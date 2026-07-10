Federación Colombiana de Fútbol condena amenazas contra Jáminton Campaz y exige una investigación

El colombiano Jaminton Campaz (21) falla un disparo a puerta mientras el portero suizo Gregor Kobel (1) defiende, durante el partido de octavos de final de la Copa del Mundo en Vancouver, Columbia Británica, el martes 7 de julio de 2026. (Foto AP/Gregory Bull)

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) emitió este viernes un pronunciamiento para condenar las amenazas dirigidas contra Jáminton Campaz y su familia, ocurridas después de la eliminación de la Selección Colombia frente a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026.

El organismo calificó los hechos como inaceptables y pidió a la Fiscalía General de la Nación actuar con rapidez para identificar y judicializar a los responsables.

En el comunicado, la FCF expresó su respaldo al futbolista, a sus familiares y al resto de la delegación colombiana. Además, recordó que ningún deportista debe ser objeto de amenazas o intimidaciones por representar al país en una competencia internacional.

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“El fútbol debe ser un espacio de unión, respeto y esperanza, nunca un escenario para el odio, la intimidación o la violencia”, señaló la Federación en el comunicado del viernes, que también hizo un llamado a los aficionados para que la frustración por un resultado deportivo no se traduzca en agresiones contra los jugadores.

Jaminton Campaz misses it!



A huge opportunity for Colombia late in extra time 😱 pic.twitter.com/SKvtCAFe3K — FOX Sports (@FOXSports) July 7, 2026

Las amenazas surgieron tras la eliminación de Colombia ante Suiza, que avanzó a los Cuartos de Final luego de imponerse 4-3 en la tanda de penales, después de un empate sin goles en 120 minutos disputados en Vancouver.

Durante el tiempo suplementario, Campaz tuvo una de las oportunidades más claras para romper el empate, pero no logró convertir. Posteriormente ejecutó con éxito su lanzamiento en la definición desde el punto penal.

En las horas posteriores al encuentro comenzaron a circular mensajes intimidatorios en redes sociales contra el jugador de Rosario Central y su entorno familiar. Diversos reportes señalaron incluso amenazas dirigidas a una de sus hijas, situación que elevó la preocupación por su seguridad y motivó la reacción oficial de la Federación.

El propio Campaz también rompió el silencio mediante un mensaje publicado en sus redes sociales. Sin entrar en detalles sobre las amenazas, pidió que el deporte no sea utilizado para justificar la violencia.

“Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”, escribió el oriundo de Tumaco, en el departamento de Nariño, quien agradeció el apoyo recibido durante el Mundial y aseguró que siempre defendió la camiseta de su país con compromiso y orgullo.