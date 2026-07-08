Cuándo y dónde ver UFC 329: Conor McGregor vs. Max Holloway, cartelera completa

El irlandés Conor McGregor pondrá fin a cinco años de ausencia este sábado, cuando se suba al octágono para medirse a Max Holloway en la pelea estelar de UFC 329 en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

El excampeón de dos divisiones (22-6) no compite desde julio de 2021, cuando sufrió una fractura de tibia y peroné durante su trilogía contra Dustin Poirier, disputada precisamente en ese mismo recinto. Aquella lesión marcó un antes y un después en su carrera y lo mantuvo alejado de la competencia durante media década.

Para su regreso, McGregor y Holloway (27-9) se enfrentarán en la categoría wélter, las 170 libras, en una revancha de su primer duelo de 2013, cuando McGregor se impuso por decisión en un choque entre entonces promesas del peso pluma. ‘Notorious’ planea mantenerse en esta nueva división por el futuro previsible, luego de haber ostentado títulos en las 155 y 145 libras.

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La velada arrancará a las 4 p.m. hora del Pacífico, con la cartelera inicial programada a las 6 p.m. por Paramount+.

Pese a que la pelea se disputará en un peso distinto y no habrá cinturón en juego, McGregor sostiene que un triunfo sobre Holloway reforzaría su legado como el mejor peso pluma de la historia. El irlandés se catapultó a la fama entre 2013 y 2015 en esa división, con un nocaut de apenas 13 segundos ante José Aldo como su hito más recordado; nunca volvió a competir en las 145 libras tras esa noche.

McGregor, de 37 años, ha perdido en tres de sus últimas cuatro peleas, dos ante Poirier en 2021. En 2018, cuando estaba en uno de los mejores momentos de su carrera, cayó ante su némesis, Khabib Nurmagomedov, por sumisión. Antes de eso, tuvo un par de duelos legendarios ante Nate Diaz en los que perdió uno en 2016 y ganó la revancha ese mismo año.

Holloway, por su parte, es considerado uno de los grandes de todos los tiempos en la categoría de peso pluma. Derrotó a Aldo en dos ocasiones en 2017 y defendió el título de la UFC cuatro veces antes de mudarse a divisiones superiores.

Conor McGregor, de Irlanda, arriba, en acción contra Max Holloway en su combate de artes marciales mixtas de la UFC en Fox Sports 1, celebrado en Boston el sábado 17 de agosto de 2013. McGregor ganó por decisión unánime. (Gregory Payan / Associated Press)

Al igual que McGregor, Hollway, de 34 años, perdió con Poirier en 2019 por el título interino de peso ligero. Después defendió su corona de peso pluma ante Frankie Edgar. Subió para retar al campeón de peso pluma, Alexander Volkanovski, quien lo derrotó en 2019 y 2020. Derrotó a Calvin Kattar y Yair Rodríguez antes de volver a perder ante Volkanovski por tercera vez en 2022. En 2024, le ganó el título “BMF” a Justin Gaethje para luego caer ante Ilie Topuria por el título de peso pluma. Venció a Poirier en una revancha en 2022, en peso ligero, antes de entregar el título “BMF” tras perder contra Charles Oliveira en 2026.

La cartelera de UFC 329 se perfila como una de las más esperadas del año, con la mirada puesta en si McGregor puede reencontrar la forma que lo convirtió en la mayor estrella de las artes marciales mixtas en su momento.

Cartelera principal

Conor McGregor vs.Max Holloway 2 - Peso wélter

Paddy Pimblett vs. Benoit Saint Denis - Peso ligero

Cory Sandhagen vs. Mario Bautista - Peso gallo

Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh - Peso mosca

King Green vs. Terrance McKinney - Peso ligero

Cartelera preliminar

Robert Whittaker vs. Nikita Krylov - Peso semipesado

Gable Steveson vs. Elisha Ellison - Peso pesado

Cody Garbrandt vs. Adrián Yáñez - Peso gallo

Luke Riley vs. Kai Kamaka - Peso pluma

Primeras Preliminares

Tracey Cortez vs. Wang Cong - Peso mosca femenino

Damian Pinas vs. César Almeida - Peso medio

Farid Basharat vs. John Garza - Peso gallo

Ryan Gandra vs. Zachary Reese - Peso medio

Cody Durden vs. Alessandro Costa - Peso mosca