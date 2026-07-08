Justin Bieber se une a Shakira y BTS para el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

Justin Bieber se incorporó al elenco principal del espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, que se disputará el domingo, 19 de julio, en el New York New Jersey Stadium.

La FIFA y Global Citizen anunciaron este miércoles que el cantante canadiense compartirá el escenario con Madonna, Shakira y BTS en el primer show de medio tiempo organizado para una final de Copa del Mundo. La presentación formará parte de la transmisión del partido y tendrá una duración de 11 minutos.

El programa también contará con la participación de Burna Boy, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el coro PS22, que aparecerá junto a Coldplay. Chris Martin, vocalista de la banda británica, será el encargado de curar el espectáculo.

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La actuación tendrá como objetivo respaldar el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y a oportunidades deportivas para niños en distintas partes del mundo.

De acuerdo con FIFA, el fondo ya superó los 50 millones de dólares recaudados. La campaña recibe un dólar por cada boleto vendido para los partidos del Mundial 2026, recursos que serán destinados a proyectos sociales.

“Estoy agradecido de formar parte de este show y aún más de saber que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para niños alrededor del mundo”, señaló Bieber en el comunicado de prensa difundido por FIFA.

El espectáculo también incluirá apariciones de personajes de Sesame Street y The Muppets, como parte del enfoque educativo de la iniciativa.

La final del Mundial 2026 será la primera en incorporar una presentación de medio tiempo con artistas musicales, una fórmula habitual en otros eventos deportivos como el Super Bowl de la NFL, pero inédita hasta ahora en el partido que define la Copa del Mundo.