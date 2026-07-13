LAFC transfiere a Nathan Ordaz al D.C. United por $2.375 millones en efectivo

FRISCO, TEXAS - 23 DE AGOSTO: Nathan Ordaz (n.º 27) del LAFC controla el balón durante el partido de fútbol de la MLS entre el FC Dallas y Los Angeles Football Club en el Toyota Stadium, el 23 de agosto de 2025 en Frisco, Texas. (Foto de Omar Vega/Getty Images)

La etapa de Nathan Ordaz con LAFC llegó a su fin este lunes. El club angelino anunció el traspaso definitivo del delantero al D.C. United a cambio de $2.375 millones en efectivo, una operación que además podría incrementarse hasta en $500 mil adicionales si el atacante cumple determinados objetivos deportivos.

LAFC también conservará un porcentaje de una futura venta o transferencia del futbolista.

El movimiento representa una de las ventas más importantes de un jugador formado en la cantera del club y confirma la apuesta de D.C. United por un delantero de apenas 22 años que ya cuenta con experiencia en la MLS y con la selección mayor de El Salvador.

Ordaz deja Los Ángeles después de recorrer todo el proceso de desarrollo del club. Llegó en 2018 procedente de LAFC SoCal Youth para integrarse a la academia en la categoría Sub-14, pasó por LAFC2 y en 2022 firmó su primer contrato con el equipo mayor, convirtiéndose en el cuarto jugador Homegrown en la historia de la institución.

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Desde entonces disputó 98 partidos oficiales, 39 de ellos como titular, repartidos entre la MLS, la Copa de Campeones de Concacaf, la Leagues Cup, la Copa Abierta y el Mundial de Clubes de la FIFA.

En ese periodo acumuló 14 goles y 12 asistencias, mientras que en 2025 se convirtió en el primer futbolista surgido de la academia de LAFC en firmar una extensión de contrato con la organización.

El copresidente y gerente general de LAFC, John Thorrington, calificó el recorrido de Ordaz como un ejemplo del modelo de desarrollo que el club ha construido desde su fundación.

“El recorrido de Nathan es un gran ejemplo del camino que hemos trabajado para construir en LAFC. Estamos muy orgullosos de verlo crecer como jugador y como persona, agradecidos por todo lo que aportó al club y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa”, señaló el directivo en un comunicado.

Aunque Ordaz era considerado uno de los proyectos más prometedores de la organización, durante la presente temporada tuvo menos participación en el ataque del conjunto dirigido por Marc Dos Santos, situación que abrió la puerta para buscar una oportunidad donde pudiera contar con mayor regularidad.

Diversos reportes apuntaban desde el fin de semana a que el delantero buscaba un escenario con más minutos de juego antes de que el acuerdo se hiciera oficial.

A nivel internacional, el atacante nacido en el Valle de San Fernando representa a El Salvador, país con el que debutó en marzo de 2024 y donde ya suma participaciones en las eliminatorias mundialistas, la liga de Naciones de Concacaf y encuentros amistosos, con dos goles y tres asistencias.

Con D.C. United, el delantero ocupará una plaza de la iniciativa U22 de la MLS y firma contrato hasta finales de 2029, convirtiéndose en una de las principales inversiones del club de Washington durante la actual ventana de transferencias.