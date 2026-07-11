Así quedaron definidas las Semifinales del Mundial 2026: fechas, horarios y estadios
Los Cuartos de Final del Mundial 2026 llegaron a su fin este sábado y dejaron definidos los cuatro equipos que siguen en la pelea por el título.
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España, Francia, Inglaterra y Argentina superaron una exigente ronda eliminatoria de Cuartos de Final y ahora disputarán las Semifinales del torneo, a un paso de la gran final que se jugará el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium de East Rutherford.
Francia buscará regresar a una final por tercera edición consecutiva, España intentará alcanzar apenas la segunda en su historia, Inglaterra vuelve a instalarse entre los cuatro mejores con la ilusión de conquistar su segundo título, mientras que Argentina continúa la defensa de la corona obtenida en Catar 2022.
Francia fue el primer equipo en asegurar su lugar tras vencer 2-0 a Marruecos, mientras que España eliminó a Bélgica por 2-1 en Los Ángeles. Este sábado, Inglaterra remontó para derrotar 2-1 a Noruega y Argentina completó el cuadro al imponerse 3-1 a Suiza en Kansas City en tiempos extras.
Aquí los juegos eliminatorios…
Francia vs. España: Martes 14 de julio, 12 p.m. PT, Telemundo, Dallas Stadium, Arlington.
Inglaterra vs. Argentina: Miércoles 15 de julio, 12 p.m. PT, Telemundo, Atlanta Stadium, Atlanta.
Los ganadores disputarán la Final del Mundial el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, mientras que los perdedores se enfrentarán un día antes en el partido por el tercer lugar.