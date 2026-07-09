Steve Cherundolo dirigirá selección masculina de fútbol de Estados Unidos que competirá en los Juegos Olímpicos de 2028

Steve Cherundolo entrenó al LAFC durante cuatro temporadas, llegando a dos finales de la MLS Cup y ganando una de ellas.

Steve Cherundolo , quien llevó al LAFC a dos finales de la MLS Cup en cuatro años como entrenador, fue nombrado este jueves seleccionador de la selección masculina sub-23 de Estados Unidos, que competirá en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 .

Cherundolo, de 47 años, tres veces veterano de la Copa del Mundo y miembro del Salón de la Fama del Fútbol de Estados Unidos, disputó 30 partidos internacionales con tres selecciones juveniles estadounidenses antes de debutar con la selección absoluta en 1999. Posteriormente, jugó 87 partidos con la selección absoluta y militó durante 15 temporadas en el Hannover 96 de la Bundesliga, donde disputó 415 partidos.

Cherundolo, que creció en San Diego, dio el salto al mundo del entrenamiento en Alemania en las categorías inferiores y, posteriormente, regresó a Estados Unidos en 2021 para dirigir al Las Vegas Lights, entonces filial del LAFC en la USL Championship. Una temporada más tarde sustituyó a Bob Bradley como entrenador principal del LAFC.

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En su primera temporada en la MLS, llevó al club a conquistar la MLS Cup y ganó el Supporters’ Shield, batiendo el récord de más victorias para un entrenador en su primer año, con 21. También logró el mayor número de victorias (29), el mayor número de puntos (96) y el mejor porcentaje de victorias en 50 partidos de cualquier entrenador en la historia de la liga, ganó una U.S. Open Cup y llevó al LAFC a la final de la CONCACAF Champions Cup antes de abandonar el club el pasado noviembre, alegando que regresaba a Alemania con su familia.

“A lo largo de su carrera, Steve Cherundolo ha demostrado ser un ganador, un formador de talentos de élite y un gran embajador del fútbol estadounidense”, afirmó en un comunicado Dan Helfrich, director de operaciones de U.S. Soccer y responsable de la búsqueda del entrenador. “Los Juegos Olímpicos de 2028 suponen una plataforma fundamental para desarrollar a nuestra próxima generación de jugadores”.

La principal responsabilidad de Cherundolo como nuevo seleccionador de la selección masculina sub-23 de Estados Unidos será formar una plantilla para los Juegos Olímpicos de Verano de 2028.

“Representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos es uno de los mayores honores en el deporte, y estoy agradecido por la oportunidad de dirigir este equipo”, dijo Cherundolo en un comunicado. “Creo que contamos con un grupo de jugadores apasionante con un enorme potencial, y estoy deseando crear un entorno en el que puedan superarse a sí mismos, crecer juntos y representar a nuestro país con orgullo”.

“Nuestra responsabilidad es competir con valentía, humildad y una identidad clara, que refleje los valores de U.S. Soccer y ofrezca a nuestros seguidores un equipo del que puedan sentirse orgullosos”.