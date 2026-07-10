‘Rolly’ Romero buscará defender su título welter de la AMB ante Teófimo López en Las Vegas

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA - 9 DE JULIO: Rolly Romero y Teófimo López se encaran durante la conferencia de prensa para anunciar su pelea del 9 de julio de 2026 en Los Ángeles, California. (Foto de Melina Pizano/Getty Images)

La pelea entre Rolando ‘Rolly’ Romero expondrá el campeonato welter de la AMB ante Teófimo López el sábado 22 de agosto en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en una función que será transmitida por pago por evento (5 p.m. PT, DAZN y Prime Video).

El anuncio fue presentado el jueves en el Avalon Hollywood de Los Ángeles, donde ambos boxeadores se encontraron por primera vez de manera oficial rumbo a un combate que marca una nueva etapa para los dos.

Romero hará la primera defensa del título que ganó ante Ryan García en mayo de 2025, mientras que López subirá de las 140 a las 147 libras en busca de convertirse en campeón mundial en una tercera división. Romero llega con marca de 17-2 y 13 nocauts; López, excampeón mundial ligero y superligero, tiene récord de 22-2 con 13 nocauts.

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Romero llevaba 15 meses fuera del ring desde su triunfo por decisión ante García.

En la conferencia dijo que ese período le permitió enfocarse en su preparación y que aceptó la pelea porque López representa un rival dispuesto a enfrentar a los mejores.

“Ha sido difícil intentar concretar una pelea, pero sabemos que Teófimo va a pelear contra cualquiera”, señaló el campeón de la AMB.

López, por su parte, llega tras una etapa irregular en el peso superligero y luego de perder los cinturones de The Ring y la OMB ante Shakur Stevenson en enero.

El boxeador de origen hondureño y nacido en Brooklyn tendrá su primera pelea en welter, una división en la que el tamaño físico y la adaptación al nuevo límite serán factores importantes.

“Quiero agradecer al campeón por dar la cara. Espero con ansias convertirme en campeón mundial de tres divisiones”, afirmó López.

El combate reúne a dos peleadores que se conocen desde hace años y que han compartido sesiones de sparring. Romero aseguró que entre ambos existe cercanía, aunque dejó claro que eso quedará fuera cuando suene la campana. López sostuvo que ese conocimiento mutuo puede hacer de la pelea una de las más interesantes de la segunda mitad del año.