Así quedaron el partido por el tercer lugar y la Final del Mundial 2026: fechas, horarios y estadios

El argentino Lionel Messi celebra con sus compañeros al finalizar el partido de semifinales de la Copa del Mundo de fútbol entre Inglaterra y Argentina en Atlanta, el miércoles 15 de julio de 2026. (Foto AP/Rebecca Blackwell)

El Mundial 2026 ya tiene definidos sus dos últimos partidos. Después de unas semifinales que dejaron fuera a Francia e Inglaterra, el título se decidirá entre España y Argentina, dos selecciones que han mostrado un alto nivel a lo largo del torneo.

España aseguró su boleto a la Final tras imponerse a Francia el martes, mientras que Argentina hizo lo propio al derrotar a Inglaterra en la otra semifinal el miércoles. Ambos buscarán levantar el trofeo más importante del fútbol mundial el próximo domingo.

Antes de la gran definición también se disputará el tradicional partido por el tercer lugar, en el que Francia e Inglaterra intentarán despedirse del torneo con una victoria y subir al podio.

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Por el tercer lugar

Francia vs. Inglaterra

Fecha: Sábado 18 de julio

Hora: 2 p.m. PT

TV: Telemundo

Estadio: Miami Stadium

Ciudad: Miami Gardens, Florida

La gran Final

España vs. Argentina

Fecha: Domingo 19 de julio

Hora: 12 p.m. PT

TV: Telemundo

Estadio: New York New Jersey Stadium

Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey