Tras cinco años de espera por su regreso, Conor McGregor se lesiona en 69 segundos y pierde ante Max Holloway

Conor McGregor, a la derecha, salta en el aire para lanzar una patada durante su combate contra Max Holloway en una pelea de peso welter en el evento de artes marciales mixtas UFC 329, celebrado el sábado 11 de julio de 2026 en Las Vegas.

El regreso de Conor McGregor a las artes marciales mixtas terminó en desastre la noche del sábado en el T-Mobile Arena, donde el excampeón de dos divisiones sufrió una lesión de rodilla en el primer asalto ante Max Holloway y cayó por detención del réferi a los 69 segundos del primer asalto.

Era la primera pelea de McGregor desde 2021 y la revancha de aquel primer encuentro entre ambos hace 13 años, cuando el irlandés también sufrió una grave lesión de rodilla. La historia volvió a repetirse pues tras lanzar una patada aérea en la secuencia inicial, la pierna derecha de McGregor cayó de forma extraña sobre el octágono. El ‘Notorious’ de inmediato favoreció su otra pierna y no pudo volver a apoyar peso sobre la rodilla derecha, lo que obligó al réferi a detener el combate con 3:54 restantes en el primer round.

Holloway, a pesar de haber ganado sin hacer mucho esfuerzo, reconoció la frustración del público presente, que recibió el resultado entre abucheos. El hawaiano intentó pedir la detención de la pelea, pero McGregor insistió en continuar hasta que se volvió a parar pero no pudo seguir. Holloway también adelantó que la rivalidad entre ambos no ha terminado, dejando abierta la puerta a una tercera pelea entre los dos, aunque la gente abucheó el final del duelo.

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“Le dije, ref, no puede pelear”, señaló Holloway. “No quería golpear a un perro herido”, indicó Holloway, excampeón de UFC en peso pluma.

“Es lo que es, me voy a sentar con UFC. Hubo tanto show para eso”, dijo Holloway, de 34 años, quien peleó por primera vez en peso welter. “Trabajé tanto para llegar a las 170 libras para pelear contra este tipo, para que todo terminara así”.

Conor McGregor reacciona tras perder ante Max Holloway en una pelea de peso welter en el evento de artes marciales mixtas UFC 329, celebrado el sábado 11 de julio de 2026 en Las Vegas. (John Locher / Ap Photo/john Locher)

En 2021, la última pelea de McGregor, el irlandés ya no pudo continuar después de lesionarse gravemente al lanzar una patada, lo que provocó una fractura en la tibia y fíbula. Desde ese entonces, McGregor no había peleado, aunque no dejó de ser noticia por casos legales extra deportivos.

McGregor recibió más de 15 millones de dólares por su regreso al octágono, en lo que se perfila como una de las bolsas más altas en la historia de la promotora. Su representante, Audie Attar, había adelantado previamente a Ariel Helwani que el irlandés ganaría varias veces más que cualquier otro peleador de la UFC, incluyendo a los boxeadores de Zuffa Boxing.

“Cinco años después de estar fuera del deporte, es difícil”, dijo Dana White, presidente de UFC, quien dijo que McGregor probablemente se rompió los ligamentos. “Estaba esperando por lo menos un round de guerra”.

De acuerdo a a White, McGregor se someterá a examenes para confirmar la gravedad de su lesión.

Así termina la noche para el rey del show 😱



Conor McGregor ☘️ #UFC329 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/9TkUw6Q5OX — UFC Español (@UFCEspanol) July 12, 2026

Holloway, por su parte, no alcanzará una bolsa tan alta, pero se perfila para una paga histórica dentro de su carrera. En su pelea más reciente ante Charles Oliveira, el hawaiano habría embolsado entre 2 y 4 millones de dólares.

El desenlace deja en el aire el futuro competitivo de McGregor, cuya carrera vuelve a quedar marcada por una lesión de rodilla en un momento clave. Por ahora, la comunidad de MMA sigue asimilando lo ocurrido en un evento que, hasta antes del combate estelar, había sido calificado como una de las peleas más esperadas del deporte.

