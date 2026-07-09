Aficionados de California demandan a StubHub tras no recibir unas costosas entradas para el Mundial

StubHub ha recibido una tarjeta roja de parte de algunos aficionados al Mundial.

Dos clientes del Mundial han demandado a la empresa de venta de entradas con sede en Nueva York, alegando publicidad “falsa y engañosa” que les dejó sin entradas ni reembolso para los partidos del Mundial por los que habían pagado.

La semana pasada, en un tribunal federal de Nueva York, dos californianos —Julia Reeker Moghal y Reuben Renteria— demandaron a StubHub para reclamar una indemnización económica y que se prohíba a la empresa vender entradas para el Mundial. La demanda pretende convertirse en una acción colectiva y se produce tras semanas de duras críticas y quejas de los clientes respecto a las prácticas de la empresa.

A lo largo del Mundial, han aparecido vídeos en Instagram y TikTok de clientes de StubHub que describen sus experiencias de pesadilla con la plataforma de venta de entradas.

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Algunos afirmaron que habían comprado entradas para partidos del Mundial ya en noviembre del año pasado, reservado vuelos y hoteles y organizado sus planes de viaje, y que luego StubHub les notificó, entre días y semanas antes del partido, un reembolso por sus entradas que nunca habían solicitado.

Hubo quejas similares sobre cancelaciones de última hora por parte de personas que compraron entradas para Coachella en StubHub.

En la demanda, Moghal afirmó que había comprado tres entradas por casi 2.000 dólares para el partido del 18 de junio entre Suiza y Bosnia-Herzegovina en el SoFi Stadium de Inglewood, que posteriormente fueron canceladas por StubHub. Moghal afirmó que StubHub se puso en contacto con ella para comunicarle que sus entradas seguirían canceladas, y que más tarde le dijeron que estarían disponibles una hora antes del partido.

Cuando comenzó el partido, Moghal dijo que se encontraba en el SoFi Stadium, pero las entradas nunca llegaron.

Renteria afirmó que pagó unos 2.300 dólares por el partido del 18 de junio entre México y Corea del Sur en Guadalajara (México), pero las entradas fueron canceladas

“Aficionados acérrimos al fútbol han viajado desde todo el mundo para asistir a los partidos del Mundial, y confiaron razonablemente en que StubHub les proporcionara las entradas por las que habían pagado, así como en la garantía de StubHub”, declaró Blake Hunter Yagman, el abogado que representa a ambos, en un comunicado. “En lugar de recompensar su confianza, StubHub les vendió entradas para el Mundial que o bien no podía proporcionar o bien vendía a especulación, lo que les dejó, en muchos casos, tirados en las puertas del estadio sin ningún recurso”.

Según la página web de StubHub, su “Garantía Fan Protect” establece que la plataforma entregará entradas válidas o realizará un reembolso en caso de que surja algún problema con las entradas, y que «hará todo lo posible por encontrar entradas de sustitución» de un valor comparable. La demanda alega que las entradas de sustitución que StubHub entregó a muchos aficionados eran peores que sus entradas originales.

La FIFA, organizadora del Mundial, establece en sus términos y condiciones que el FIFA Marketplace, su propia plataforma de venta de entradas, es la única plataforma autorizada para las entradas del Mundial, y que solo las entradas compradas a través de ella cuentan con la garantía de validez de la FIFA.

A pesar del riesgo que supone comprar a través de una plataforma de terceros como StubHub, muchos aficionados optaron por hacerlo para evitar el impuesto de reventa del 30 % de la FIFA, creyendo que la “Garantía Fan Protect” protegería su pedido.

Desde que las entradas para el Mundial comenzaron a venderse en el FIFA Marketplace el pasado mes de septiembre, los aficionados han manifestado su decepción por su elevado precio. La FIFA utilizó un sistema de precios dinámicos para la venta y, a medida que avanzaban las fases de venta previas a los partidos, el coste de las entradas aumentó enormemente. En marzo, el elevado precio de las entradas llevó a 69 miembros del Congreso a escribir una carta a la FIFA instándola a bajar los precios.

Las entradas para el próximo partido del viernes entre España y Bélgica en Los Ángeles se están vendiendo en StubHub por más de 1.300 dólares.

StubHub afirmó en diversas declaraciones a los medios de comunicación y en procedimientos judiciales que las cancelaciones de entradas se debieron a problemas de transferencia y a dificultades con la infraestructura de venta de entradas de la FIFA.

StubHub no respondió a las solicitudes de comentarios.

Un portavoz de la FIFA respondió a esta acusación en un comunicado, afirmando: «La FIFA no tiene visibilidad ni control sobre las transacciones de entradas en el mercado secundario que se llevan a cabo en plataformas de terceros. Las transacciones facilitadas en estas plataformas se producen de forma totalmente independiente de la plataforma oficial de venta de entradas de la FIFA. En cuanto a la fiabilidad de los servicios disponibles para los aficionados en la plataforma oficial de venta de entradas de la FIFA, la FIFA rechaza cualquier insinuación de que los problemas funcionales que están experimentando los usuarios de plataformas de terceros en relación con las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 sean consecuencia de la infraestructura de venta de entradas de la FIFA».

