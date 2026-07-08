Los jugadores estadounidenses esperan que hayan servido de inspiración a las futuras estrellas del Mundial

El otoño pasado, en un intento por motivar a una selección nacional de fútbol que carecía de confianza y fe en sí misma, el seleccionador Mauricio Pochettino ideó un lema para la Copa del Mundo de este verano, en la que Estados Unidos jugaría en casa.

“¿Por qué no nosotros?”, preguntó.

¿Por qué no podrían los Estados Unidos llegar lejos en el torneo? ¿Por qué no podrían competir con las mejores selecciones del mundo? ¿Por qué no nosotros?

El lunes obtuvo su respuesta: porque los Estados Unidos simplemente no son lo suficientemente buenos.

El portero estadounidense Matt Freese se lleva las manos a la cabeza después de que el centrocampista belga Hans Vanaken le marcara un gol. (Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

Un par de actuaciones espectaculares en la fase de grupos y una victoria sobre el tercer clasificado en el primer partido eliminatorio hicieron que Estados Unidos creyera y tuviera esperanzas. Quizá Pochettino tenía razón. Quizá había llegado el momento de los estadounidenses.

Anuncio

Pero todo resultó ser un espejismo.

El lunes, Bélgica devolvió a los estadounidenses a la realidad, goleándolos por 4-1 en un partido de octavos de final que dominó por completo. Era el cuarto Mundial consecutivo en el que Estados Unidos quedaba eliminado en octavos de final, una fase del torneo que los estadounidenses solo han superado una vez en 96 años.

A pesar de toda la esperanza, las expectativas y la confianza que Pochettino había inspirado, su equipo terminó en el mismo lugar en el que han terminado la mayoría de las selecciones estadounidenses en los Mundiales desde 1994.

“Hemos tenido mucha fe y confianza los unos en los otros, y sentíamos que la salvación volvía a estar a nuestro alcance», dijo el defensa Antonee Robinson. «Nos hemos fallado a nosotros mismos”.

“Hoy”, coincidió el centrocampista Tyler Adams, “no ha sido un buen día”.

Después del partido, incluso Pochettino reconoció que quizá se había entusiasmado un poco de más.

“La mejora, o el crecimiento, no es como si estuvieras en un cohete”, dijo Pochettino. “Estábamos en un lío y luego, en el Mundial, mejoramos mucho. Pero no es algo lineal, no es que vayamos a crecer tan rápido”.

El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, saluda al público tras perder por 4-1 ante Bélgica.

(Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

Anuncio

Bélgica, novena del ranking mundial, era solo el segundo equipo del top 25 al que se enfrentaba Estados Unidos en el torneo y que se habría clasificado para el Mundial con el antiguo formato de 32 selecciones. Y los estadounidenses no pudieron hacer frente a ese gran salto de nivel, ya que la derrota igualó su resultado más abultado en un partido del Mundial desde 1990.

Estados Unidos solo realizó siete disparos, la cifra más baja en un partido eliminatorio del Mundial en 32 años. Matt Freese , el portero del equipo formado en Harvard, cometió un error garrafal en la segunda parte que regaló a Bélgica su tercer gol, y Christian Pulisic , que no había disputado ningún partido completo en el torneo, perdió la posesión 11 veces —el máximo del partido— en la primera parte antes de tener que abandonar el terreno de juego por una lesión a mitad de la segunda.

No tendrá otra oportunidad de disputar un partido completo del Mundial hasta dentro de cuatro años.

“Me sentí muy bien este verano jugando con los chicos, y creía que mi nivel era alto”, dijo Pulisic, que se sentó solo en el banquillo de Estados Unidos, con la cabeza entre las manos, mientras transcurrían los últimos minutos.”Es decepcionante. No tuve los momentos que esperaba para ayudarnos a dar un empujón y superar este siguiente paso de vencer a un equipo realmente bueno. Así que estoy decepcionado conmigo mismo, por supuesto”.

En definitiva, fue un final para olvidar de un torneo que había tenido un comienzo prometedor. Estados Unidos ganó tres de sus cuatro primeros partidos —su mejor registro de victorias en un Mundial— y marcó 10 goles, otro récord del equipo. Folarin Balogun marcó tres de ellos, igualando el récord de goles de un estadounidense en el torneo desde 1930.

El delantero belga Charles De Ketelaere salta por encima del defensa estadounidense Tim Ream y remata de cabeza para marcar un gol. (Robert Gauthier/Los Angeles Times)

Anuncio

Pero es posible que Balogun también haya contribuido, sin saberlo, a la derrota del equipo.

En la victoria de la semana pasada contra Bosnia-Herzegovina, Balogun recibió una tarjeta roja al comienzo de la segunda parte, una sanción que debería haberle impedido jugar contra Bélgica. Sin embargo, el día antes del partido, la FIFA anunció que suspendía la sanción, lo que permitió a Balogun ser titular contra Bélgica.

Era solo la segunda vez en la historia del Mundial que se tomaba una medida así. Y cuando el presidente Trump se atribuyó el mérito de haber conseguido que se levantara la suspensión, afirmando que había llamado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para presionar en favor de Balogun, esto desató una tormenta que casi eclipsó el partido.

Los jugadores estadounidenses afirman que la polémica no les afectó. Según ellos, fue una coincidencia que el lunes disputaran su peor partido del torneo.

“Ruido externo”, lo calificó el capitán Tim Ream.

Quizás. Pero fue un ruido que no pudo ocultar lo mal que jugó el equipo.

Los jugadores estadounidenses se abrazan mientras un jugador belga les da una palmada en el hombro tras la victoria de Bélgica por 4-1 sobre Estados Unidos.



(Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

Anuncio

“Solo puedo ser sincera”, afirmó Balogun, que fue quizás la jugadora estadounidense más responsable del torneo. “No creo que hayamos hecho un buen partido hoy. En otros encuentros jugamos bien. Fuimos muy intensas y conseguimos contagiar nuestra energía al público. Y hoy no le hemos dado al público muchos motivos para animarnos”.

“Eso es lo más decepcionante. Esa es la parte que más me duele personalmente. Tendremos que esperar otros cuatro años para volver a estar en esta situación, y eso duele”.

Dolor y arrepentimiento. Esas fueron las emociones predominantes el lunes

“Es una decepción”, afirmó el defensa Chris Richards. “Cuando juegas para tu club, representas como mucho a un millón de personas. Cuando representas a tu país, son 340 millones de personas. Simplemente estoy muy decepcionado con cómo ha ido hoy”.

“Es un asco”, añadió Adams, que capitaneó a la selección estadounidense que quedó eliminada en octavos de final hace cuatro años.

Entonces, ¿qué ha cambiado desde 2022?, le preguntaron.

“Se siente exactamente igual”, respondió. “Cuando te eliminan de un torneo, no sienta nada bien. Empiezas a pensar en lo que podrías haber hecho mejor. Si nadie perdiera nunca, probablemente no habría ningún progreso”.

Sin embargo, la selección estadounidense sí que avanzó. Acaba de salir del campo. En la segunda Copa del Mundo celebrada en Estados Unidos, los estadounidenses jugaron ante un público presencial de casi 350 000 personas y una audiencia televisiva nacional de más de 110 millones de espectadores.

Anuncio

“Un mensaje importante a lo largo de todo el torneo fue el tipo de impacto que podríamos tener”, afirmó Ream. “Obviamente, todo eso se detiene ahora, pero no creo que el debate cambie. Hay chicos y chicas que estaban viendo los partidos y se sentían inspirados. Estoy segura de que la gente dirá: Oh, ahora todo esto se va a apagar. Pero si nos fijamos en lo que hemos hecho, no creo que ese debate deba apagarse. Creo que debería centrarse en lo increíble que ha sido este viaje con este grupo. ¿Cómo podemos mantener vivo el debate? Esos chicos y chicas, ¿cómo podemos seguir inspirándolos ahora que [nuestro] torneo ha terminado?”.

Así que el lema pasa a ser “¿por qué no ellos?”.

Pasarán cuatro años antes de que sepamos si eso también es un espejismo.

El subdirector de deportes de LA Times Ed Guzmán colaboró en este reportaje.

