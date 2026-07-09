Mauricio Sulaimán y el CMB impulsan ayuda para Venezuela tras el devastador doblete sísmico

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros dos días después de un terremoto, el viernes 26 de junio de 2026, en La Guaira, Venezuela. (AP Foto/Juan Pablo Arraez)

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) activó una iniciativa de ayuda humanitaria para Venezuela después del doblete sísmico que golpeó al país el 24 de junio y dejó una emergencia que sigue requiriendo apoyo en las comunidades afectadas.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, explicó que el organismo busca utilizar su alcance internacional y los vínculos de la comunidad boxística para reunir donativos económicos y en especie. La intención, dijo, es que la ayuda llegue por canales que permitan verificar su entrega en Venezuela.

“Siempre vamos a estar, dentro de lo posible, otorgando el mayor tipo de ayuda humanitaria posible”, señaló Sulaimán. “En esta ocasión estamos con el pueblo venezolano”.

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Los sismos ocurrieron con 39 segundos de diferencia. El primero tuvo una magnitud de 7.2 y el segundo de 7.5, de acuerdo con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos. Ambos sacudieron el norte de Venezuela y provocaron daños severos en zonas cercanas a Caracas y en el estado de La Guaira, donde se reportaron algunos de los derrumbes más graves.

Las cifras de víctimas han ido aumentando conforme avanzan las labores de búsqueda y rescate. Reportes recientes indican que más de 3,500 personas han muerto, miles han resultado heridas y decenas de miles de habitantes han tenido que abandonar sus viviendas. La destrucción también ha afectado edificios, servicios e infraestructura en distintas regiones.

Sulaimán dijo que el CMB se enteró de la tragedia a través de las redes sociales y que una de las imágenes que más le impactó fue la de unos guantes de boxeo entre los escombros. También confirmó que Nicolás Hidalgo, integrante del organismo, perdió a su esposa en el derrumbe de uno de los edificios.

El dirigente ha mantenido contacto con miembros de la comunidad boxística venezolana, entre ellos Edward Valero, hermano del fallecido excampeón mundial Edwin Valero, y Elbis Sánchez, a quien identificó como una de las personas activas en la recaudación de apoyo.

En México, el CMB ha recibido respaldo de figuras como Érik Morales y Julio César Chávez. La organización trabaja además con la Cruz Roja Mexicana, la Embajada de Venezuela en México y la promotora venezolana Top Boxing, encabezada por Jorge Fernández, para canalizar los recursos.

Sulaimán subrayó que la participación del CMB también busca ofrecer certeza a quienes desean donar. En momentos de emergencia, explicó, surgen campañas y organizaciones sin mecanismos claros para comprobar el destino de los recursos.

“Uno de los motivos más importantes por los cuales nos involucramos es para dar certidumbre de que quien aporta algo, llega esa ayuda a un destino”, dijo. El plan contempla apoyo en tierra mediante contactos en Venezuela, además de ayuda financiera coordinada con la Cruz Roja Mexicana y la Embajada de Venezuela en México.

El presidente del CMB no tiene previsto viajar a Venezuela durante julio, aunque aseguró que la intención del organismo es mantener el apoyo más allá de los primeros días de la emergencia. Recordó que los procesos de reconstrucción tras un terremoto pueden extenderse durante años.

Dentro de esa respuesta también destacó el trabajo de entrenadores y promotores comunitarios que han utilizado el boxeo como una actividad para niños y jóvenes en medio de la crisis.

Para Sulaimán, estas actividades pueden ofrecer un momento de alivio a quienes viven las consecuencias del desastre.

“El boxeo para los jóvenes, para los niños en este momento es una distracción”, señaló Sulaimán. “Durante el tiempo que lo hagan, su mente se libera”.

La iniciativa del CMB mantiene abierta la invitación a la comunidad del boxeo y al público para sumarse con donativos en dinero o en especie a través de los canales coordinados con las organizaciones involucradas.