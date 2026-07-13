Kiké Hernández explica por qué se perderá la visita de los Dodgers a la Casa Blanca

El jugador polivalente de los Dodgers, Kiké Hernández, no acompañará al equipo cuando este visite la Casa Blanca a finales de este mes para celebrar su título de 2025.

El jugador polivalente de los Dodgers, Kiké Hernández, confirmó el viernes lo que había publicado en un comentario en Instagram: no acudirá a la Casa Blanca el 23 de julio, cuando el presidente Trump rinda homenaje al equipo por su campeonato de la Serie Mundial de 2025.

En su lugar, Hernández (con una distensión en el oblicuo izquierdo) tiene previsto estar en una asignación de rehabilitación en las ligas menores.

“Va a ser difícil estar en dos ciudades a la vez”, dijo Hernández. “Si estuviera en activo, probablemente tampoco habría ido”.

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¿Por qué?

“Prefiero tomarme un día libre antes que participar en las actividades del equipo”, afirmó.

El año pasado, Hernández expresó su apoyo a los inmigrantes en Los Ángeles a través de las redes sociales, en medio de las redadas del ICE autorizadas por la administración Trump.

La visita a la Casa Blanca tendrá lugar en un día libre, en medio de una gira de nueve partidos por la costa este.

“Estoy seguro de que muchos jugadores van a participar y estarán allí, y se trata de una decisión personal”, dijo Roberts. “Pero espero que muchos de nuestros jugadores estén allí”.

Los conflictos de calendario, debido a que los Dodgers se enfrentaron a los Nationals en Washington del 3 al 5 de abril, retrasaron la gira.

“Ha llevado mucho tiempo conseguir que ambas partes se pusieran de acuerdo y, sinceramente, como siempre he dicho, tanto mi postura oficial como mi opinión personal es que espero que recibamos esta invitación cada año”, declaró el mánager de los Dodgers, Roberts. “Porque ese es el objetivo: ganar un campeonato, conseguir esta invitación a la Casa Blanca. Y no soy político, sino que estoy haciendo algo que los equipos llevan haciendo desde hace décadas. Y esa es mi postura, en realidad. Soy entrenador de béisbol. Eso es lo que hago”.

Allá por 2019, Roberts insinuó que quizá no aceptaría una invitación a la Casa Blanca mientras Trump estuviera en el cargo. Pero sí asistió el año pasado, cuando los Dodgers celebraron su título de 2024.

Roberts explicó que los Dodgers se enteraron a principios de esta semana de que se había programado la visita a la Casa Blanca.

“Había muchas incógnitas”, dijo Roberts. “Es un día de descanso, y además, ¿cómo podríamos organizarlo logísticamente?”.

Eso desencadenó “un montón de llamadas, mensajes y comunicaciones internas”.

La recuperación de Hernández tras la lesión ha avanzado más rápido de lo que Roberts esperaba inicialmente. Entró en la lista de lesionados a finales de mayo tras disputar solo dos partidos después de someterse a una operación en el codo izquierdo durante la pretemporada.

“Parece estar bien”, dijo Roberts el fin de semana pasado. “No digo que sea un milagro, pero realmente me cuesta creer lo bien que ha respondido, teniendo en cuenta la lesión”.