), durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y Ghana en el Kansas City Stadium, el 3 de julio de 2026 en Kansas City, Missouri. (Foto de Luke Hales/Getty Images)

Colombia tiene una cita pendiente con su propia historia. Este martes enfrentará a Suiza (1 p.m. PT, Telemundo) en el Vancouver Stadium, por los octavos de final del Mundial de 2026, con un lugar entre los ocho mejores del torneo en juego.

La selección colombiana busca igualar lo hecho en Brasil 2014, cuando alcanzó por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo. Aquel equipo, dirigido por José Pékerman y guiado por el talento de James Rodríguez, firmó la mejor actuación del país en el torneo.

Desde entonces, Colombia no ha conseguido superar esa ronda.

El equipo de Néstor Lorenzo llega con una campaña ordenada y una identidad clara. Ha defendido bien, ha encontrado alternativas en la mitad de la cancha y ha sabido resolver partidos de distinta manera según el rival y el momento.

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Colombia debutó con un triunfo 3-1 ante Uzbekistán en Ciudad de México, venció 1-0 a República Democrática del Congo en Guadalajara, empató 0-0 frente a Portugal en Miami y superó 1-0 a Ghana en los dieciseisavos de final, con gol de Jhon Arias.

El triunfo ante Ghana instaló al equipo entre los 16 mejores y confirmó una de sus principales fortalezas en el torneo pues solo ha recibido un gol en cuatro partidos. Ahora, el reto será diferente frente a una selección suiza con experiencia, orden y varios jugadores habituales en las grandes ligas europeas.

Suiza comenzó su Mundial con una goleada 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina en Los Ángeles. Luego venció 2-1 a Canadá en Vancouver, empató 1-1 con Catar y derrotó 2-0 a Argelia en la ronda anterior para asegurar su lugar en los octavos de final.

El equipo europeo ha sostenido una estructura reconocible. Manuel Akanji y Nico Elvedi lideran una defensa sólida, Gregor Kobel ha dado seguridad en el arco y, en ataque, Suiza cuenta con futbolistas como Breel Embolo, Rubén Vargas y Dan Ndoye.

Es una selección acostumbrada a competir en partidos de eliminación directa y a jugar con paciencia cuando el encuentro se vuelve cerrado.

La clasificación de Colombia ante Ghana, sin embargo, dejó una baja importante. Jhon Córdoba sufrió una lesión muscular durante el partido y quedó descartado para el resto del Mundial. El delantero tuvo que salir temprano del encuentro, una ausencia que obliga a Lorenzo a reorganizar sus opciones ofensivas.

Luis Javier Suárez reconoció que el plantel recibió con tristeza la noticia, aunque señaló que el grupo quiere convertir esa situación en una motivación adicional.

“Todos estamos tristes, no solo nosotros, sino toda Colombia, porque un compañero tan importante como lo es Jhon, después de prepararse tanto tiempo para esta cita”, dijo Suárez. “Creo que es otro argumento más que debemos tener en cuenta para el partido, darle también una alegría a él, que no puede estar con nosotros”.

El delantero también advirtió que Colombia deberá mantener la concentración frente a un rival que conoce bien este tipo de escenarios.

“Sabemos que Suiza es un grandísimo rival, al que le debemos todo el respeto. Tienen un proceso de varios años, jugadores de talla mundial, entonces sabemos que no va a ser nada fácil”, explicó.

Para Colombia, el desafío estará en encontrar espacios ante un equipo que suele proteger bien su área y aprovechar las transiciones. La paciencia con la pelota, la precisión en los últimos metros y la capacidad de sostener el orden sin Córdoba serán aspectos importantes durante el partido.

Yerry Mina explicó que el grupo ha trabajado en los detalles y valoró la competencia interna que se ha generado en la concentración.

“Estamos ultimando los detalles porque sabemos que nos estamos enfrentando a las mejores selecciones”, dijo el defensor. “Tenemos que enfocarnos en lo que hicimos bien, también en lo que no hicimos tan bien y tratar de mejorarlo”.

Jáminton Campaz anticipó un encuentro que exigirá trabajo y paciencia.

“Va a ser un partido intenso, un partido que toca trabajarlo muchísimo”, señaló el autor de uno de los goles ante Uzbekistán. “Hay que tener paciencia, moverlo de lado a lado, tratar de buscar el espacio y ser profundo”.

Colombia también contará con el respaldo de una afición que ha acompañado al equipo en las distintas sedes del torneo. Campaz destacó ese apoyo, aunque el plantel entiende que deberá mantener la concentración durante los 90 minutos ante una selección que ha mostrado regularidad.

El ganador avanzará a los cuartos de final y enfrentará al vencedor de Inglaterra y Noruega, que jugarán el 11 de julio en Miami.