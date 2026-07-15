Así quedaron el partido por el tercer lugar y la Final del Mundial 2026: fechas, horarios y estadios
Las selecciones de España y Argentina disputarán la Final del Mundial 2026, mientras que Francia e Inglaterra van por el tercer lugar del torneo.
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El Mundial 2026 ya tiene definidos sus dos últimos partidos. Después de unas semifinales que dejaron fuera a Francia e Inglaterra, el título se decidirá entre España y Argentina, dos selecciones que han mostrado un alto nivel a lo largo del torneo.
España aseguró su boleto a la Final tras imponerse a Francia el martes, mientras que Argentina hizo lo propio al derrotar a Inglaterra en la otra semifinal el miércoles. Ambos buscarán levantar el trofeo más importante del fútbol mundial el próximo domingo.
Antes de la gran definición también se disputará el tradicional partido por el tercer lugar, en el que Francia e Inglaterra intentarán despedirse del torneo con una victoria y subir al podio.
Por el tercer lugar
Francia vs. Inglaterra
Fecha: Sábado 18 de julio
Hora: 2 p.m. PT
TV: Telemundo
Estadio: Miami Stadium
Ciudad: Miami Gardens, Florida
La gran Final
España vs. Argentina
Fecha: Domingo 19 de julio
Hora: 12 p.m. PT
TV: Telemundo
Estadio: New York New Jersey Stadium
Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey