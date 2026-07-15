LAFC visita a LA Galaxy, que perdió a Gabriel Pec, en el regreso de la MLS tras pausa mundialista

El centrocampista del LA Galaxy, Edwin Cerrillo, conduce el balón durante la primera parte de un partido de fútbol de la MLS contra el Sporting Kansas City, el miércoles 13 de mayo de 2026, en Kansas City, Kansas.

Tras la pausa mundialista, LAFC y el Galaxy reanudan su temporada regular de la MLS en este 2026 cuando ambos se midan este viernes en el Dignity Health Sports Park de Carson (7:45 p.m., Apple TV, FOX/FOX Deportes).

El equipo Negro y Oro jugará con sus elementos que regresan del Mundial como el surcoreano Son Heung-Min, además de los canadienses Mathieu Choinière y Jacob Shaffelburg.

“Es la mejor rivalidad que existe y ser parte de ella me emociona”, dijo Shaffelburg, extremo del LAFC, quien jugó en cinco partidos de la selección canadiense en la Copa del Mundo, sobre “El Trafico”, como se le conoce a los duelos entre los dos equipos de Los Ángeles.

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LAFC reanudará una temporada que arrancó con una racha invicta de 11 partidos, marca que estableció un récord de club, el cual incluyó un triunfo por 3-0 sobre el Inter Miami CF de Lionel Messi ante 75,673 aficionados en el Coliseo de Los Ángeles, la mayor asistencia para un partido de apertura de temporada en la historia de la MLS. Ese arranque estuvo impulsado por una racha de seis juegos sin recibir gol en la MLS, también un récord de la liga al inicio de una temporada.

Pero esa gran racha tomó un giro irregular tras la caída en las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026 ante el Toluca por 4-0 en el partido de vuelta, que los eliminó. Esa caída fue especialmente dolorosa después de tener una buena campaña al vencer a rivales como el Real España de Honduras, el Alajuelense de Costa Rica y Cruz Azul de México, antes de caer ante el campeón de ese torneo estrepitosamente en Toluca.

LAFC acumuló un récord de 12 victorias, 6 derrotas y 5 empates entre liga y copa en la primera mitad del año, con una diferencia de goles de 40-26. Antes del descanso, LAFC ya había perdido tres de sus últimos cuatro duelos, aunque se fue al descanso con una victoria por 1-0 frente a Seattle. Actualmente el LAFC es quinto en la Conferencia Oeste.

El entrenador de LAFC, Marc Dos Santos, calificó a la campaña interrumpida por la Copa del Mundo como de “dos pretemporadas”.

“Si tuvieras que regresar con un juego, es este”, dijo Dos Santos. “No es un juego más, es un juego grande”.

El centrocampista del LA Galaxy, Edwin Cerrillo, conduce el balón durante la primera parte de un partido de fútbol de la MLS contra el Sporting Kansas City, el miércoles 13 de mayo de 2026, en Kansas City, Kansas. (Jeff Roberson / Ap Photo/jeff Roberson)

“Este descanso era necesario. Yo personalmente estaba lesionado. El esfuerzo de la Champions League fue duro”, dijo Hugo Lloris, arquero de LAFC. “Se viene una parte difícil del calendario y vamos a necesitar el esfuerzo de todos”.

“Es hora de mantenernos enfocados en esta temporada, porque aún hay cosas por lograr”, agregó Lloris.

Durante el descanso, el delantero salvadoreño Nathan Ordaz fue transferido al DC United por $2.37 millones.

“Estamos en una liga con tope salarial. Entonces necesitamos vender jugadores, ganar dinero. De otra manera, vas a tener una plantilla bloqueada”, dijo Dos Santos. “Nathan es un chico con una gran historia, de nuestras fuerzas básicas, con quien pudimos ganar dinero”.

Por su parte, el local Galaxy, que no tuvo jugadores en el Mundial, es noveno en la Conferencia Oeste con cinco triunfos, cinco empates y cinco derrotas.

Sin tener un buen inicio en la temporada como el LAFC, el cuadro galáctico también sufrió un descalabro en la Liga de Campeones de la Concacaf, donde fue eliminado por Toluca en los cuartos de final, tras haber vencido sus duelos ante Mount Pleasant de Jamaica y Sporting San Miguelito de Panamá.

“Tuvimos un arranque de temporada con mucho viaje, con la Concachampions, el paro creo que nos hizo bien, para descansar. Es un arranque de la segunda mitad de temporada en la que tenemos que estar listos”, dijo el mediocampista Edwin Cerillo, del Galaxy.

“Estoy listo para regresar. Tuvimos un paro un poco extraño para nosotros. El tener un verano lleno de fútbol fue algo muy bonito, me recordó cuando era joven, el ver fútbol todos los días”, expresó el jugador mexicoamericano.

Antes del descanso, el Galaxy había empatado ante Houston, vencido a Seattle y caído ante Sporting Kansas City, y parecía encontrar algo de equilibrio. Sin embargo, el Galaxy, durante la pausa mundialista, perdió a su mejor jugador, Gabriel Pec, artífice del campeonato de 2024. El goleador se fue al Cruzeiro de Brasil por una cifra de al menos $12 millones.

“Así es el juego, lo vas a tener por un tiempo y luego va a transicionar a otro lado, a Europa, a otro club más grande en Brasil”, dijo Greg Vanney, técnico del Galaxy, durante la semana. “Se va a tratar de llenar su espacio y será con alguien que logre tener impacto en el equipo”.

“Es decepcionante, pero así es el juego”, expresó Vanney, quien también se lamentó por la transferencia de Mauricio Cuevas a Santos de la Liga MX.

“Gabriel era alguien que podría crear cosas en la cancha, momentos en nuestro lado. Pero tenemos otros jugadores que pueden tener impacto en el equipo”, dijo Marco Raeus, mediocampista del Galaxy.

El Galaxy anunció la contratación de Robert Taylor procedente de Inter Miami.

Este será el primer duelo entre ambos desde hace casi un año. La última vez que se vieron las caras, en julio del año pasado, el conjunto de Carson remontó una desventaja de dos goles para rescatar un empate 3-3.

La jornada 16 de la MLS podría ver el debut de Robert Lewandowski con el Chicago Fire FC frente al Vancouver Whitecaps de Thomas Müller, en un fin de semana marcado por el regreso de varias figuras mundialistas a las canchas de la liga.

