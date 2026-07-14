El fenómeno anti-Argentina: cómo el Mundial 2026 intensificó una rivalidad con México

La clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026 no sólo ha provocado elogios por su rendimiento deportivo. También volvió a poner sobre la mesa un fenómeno que desde hace años acompaña a la selección campeona del mundo, el fuerte rechazo que despierta entre un sector de aficionados latinoamericanos, especialmente en México.

No se trata de un sentimiento que haya nacido durante este torneo. Es el resultado de una combinación de factores que incluye una larga historia de enfrentamientos mundialistas, decisiones arbitrales polémicas, la enorme exposición de Lionel Messi y una conversación permanente en redes sociales donde conviven análisis legítimos, opiniones apasionadas y desinformación.

Durante prácticamente cada partido de la Albiceleste en este Mundial, las tendencias en plataformas como X, TikTok, Facebook y YouTube estuvieron dominadas por videos que analizaban cada jugada del VAR, posibles errores arbitrales y teorías sobre un supuesto favoritismo hacia el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

El caso de México es probablemente el ejemplo más claro.

Argentina ha derrotado al Tricolor en cuatro Copas del Mundo: Uruguay 1930, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Catar 2022. Ninguna otra selección ha eliminado tantas veces a México en una Copa del Mundo.

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Las dos eliminaciones en octavos de final dejaron una huella profunda.

En Alemania 2006, el conjunto dirigido por Ricardo La Volpe estuvo a minutos de llevar el encuentro a los penales, hasta que Maxi Rodríguez marcó una volea que le dio el triunfo a Argentina en tiempo extra.

Cuatro años después, en Sudáfrica, la Albiceleste volvió a dejar fuera al Tricolor con una victoria por 3-1 en un partido marcado por un gol de Carlos Tévez validado pese a encontrarse en fuera de juego, una decisión que incrementó la frustración de la afición mexicana.

En Catar 2022, el gol de Lionel Messi cambió el rumbo del torneo para Argentina y dejó a México prácticamente sin margen de error en la fase de grupos.

Ese historial explica, en buena medida, que cada nuevo éxito argentino reactive viejas heridas deportivas entre parte de la afición mexicana.

La rivalidad tomó un rumbo distinto.

Tras el encuentro entre Argentina y México comenzó a circular un video grabado dentro del vestidor argentino donde se observaba a Messi quitándose un botín mientras una camiseta mexicana permanecía en el piso.

El boxeador mexicano Saúl Álvarez interpretó que el capitán argentino había pateado deliberadamente la camiseta y publicó varios mensajes en redes sociales acusándolo de faltarle al respeto a México.

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Las publicaciones de Canelo provocaron una discusión internacional que se prolongó durante varios días, hasta que exfutbolistas y especialistas explicaron que la secuencia mostraba una situación habitual en cualquier vestidor y que no existía evidencia de una acción intencional contra la camiseta mexicana.

Años después, el propio Messi reconoció que aquel episodio modificó la percepción que una parte de la afición mexicana tenía sobre él.

“Yo siempre me sentí muy querido por la gente de México. Nunca le falté el respeto a nadie”, declaró durante una entrevista con Simplemente Fútbol.

El capitán argentino aseguró además que nunca percibió una rivalidad deportiva comparable a la que algunos aficionados mexicanos expresan actualmente.

Sus declaraciones generaron opiniones divididas. Mientras algunos consideraron que reflejaban la diferencia histórica entre ambas selecciones, otros las interpretaron como una muestra de soberbia deportiva.

Las nuevas polémicas arbitrales

Durante este Mundial, el debate dejó de centrarse únicamente en la rivalidad entre países.

Las decisiones arbitrales comenzaron a ser protagonistas.

La primera gran polémica apareció durante la fase de grupos frente a Argelia.

En una disputa por el balón, Messi impactó la pantorrilla del defensor Aïssa Mandi. El árbitro Szymon Marciniak permitió continuar la jugada y el VAR no intervino para recomendar una revisión por posible tarjeta roja.

La acción se viralizó inmediatamente y generó miles de publicaciones cuestionando la decisión.

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Los reclamos continuaron en los octavos de final frente a Egipto.

El conjunto africano protestó por la anulación de un gol tras una revisión del VAR por una infracción previa y también reclamó un penal que no fue señalado en una jugada que terminó derivando en un contragolpe argentino.

Argentina remontó un marcador adverso de 2-0 para clasificarse a los cuartos de final.

Después de la eliminación, la Federación Egipcia emitió un comunicado denunciando “incidentes arbitrales controvertidos e influyentes” que, a su juicio, afectaron el resultado del encuentro.

La polémica no se detuvo, pues, era el turno para los cuartos de final frente a Suiza.

La expulsión del delantero Breel Embolo tras una intervención del VAR fue considerada excesiva por el técnico Murat Yakin, quien calificó la decisión como “inaceptable”.

La revisión utilizó una de las nuevas facultades del protocolo del VAR implementado para el Mundial 2026, que permitió corregir una aparente confusión en la identificación del jugador sancionado antes de derivar en la segunda tarjeta amarilla para el atacante suizo.

La exárbitra FIFA Christina Unkel explicó durante la transmisión de ITV Sports que las modificaciones al protocolo permiten una participación más amplia del VAR que en torneos anteriores, lo que ha generado la percepción de que la cabina está “rearbitrando” determinadas acciones.

El nacimiento de “VARgentina”

Las polémicas alimentaron rápidamente una etiqueta que ya había aparecido en torneos anteriores.

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Los términos “VARgentina” y “ArgenFIFA” volvieron a convertirse en tendencia.

Miles de videos comenzaron a analizar cada decisión arbitral cuadro por cuadro.

Algunos especialistas en reglamento defendieron las determinaciones tomadas por los árbitros al considerar que estaban respaldadas por las Reglas de Juego y el protocolo vigente.

Otros sostuvieron que existía un patrón de decisiones favorables hacia la selección argentina.

La FIFA publicó posteriormente explicaciones técnicas sobre algunas intervenciones del VAR y reiteró que las decisiones se adoptaron conforme al reglamento, aunque eso no logró frenar el debate en redes sociales.

La conversación dejó de limitarse a los partidos.

La figura del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, apareció en el ojo del huracán.

Durante el torneo comenzaron a viralizarse videos que supuestamente mostraban al dirigente celebrando goles argentinos o reaccionando con preocupación cuando la Albiceleste se encontraba en desventaja.

Sin embargo, verificadores independientes como AFP Factual y Chequeado demostraron que varios de esos videos habían sido sacados de contexto y correspondían a encuentros completamente distintos.

Pese a las aclaraciones, el contenido siguió compartiéndose millones de veces.

El Mundial 2026 volvió a demostrar la velocidad con la que una narrativa puede instalarse antes de que aparezcan verificaciones o explicaciones oficiales.

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Ante las constantes críticas, el presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, defendió públicamente el trabajo de los oficiales.

El exárbitro italiano aseguró que los árbitros toman sus decisiones con independencia y rechazó cualquier insinuación de influencia externa sobre el desempeño arbitral.

Collina reconoció que las polémicas forman parte del fútbol, pero negó que exista algún tipo de favoritismo institucional hacia una selección.

Más allá de México

Aunque México concentra buena parte del debate, el sentimiento crítico hacia Argentina también apareció durante el torneo en aficionados de otros países latinoamericanos.

Las redes sociales reunieron publicaciones de usuarios de Colombia, Chile, Uruguay, Ecuador y Perú cuestionando decisiones arbitrales o expresando rechazo hacia la Albiceleste, mientras que desde cuentas argentinas también proliferaron mensajes burlándose de selecciones rivales.

Para el periodista argentino Jorge Barraza, una parte de esa percepción también está relacionada con la figura de Messi.

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En distintos análisis ha sostenido que el denominado “antimessismo” fue alimentado durante años por sectores de la prensa deportiva española durante la etapa del delantero en el FC Barcelona, en medio de la histórica rivalidad con el Real Madrid.

Según Barraza, esa narrativa terminó extendiéndose a otros países de habla hispana gracias al alcance internacional de los medios deportivos españoles.

El Mundial 2026 ha confirmado que las grandes rivalidades ya no se juegan únicamente sobre el césped.

Cada decisión arbitral, cada intervención del VAR y cada declaración de un protagonista se convierte en cuestión de minutos en un debate global impulsado por millones de usuarios.

La historia entre México y Argentina explica buena parte de la rivalidad deportiva. Las polémicas arbitrales de este Mundial alimentaron nuevas discusiones. Y las redes sociales hicieron el resto.

Mientras Argentina continúa su camino en busca de otro título mundial, el debate sobre si ha sido simplemente el mejor equipo del torneo o también el más favorecido por las circunstancias seguirá ocupando espacio en la conversación futbolística de América Latina.

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La evidencia disponible respalda algunas decisiones arbitrales y cuestiona otras, pero también demuestra que, en la era digital, la percepción pública puede crecer mucho más rápido que las explicaciones oficiales.