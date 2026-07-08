Tras eliminación, Federación Mexicana anuncia el inicio de la era Rafa Márquez en pleno Mundial

Javier Aguirre, seleccionador de México, y Rafael Márquez, segundo entrenador de México, entonan el himno nacional durante un partido amistoso internacional entre Panamá y México en el Estadio Rommel Fernández, el 22 de enero de 2026, en la Ciudad de Panamá, Panamá.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) confirmó este miércoles la designación de Rafael Márquez como nuevo director técnico de la Selección Nacional de México, en una transición que se venía preparando desde hace casi dos años.

El anuncio, realizado por el comisionado de la FMF, Mikel Arriola, da continuidad al proyecto presentado en agosto de 2024, cuando Márquez se incorporó como auxiliar técnico de Javier Aguirre de cara al Mundial 2026. El exdefensa formó parte activa del cuerpo técnico durante el periodo de Aguirre, que terminó el pasado domingo con la eliminación de la Copa del Mundo ante Inglaterra por 3-2 en el Estadio Ciudad de México.

Márquez, de 47 años, llega al cargo tras una destacada carrera como uno de los mejores jugadores mexicanos de todos los tiempos. Con el Tri disputó cinco Copas del Mundo, ganó la Copa Confederaciones de 1999 y dos títulos de la Copa Oro (2003 y 2011). A nivel de clubes brilló en el AS Mónaco, donde conquistó la Ligue 1 en la temporada 1999-2000, y en el FC Barcelona, con el que sumó dos Ligas de Campeones, cuatro Ligas de España, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. También jugó con los New York Red Bulls y el Hellas Verona, además de su etapa en el fútbol mexicano con Atlas y León, club con el que fue bicampeón de Liga MX.

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“Cuando me invitaron a la selección me dijeron si me interesaba Rafa nunca lo dudé”, dijo Aguirre el domingo después de ser eliminado y al recordar la llegada de Márquez como asistente técnico. “La humildad que muestra Rafa a pesar de su historia, es muy buena”.

En su transición a los banquillos, dirigió las fuerzas básicas del Real Alcalá y después al Barça Atlètic, antes de unirse al proyecto de Aguirre rumbo al Mundial.

La FMF, en un comunicado, destacó el legado dejado por Aguirre en su tercer ciclo al frente de la selección: 37 partidos dirigidos, con 22 victorias, nueve empates y seis derrotas, además de los títulos de la Concacaf Nations League 2024-2025 y la Copa Oro 2025. En la Copa del Mundo, México completó por primera vez en su historia una fase de grupos perfecta, tres triunfos y nueve puntos, avanzó a octavos de final y terminó el torneo en la novena posición, tras caer ante Inglaterra en la ronda de eliminación directa, resultado que le impidió alcanzar cuartos de final por primera vez desde 1986.

El director deportivo de la selección, Duilio Davino, había confirmado desde antes del Mundial que el acuerdo con Márquez ya estaba cerrado, junto con gran parte de su cuerpo técnico.

“Somos una buena banda, se nota en la armonía que hay”, dijo Aguirre.

A Márquez se le atribuye el buen accionar del equipo mexicano a la defensiva en los primeros cuatro partidos del Mundial donde el Tricolor no aceptó gol.