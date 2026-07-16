Cinco claves de la victoria de España ante Argentina en la final de la Copa del Mundo

La final de la Copa del Mundo entre España y Argentina, este domingo en Nueva York/Nueva Jersey, llega con pronósticos reservados. De un lado, un equipo ordenado tácticamente y acostumbrado a dominar el balón; del otro, el talento colectivo, el corazón de un plantel y la jerarquía de Lionel Messi, así como el buen momento.

Con un solo gol recibido en todo el torneo, un récord de imbatibilidad en la historia de las Copas del Mundo y como vigente campeón de Europa, España cuenta con varias armas colectivas para conquistar su segundo título mundial, 16 años después del que ganó en 2010.

Estos son cinco argumentos con los que La Roja podría inclinar la balanza a su favor:

1. Control del mediocampo

El francés Michael Olise (11) entra en un tackle contra el español Rodri (16) durante el partido de semifinales del Mundial de fútbol entre Francia y España, celebrado en Arlington (Texas), cerca de Dallas, el martes 14 de julio de 2026. (Sam Hodde / Ap Photo/sam Hodde)

La circulación del balón y el ritmo que impongan centrocampistas como Pedri y Fabián Ruiz serán vitales para desgastar físicamente a los argentinos, que ya disputaron dos tiempos extra y remontaron en dos partidos previos. Junto a Dani Olmo, ese trío puede incomodar a la Albiceleste desde el arranque. Contener a Messi será la otra gran tarea que ninguno de los siete rivales que ha enfrentado en este Mundial ha logrado del todo. La defensa española también deberá vigilar los disparos a media y larga distancia, una de las principales armas de Argentina, y los cruces de Messi por la banda derecha.

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2. Un camino más probado

España no es un equipo goleador, pero ha sabido resolver ante grandes rivales. Superó a Uruguay 1-0 en un choque clave de fase de grupos, eliminó a Portugal también por la mínima, remontó un complicado 2-1 ante Bélgica y doblegó con autoridad al gran favorito, Francia, por 2-0 en semifinales. Ha superado pruebas exigentes en su camino a la final, pero ninguna equiparable a la que representa Argentina. Para ser campeón del mundo hay que vencer al mejor, y ese examen llega ahora. Argentina ha sufrido ante rivales como Cabo Verde, Egipto y Suiza, que no son de lo más alto en el ránking mundial, aunque dio una clase sobre cómo jugar partidos importantes ante Inglaterra.

3. Desborde por las bandas

El español Pedro Porro marca el segundo gol de su selección ante el portero francés Mike Maignan (16) durante el partido de semifinales del Mundial de fútbol celebrado en Arlington, Texas, cerca de Dallas, el martes 14 de julio de 2026. (Jessica Tobias / Ap Photo/jessica Tobias)

La profundidad de Lamine Yamal y el peligro que genera por la derecha son fundamentales para desarmar la estructura defensiva argentina. A eso se suman los movimientos de los laterales, como el de Porro, autor del segundo gol ante Francia, que obligarán a los defensores rivales a repartir su atención. Sobre todo, el desborde por las bandas será clave para mantener el balón fuera de su zona de peligro. Marc Cucurella por la banda izquierda también necesita ser fundamental para el equipo español, al sumarse al ataque pero también, y sobre todo, para contener el huracán que viene cuando Argentina está determinada a ir hacia la ofensiva.

4. Solidez defensiva

Mantener la disciplina en la zaga, con Aymeric Laporte y Pau Cubarsí, será clave para neutralizar las transiciones rápidas de la Albiceleste, un equipo que suele crecer cuando va en desventaja. España solo ha recibido un gol en el torneo, y Unai Simón deberá estar atento para responder en los momentos en que la defensa no alcance a resolver, como hizo Iker Casillas en 2010 ante la ofensiva de Países Bajos. Cubarsí, de apenas 19 años, es en buena parte responsable de esa solidez, aunque su inexperiencia en un partido de esta magnitud podría pasarle factura en momentos clave.

5. La consagración de Lamine Yamal

El portero belga Thibaut Courtois (1) detiene un disparo del español Lamine Yamal (19) durante el partido de cuartos de final del Mundial de fútbol entre España y Bélgica, disputado en Inglewood (California), cerca de Los Ángeles, el viernes 10 de julio de 2026. (Foto AP/Jae C. Hong)



(Jae C. Hong / Ap Photo/jae C. Hong)

Con un solo gol en el Mundial, Yamal ha abierto espacios para sus compañeros, como el penalti que provocó ante Francia. A sus 18 años, coronarse campeón del mundo lo colocaría en la conversación de leyendas precoces, a la altura de lo que logró Pelé en 1958. Puede ser el jugador que aporte el desequilibrio decisivo, aunque persisten dudas sobre su estado físico tras llegar al torneo con una lesión.

