España asegura su pase a semifinales del Mundial 2026 tras derrotar a Bélgica en Los Ángeles

España volvió a demostrar por qué es uno de los principales candidatos al título y selló su boleto a las semifinales del Mundial 2026 tras imponerse 2-1 a Bélgica este viernes en el Estadio de Los Ángeles, en Inglewood.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente supo responder a los momentos de mayor presión de los Diablos Rojos y resolvió un duelo de alto nivel para mantenerse en la pelea por su segunda Copa del Mundo.

Con la victoria, la Roja disputará las semifinales frente a Francia, en un enfrentamiento entre dos de las selecciones más fuertes del torneo.

España fue superior durante buena parte del primer tiempo y abrió el marcador a la media hora de juego, pero Bélgica encontró premio a su insistencia antes del descanso.

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Tras los primeros 45 minutos, el marcador fue de 1-1 en un encuentro de alta intensidad y con dos estilos bien marcados en el que los españoles dominaron la posesión del balón y la propuesta física y vertical de los belgas.

La selección española tomó el control desde el arranque, moviendo el balón con paciencia y obligando a Bélgica a replegarse cerca de su área.

La presión tuvo recompensa al minuto 30. Dani Olmo recibió por dentro y sacó un disparo que fue rechazado por Thibaut Courtois, pero el rebote quedó a la deriva dentro del área. Fabián Ruiz apareció en el lugar indicado para empujar el balón y firmar el 1-0, culminando una jugada iniciada por Pedro Porro y que incluyó a Lamine Yamal.

Starting in place of Pedri today, Fabián Ruiz did not miss the mark 🔥 pic.twitter.com/QiHmHLmo7i — FOX Sports (@FOXSports) July 10, 2026

Cuando parecía que España se iría al descanso con la ventaja, Bélgica reaccionó. Al minuto 40, Timothy Castagne envió un centro desde la banda derecha y Charles De Ketelaere, quien forcejeaba con Pau Cubarsí, ganó por arriba para conectar un sólido remate de cabeza que venció al guardameta español.

What a goal from Belgium to equalize against Spain 🔥 pic.twitter.com/qUuIDWm1NL — FOX Sports (@FOXSports) July 10, 2026

El tanto significó el primer gol recibido por España en todo el torneo, dejando el récord de Unai Simón en 650 minutos sin gol en contra.

España terminó la primera mitad con mayor posesión del balón y la iniciativa ofensiva, mientras que Bélgica demostró su capacidad para aprovechar los espacios y mantenerse con vida en un partido que ahora ofrece un boleto a las semifinales frente a Francia.

Para la segunda mitad, las cosas no cambiaron mucho en relación a lo que proponía España, que insistió por las laterales con Marc Cucurella por la izquierda y Yamal por la derecha.

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Courtois tuvo que abandonar el encuentro por una lesión a los 70 minutos.

Cuando todo apuntaba al alargue, España encontró nuevamente las redes y se puso 2-1 arriba a los 88 minutos. Cubarsí probó de larga distancia y el portero sustituto Senne Lammens no pudo contener el disparo, dejando el rebote en el área para que Mikel Merino prácticamente diera el paso a semifinales a su selección.

SPAIN TAKES THE LATE LEAD IN CHAOTIC FASHION 🤯



Mikel Merino is the super sub once again for La Roja! pic.twitter.com/oXE2gDVa14 — FOX Sports (@FOXSports) July 10, 2026

España jugará en la semifinal contra Francia, que derrotó sin muchos problemas a Marruecos el jueves y ha tenido relativamente un camino fácil a la semifinal liderados por Kylian Mbappe. La semifinal será el martes, 14 de julio, en el Dallas Stadium de Arlington (12 p.m. PT).

Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza determinarán a los otros semifinalistas.

¿Cómo llegaron?

España alcanzó los Cuartos de Final con una campaña sólida y sin goles recibidos en el torneo. En dieciseisavos de final resolvió con autoridad su cruce ante Austria por 3-0 y después superó 1-0 a Portugal en los octavos, un partido más cerrado que se definió por un margen mínimo.

Mikel Oyarzabal ha sido el principal referente ofensivo del equipo, con cuatro goles en el Mundial, mientras que Lamine Yamal, aunque suma uno, ha tenido influencia en el juego de ataque y en el trabajo sin balón.

La selección dirigida por Luis de la Fuente llegó a este duelo respaldado por una estructura defensiva firme y una producción ofensiva repartida, factores que la han colocado entre las selecciones más consistentes de la competencia.

Bélgica, en cambio, llega después de superar dos eliminatorias de alto ritmo y con una ofensiva que ha respondido en momentos decisivos. En dieciseisavos venció 3-2 a Senegal y en octavos goleó 4-1 a Estados Unidos, resultado que confirmó su capacidad para castigar espacios y sostener ventajas.

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Charles De Ketelaere fue una de las figuras de los belgas frente al conjunto estadounidense con un doblete.

El equipo de Rudi García afrontaba su prueba más exigente del torneo ante una España que no había concedido goles, con la intención de extender una ruta que lo instaló entre los ocho mejores.