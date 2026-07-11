Seleccionada estadounidense Alyssa Thompson comparte el Mundial con niñas de un club local de Los Ángeles

Alyssa Thompson (izq.) platicando con niñas jugadoras de Tudela FC, equipo con el que jugó de niña.

Alejandra Camila Andrade, futbolista de 12 años del club femenil Tudela FC, vivió el viernes un momento que dejará huella en su vida. Presenció, junto a su padre, el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo entre España y Bélgica en el Estadio de Los Ángeles. También la acompañó la delantera de Estados Unidos y del Chelsea, Alyssa Thompson.

La experiencia formó parte de un programa de Verizon que destaca la labor de Tudela FC, el club comunitario en el que Thompson jugó de niña y en el que hoy milita su hermana menor, Chloe.

Alejandra Camila estuvo acompañada por sus compañeras de equipo, entre ellas Jaelyn Rodríguez, quienes presenciaron parte del encuentro desde detrás de la portería de Bélgica en el segundo tiempo, mientras convivían con las mascotas mundialistas.

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“Este club está muy cerca de mi corazón”, dijo Thompson sobre Tudela FC. “Es un club exclusivamente para mujeres y se enfoca mucho en el desarrollo, lo cual es genial. Es un club de base, que viene desde el propietario hacia arriba. Así que es muy agradable”.

El padre de Alejandra Camila, Alex Andrade, la describió como una oportunidad única en la vida.

“Esto es fenomenal. No puedo ni empezar a explicarlo. Se puede sentir este ambiente, esta energía, a estas atletas de élite de la Copa del Mundo en un gran escenario. Es simplemente maravilloso”, dijo Alex, quien también resaltó el nivel de formación que reciben las jugadoras del club en Tudela FC, donde las enseñan a ser jugadoras diferentes con su técnica individual.

“Les dan una formación y un entrenamiento de fútbol de primer nivel a las chicas. Se enfocan mucho en las técnicas de uno contra uno, y a veces hasta de dos contra uno. Es un estilo diferente, sin duda, y es de nivel de élite. Es otro nivel”, añadió Alex.

Jaelyn Rodríguez, del Valle de San Fernando, expresó su emoción por estar en la Copa del Mundo y su aspiración a jugar algún día en ese mismo escenario.

“Me ha impactado mucho ver a los jugadores en acción en el campo. Siento mucha alegría y pasión por mi deporte al verlo de cerca”, dijo Rodríguez. “Me inspira para cuando yo juegue profesionalmente. Puedo tener la idea de cómo es jugar como ellos.”

Para Thompson, oriunda del sur de California y goleadora de equipos como Harvard-Westlake y Santa Clarita Blue Heat, el momento también tuvo un significado especial. La delantera espera disputar el Mundial Femenil de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, junto a su otra hermana, Giselle, quien juega en el Angel City FC como defensa lateral y también es seleccionada estadounidense.

“Espero poder llegar ahí, y ojalá mi hermana también lo logre. Pero poder jugar en Brasil, donde la cultura del fútbol es tan importante, es realmente genial”, declaró Thompson. “Jugar en los Juegos Olímpicos aquí sería algo muy especial. Poder jugar con mi hermana sería aún más especial. El público de Los Ángeles ha sido increíble, así que no veo la hora de ver cómo apoyan a las mujeres en los Juegos Olímpicos”.

Al recordar su propia niñez en las canchas del sur de California, Thompson dijo que el fútbol era, simplemente, diversión.

“Solo me divertí jugando fútbol. No estaba muy metida en nada más, solamente me acuerdo de estar muy contenta jugando con mi hermana”, declaró la jugadora de 21 años.

También reflexionó sobre el crecimiento del fútbol en Estados Unidos durante este Mundial.

“Fue muy especial ver cómo todo el país se unió para apoyar a la selección masculina y cómo ahora hay mucha más gente que sigue el fútbol”, indicó Thompson.

