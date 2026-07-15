¿Qué esperar en la ceremonia de clausura del Mundial 2026?

Robbie Williams y Laura Pausini durante un espectáculo previo al partido de la final de la Copa Mundial de Clubes de fútbol entre el Chelsea y el PSG, celebrado en East Rutherford, Nueva Jersey, el domingo 13 de julio de 2025. (Foto AP/Seth Wenig)

El Mundial 2026 termina este domingo y la FIFA anunció los detalles de la ceremonia de clausura, la cual se realizará antes de la gran final este domingo, 19 de julio, en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, mejor conocido como Metlife Stadium.

La ceremonia de clausura contará con Jennifer Hudson y el cofre de Louis Vuitton como protagonistas.

De acuerdo a la FIFA, la ceremonia de clausura buscará resumir lo que 48 selecciones, tres países anfitriones y 16 ciudades vivieron durante el torneo.

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La producción, a cargo de Balich Wonder Studio, reunirá a figuras de la música y el entretenimiento como Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e IShowSpeed, además de Tom Cruise entre los invitados especiales. La organización adelantó que en los próximos días se revelarán más nombres de artistas e invitados.

Minutos antes del pitazo inicial, la ganadora de Emmy, Grammy, Oscar y Tony, Hudson, interpretará una versión especial del himno de Estados Unidos.

La ceremonia arrancará a las 1:30 p.m. hora local (10:30 a.m. Hora de Los Ángeles), 90 minutos antes del inicio de la final, aunque las puertas del estadio abrirán desde las 11 a.m.

La final también repetirá un ritual que se ha vuelto parte de la identidad del trofeo, como la salida del cofre de Louis Vuitton al campo de juego.

El cofre fue elaborado por artesanos de Louis Vuitton en el taller de Asnières-sur-Seine, cerca de París, con el clásico tejido monograma de la maison. Sus paneles frontales llevan una “V” dorada pintada a mano, en alusión a “victoria” y “Vuitton”, y que retoma el color distintivo del trofeo. Los acabados exteriores combinan piel con “lozine”, material desarrollado por la propia marca, mientras que los herrajes de latón chapados en oro y el sistema de cierre remiten a los diseños que Louis Vuitton utiliza desde la década de 1860.