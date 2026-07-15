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Así quedaron el partido por el tercer lugar y la Final del Mundial 2026: fechas, horarios y estadios

El argentino Lionel Messi celebra con sus compañeros al finalizar el partido de semifinales
El argentino Lionel Messi celebra con sus compañeros al finalizar el partido de semifinales de la Copa del Mundo de fútbol entre Inglaterra y Argentina en Atlanta, el miércoles 15 de julio de 2026. (Foto AP/Rebecca Blackwell)
(Rebecca Blackwell / Ap Photo/rebecca Blackwell)

Las selecciones de España y Argentina disputarán la Final del Mundial 2026, mientras que Francia e Inglaterra van por el tercer lugar del torneo.

Jad El Reda.
Por Jad El Reda
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El Mundial 2026 ya tiene definidos sus dos últimos partidos. Después de unas semifinales que dejaron fuera a Francia e Inglaterra, el título se decidirá entre España y Argentina, dos selecciones que han mostrado un alto nivel a lo largo del torneo.

España aseguró su boleto a la Final tras imponerse a Francia el martes, mientras que Argentina hizo lo propio al derrotar a Inglaterra en la otra semifinal el miércoles. Ambos buscarán levantar el trofeo más importante del fútbol mundial el próximo domingo.

Antes de la gran definición también se disputará el tradicional partido por el tercer lugar, en el que Francia e Inglaterra intentarán despedirse del torneo con una victoria y subir al podio.

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Por el tercer lugar

Francia vs. Inglaterra

Fecha: Sábado 18 de julio
Hora: 2 p.m. PT
TV: Telemundo
Estadio: Miami Stadium
Ciudad: Miami Gardens, Florida

La gran Final

España vs. Argentina

Fecha: Domingo 19 de julio
Hora: 12 p.m. PT
TV: Telemundo
Estadio: New York New Jersey Stadium
Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey

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Jad El Reda

Born in Colombia and son of Lebanese parents, Jad El Reda took Spanish journalism classes at the UCLA Extension program. Some of his experiences include writing for Major League Soccer, Orange County Excelsior, G Deportes and TV and radio appearances. He joined HOY Los Ángeles as a freelancer in 2007 and returned as staff to the HOY Deportes editorial team in February 2014. El Reda also contributed to the launch of the LA Times en Español and is part of the Deportes editorial team.

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