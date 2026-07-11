El LA Galaxy vence al América en Carson en un duelo de preparación antes de reanudar sus temporadas

Joseph Paintsil fue el autor del único gol con el que LA Galaxy venció a las Águilas del América en un partido amistoso en Carson el 11 de julio de 2026.

A menos de una semana de volver a la actividad de la MLS, el LA Galaxy dejó buenas sensaciones al imponerse 1-0 al Club América la noche del sábado en un partido amistoso disputado en el Dignity Health Sports Park.

El conjunto angelino resolvió el encuentro con un gol del delantero ghanés Joseph Paintsil al minuto 26 y sostuvo la ventaja hasta el final para firmar una victoria que también representó su primer partido con público en casa en 49 días.

La anotación nació en una jugada a balón parado.

Marco Reus envió un tiro libre al área, Jakob Glesnes ganó el remate de cabeza y dejó el balón servido para Paintsil, quien definió desde corta distancia para vencer al arquero Rodolfo Cota y colocar el 1-0 definitivo.

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Siri, play "LA Galaxy" by Joe Paintsil 🎶 pic.twitter.com/YTDnzAQjqO — LA Galaxy (@LAGalaxy) July 12, 2026

El encuentro sirvió como una prueba para Greg Vanney de cara al regreso del campeonato estadounidense. El técnico presentó una alineación con varios habituales titulares, entre ellos Reus, Paintsil, Edwin Cerrillo, Miki Yamane y el propio Glesnes, mientras que Novak Mićović defendió la portería durante todo el compromiso.

El conjunto galáctico mantuvo el orden defensivo durante los 90 minutos y terminó el partido sin recibir goles frente a un América que contó desde el inicio con futbolistas como Henry Martín, Erick Sánchez, Alan Cervantes, Kevin Álvarez, Christian Borja y el brasileño Raphael Veiga.

En la segunda mitad, Vanney realizó modificaciones para administrar minutos. Julián Aude ingresó al comenzar el complemento por Paintsil, mientras que Rubén Ramos Jr. e Isaiah Parente también vieron acción.

El amistoso reunió a 18,812 aficionados en Carson y formó parte de la preparación de ambos clubes antes de retomar sus respectivos calendarios oficiales.

El LA Galaxy volverá a enfocarse en la MLS, donde enfrentará a su rival de ciudad, LAFC, el próximo viernes 17 de julio en una nueva edición de El Tráfico, nuevamente en el Dignity Health Sports Park.