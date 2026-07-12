Cómo el VAR, un sistema diseñado para corregir errores, se convirtió en el mayor villano de este Mundial

La participación de Croacia en el Mundial estaba a segundos de terminar y Portugal a segundos de pasar a los octavos de final cuando Iván Perišić lanzó un centro largo y desesperado al área. El balón rebotó en los cuerpos como una bola de pinball antes de, de manera mágica e increíble, colarse en la red.

¡¡¡¡¡¡Gooooooool!!!!

El destino le había dado un respiro a Croacia.

Pero mientras se desataba el caos en las gradas y en la cancha, el árbitro noruego Espen Eskas se quedó parado en medio de la celebración en Toronto, con la mano en la oreja, escuchando una voz a medio continente de distancia, en Dallas.

La voz recomendó una revisión, a través del árbitro asistente de video, o VAR.

Así que Eskas se acercó trotando a un monitor de televisión, vio la repetición una y otra vez, y más de dos minutos y medio después de que se anotara el gol, lo anuló. El centro de Perisic había rozado el cabello de su compañero Igor Matanovic, dejando a Mario Pasalic en posición de fuera de juego cuando el balón le llegó cerca del segundo palo. El contacto era imperceptible a simple vista, pero un sensor de última generación integrado en el balón lo había confirmado.

Una revisión del VAR llevó al árbitro a anular un gol de Croacia durante su derrota por 2-1 ante Portugal en el Mundial, en Toronto, lo que eliminó a Croacia del torneo.



(Dan Mullan / Getty Images)

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La participación de Croacia en el Mundial había llegado a su fin, otra víctima del VAR, que ha tenido una influencia desmesurada en el torneo de este verano.

No se suponía que fuera así. Cuando se introdujo el VAR en el fútbol hace nueve años, su misión era clara: alertar al árbitro principal sobre posibles errores claros y obvios o incidentes graves que se hubieran pasado por alto. Al menos eso fue lo que escribió la Major League Soccer, una de las primeras ligas en utilizar el sistema, en el comunicado de prensa en el que lo presentó.

“En realidad, se trataba de evitar los titulares”, dijo Mark Geiger, quien ayudó a implementar el VAR como árbitro de la MLS. “Esos errores extremadamente graves en un partido que afectan el resultado. El lema del VAR siempre fue ‘mínima interferencia, máximo beneficio’”.

Bajo el sistema del VAR, los oficiales, sentados frente a una serie de monitores en una sala de control centralizada, revisan las imágenes del partido en tiempo real y avisan al árbitro en el campo sobre posibles errores. Si los árbitros asistentes de video creen que se ha cometido un error, se lo comunican a través de un audífono que lleva puesto el árbitro del partido. Si el árbitro del partido está de acuerdo, detendrá el juego, indicará que se revisará la jugada haciendo un gesto con las manos en forma de pantalla de TV rectangular y luego observará la jugada él mismo en un monitor al lado del campo antes de confirmar o revocar la decisión original.

La participación de Croacia en el Mundial había llegado a su fin, otra víctima del VAR, que ha tenido una influencia desmesurada en el torneo de este verano.

No se suponía que fuera así. Cuando se introdujo el VAR en el fútbol hace nueve años, su misión era clara: alertar al árbitro principal sobre posibles errores claros y obvios o incidentes graves que se hubieran pasado por alto. Al menos eso fue lo que escribió la Major League Soccer, una de las primeras ligas en utilizar el sistema, en el comunicado de prensa en el que lo presentó.

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“En realidad, se trataba de evitar los titulares”, dijo Mark Geiger, quien ayudó a implementar el VAR como árbitro de la MLS. “Esos errores extremadamente graves en un partido que afectan el resultado. El lema del VAR siempre fue ‘mínima interferencia, máximo beneficio’”.

Bajo el sistema del VAR, los oficiales, sentados frente a una serie de monitores en una sala de control centralizada, revisan las imágenes del partido en tiempo real y avisan al árbitro en el campo sobre posibles errores. Si los árbitros asistentes de video creen que se ha cometido un error, se lo comunican a través de un audífono que lleva puesto el árbitro del partido. Si el árbitro del partido está de acuerdo, detendrá el juego, indicará que se revisará la jugada haciendo un gesto con las manos en forma de pantalla de TV rectangular y luego observará la jugada él mismo en un monitor al lado del campo antes de confirmar o revocar la decisión original.

El iraní Shoja Khalilzadeh superó al egipcio Mostafa Shobeir, pero el gol fue anulado tras una revisión del VAR durante un partido del Mundial disputado en Seattle el 26 de junio.



(Maddy Grassy / Associated Press)

Christina Unkel, exárbitra de la FIFA, administradora estatal de árbitros en Florida y analista de las reglas del juego para varias cadenas de televisión, cree que sí.

“El fútbol es un arte. Y por eso nos encanta”, dijo. “De verdad que no es culpa del árbitro. No somos nosotros quienes buscamos tecnología más avanzada. No queremos parecer robots ahí en la cancha. Pero los interesados siguen diciendo: ‘más, más, más’.

“Cuando buscas lo blanco y lo negro —la objetividad es lo que intentan lograr, y lo entiendo; quieren eliminar tanta subjetividad como sea posible—, lo que todos odian es esta idea de la perfección”.

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La FIFA, la principal parte interesada en la Copa del Mundo, rechazó múltiples solicitudes para responder preguntas sobre el arbitraje, pero claramente ha redoblado su apuesta por la tecnología para este torneo, al introducir el sistema semiautomático de fuera de juego que utiliza cámaras de seguimiento de jugadores, líneas de fuera de juego generadas por computadora y, en algunos casos, datos de un instrumento de medición dentro del balón de juego, para identificar la posición de todos en la cancha cuando se juega el balón.

“El objetivo original del VAR no era corregir cada error ni hacer que los árbitros fueran perfectos”, dijo Geiger, el primer estadounidense en arbitrar un partido de eliminatorias de la Copa del Mundo y ahora director general de la Organización de Árbitros Profesionales (PRO), que supervisa a los árbitros de la MLS y la NWSL. “¿Está en lo correcto el árbitro? Esa no es la pregunta adecuada. Deberían preguntarse: “¿Está el árbitro clara y obviamente equivocado?””.

Geiger, sin embargo, sigue siendo un gran defensor del sistema y se cuidó de no criticar cómo se ha utilizado en este Mundial.

El belga Youri Tielemans ejecuta un tiro penal que pasa por encima del portero senegalés Mory Diaw durante un partido de la ronda de 32 del Mundial, disputado en Seattle el 1 de julio. El tiro penal, que decidió el partido, fue otorgado tras una revisión del VAR.



(Manu Fernandez / Associated Press)

Aun así, el uso frecuente del VAR y otras tecnologías claramente le ha quitado a la Copa del Mundo gran parte de su dramatismo, ya que las celebraciones espontáneas de los goles decisivos se convierten en momentos de tristeza segundos después, cuando el árbitro se aleja del monitor y anula el tanto.

Las revisiones no solo pusieron fin a la participación de Croacia en el torneo, sino que también revelaron que Shoja Khalilzadeh estaba un dedo del pie fuera de juego cuando anotó el gol que habría clasificado a Irán para la fase eliminatoria, uno de los tres goles que el VAR anuló a Irán durante el torneo; le otorgó a Bélgica un penal en los últimos minutos, basado en un contacto leve, que Youri Tielemans convirtió para poner fin a la participación de Senegal en el Mundial; y le quitó un gol a Egipto por una supuesta falta que ocurrió a casi 100 yardas del balón en su derrota por 3-2 ante Argentina.

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“Lo que nos pasó no fue justo”, dijo el entrenador de Egipto, Hossam Hassan.

Lo que Unkel preferiría —y cree que la mayoría de los árbitros están de su lado— es que los árbitros tengan la discreción de ignorar o incluso anular la decisión del VAR si el sentido común y su comprensión del juego sugieren que deberían hacerlo, al igual que los jueces tienen la discreción de usar el sentido común al aplicar la ley.

“Gran parte de nuestro juego, la mayor parte, es muy subjetivo”, dijo. “Cuando todos estamos ahí sentados diciendo: ‘No, eso no le da una ventaja desleal’, es ahí cuando tenemos que empezar a reconsiderar las cosas volviendo al espíritu de la regla. Esa es la cláusula general para preguntarnos: ‘¿Queremos que esto sea parte de nuestro juego?’

“Y creo que todos coinciden en que hay muchos tipos de decisiones que no queremos que formen parte de nuestro juego. Fuera de juego por una uña del pie, discusiones por un folículo capilar”.

Sin el uso de las repeticiones en video, es poco probable que se hayan tomado algunas de esas decisiones y los cuartos de final del Mundial probablemente se verían muy diferentes.

Los jugadores de Inglaterra reaccionan cuando el árbitro Alireza Faghani le muestra una tarjeta roja a Jarell Quansah, de Inglaterra, durante un partido del Mundial contra México el 5 de julio.



(Natacha Pisarenko / Ap Photo/natacha Pisarenko)

El entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, molesto por una decisión de penalti contra el capitán Harry Kane y una tarjeta roja al defensa Jarell Quansah —ambas tras revisiones de video en la victoria de su equipo sobre México en los octavos de final—, dijo que las decisiones se estaban revocando en el torneo «de una manera muy cuestionable».

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“Los árbitros pueden eliminar a cualquier equipo en cualquier momento”, agregó. “Esto simplemente no está bien. Es simplemente errático. Es simplemente poco confiable”.

Un aparente uso indebido de la tecnología también provocó el incidente más polémico del torneo. En la segunda mitad de un partido eliminatorio entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina, el estadounidense Folarin Balogun pisoteó el tobillo del bosnio Tarik Muharemovic, algo que el árbitro brasileño Raphael Claus decidió inicialmente que ni siquiera merecía una amonestación. Pero después de que el oficial del VAR, el venezolano Juan Soto, lo instara a ver una repetición, Claus le mostró una tarjeta roja a Balogun, expulsándolo del partido y sancionándolo con la suspensión para el siguiente encuentro en los octavos de final.

Claus había visto la repetición en cámara lenta, lo que le permitió observar lo que no era evidente a la velocidad del partido. Posteriormente, la FIFA intervino y levantó la suspensión de un partido impuesta a Balogun, lo que desató una controversia aún mayor, ya que era apenas la segunda vez que esto sucedía en un Mundial.

El delantero estadounidense Folarin Balogun pisó el pie del defensa de Bosnia y Herzegovina Tarik Muharemovic y recibió una tarjeta roja tras una revisión del VAR durante la Copa del Mundo.



(Robert Gauthier/Los Angeles Times)

El uso intensivo del VAR también ha interrumpido el ritmo de los partidos al detener encuentros que no debían detenerse, dejando a todos parados en el campo mientras el árbitro se aleja para ver la televisión, a veces durante varios minutos seguidos.

“Cuando se revisan las decisiones y los goles, a veces eso puede romper el impulso del juego”, dijo el defensa estadounidense Chris Richards. “Si analizas cualquier cosa con un microscopio, probablemente encontrarás algo. Pero, en última instancia, se diseñó para ser útil para el juego».

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Y lo ha sido. Porque si bien los árbitros han llegado a depender excesivamente del VAR para revisar decisiones que no se veían, o no se podían ver, en tiempo real, al menos están tomando esas decisiones correctamente.

“Ojalá lo hubiéramos tenido en el Mundial de 2002”, dijo Bruce Arena, quien dirigió a la selección de EE. UU. en ese torneo. “Quizás hubiéramos llegado a las semifinales”.

En los cuartos de final de ese torneo, con Alemania ganando 1-0 en el minuto 40, una mano evidente del alemán Torsten Frings impidió que entrara un tiro del estadounidense Gregg Berhalter. Si se hubiera contado con el VAR, el árbitro escocés Hugh Dallas podría haber corregido la decisión errónea, otorgando un penal y mostrándole una tarjeta roja a Frings, expulsándolo para los últimos 40 minutos.

“Miren todos los deportes que hay hoy en día en el mundo”, dijo Arena, entrenador de los San José Earthquakes. “Todos cuentan con alguna versión del VAR. ¿Por qué no tomar las decisiones correctas?”

“ Todavía hay muchas oportunidades para que los árbitros controlen el partido y cometan errores o no los cometan, continuó refiriéndose al factor humano. “No es que se evalúe cada momento. Pero sí se evalúan los momentos clave”.

En cuanto a interrumpir el flujo del juego, Arena dice que las pausas de hidratación de tres minutos que la FIFA ha introducido en cada mitad —aparentemente para el bienestar de los jugadores, pero en la práctica para darles a las cadenas de televisión pausas publicitarias adicionales— han sido más disruptivas.

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“No quieres que el VAR arbitre el partido por completo”, dijo Arena. “Hay que elegir bien los momentos. En general, creo que el VAR es bueno”.

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