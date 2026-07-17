Cinco claves de la victoria de Argentina ante España en la final de la Copa del Mundo

Argentina está a 90 minutos —o quizá un poco más— de hacer historia. La selección dirigida por Lionel Scaloni disputará una nueva final de la Copa del Mundo con la posibilidad de convertirse en el primer bicampeón desde Brasil en 1962. El camino hasta Nueva York y Nueva Jersey no fue sencillo: la Albiceleste tuvo que superar rivales que la exigieron al máximo y encontró respuestas distintas en cada ronda de eliminación directa, consolidándose como un equipo que sabe competir bajo presión.

Del otro lado estará una España que llega invicta en la fase de eliminación directa, con una de las defensas más sólidas del torneo y una propuesta basada en la posesión del balón. El choque enfrenta dos estilos distintos y dos generaciones: la experiencia de Lionel Messi frente al talento emergente encabezado por Lamine Yamal. Si Argentina quiere defender con éxito el título conquistado en Catar 2022, tendrá que ser casi perfecta ante un conjunto español que lo tiene muy en claro..

Estos son cinco argumentos con los que la Albiceleste podría inclinar la balanza a su favor:

1. La lectura táctica de Lionel Scaloni

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, camina por la línea de banda durante el partido de semifinales de la Copa del Mundo de fútbol entre Inglaterra y Argentina en Atlanta, el miércoles 15 de julio de 2026. (Foto AP/Erik S. Lesser) (Erik S. Lesser / Ap Photo/erik S. Lesser)

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El cuerpo técnico demostró una y otra vez una gran capacidad para adaptar al equipo según el desarrollo de cada encuentro. Argentina alternó momentos de presión alta con otros de espera, modificó posiciones durante los partidos y realizó ajustes que ayudaron a cambiar la dinámica cuando el rival tomaba la iniciativa. Esa flexibilidad fue una constante durante el campeonato y terminó siendo uno de los pilares de la campaña. No hay que olvidar que Scaloni fue estudiante de Luis de la Fuente y se conocen bien. Este juego será un enfrentamiento con fichas de ajedrez desde el banquillo.

2. Competir como el campeón vigente

La mayor fortaleza de Argentina quizá no sea táctica ni individual, sino emocional. Gran parte del plantel ya sabe lo que significa disputar y ganar una final del Mundial, además de haber conquistado dos Copas América bajo el mismo cuerpo técnico. Esa experiencia ha permitido que el equipo gestione mejor los momentos de máxima tensión que otros rivales. Frente a una España con un plantel más joven, la serenidad para tomar decisiones, manejar los tiempos del partido y responder a la presión puede convertirse en el factor que incline la balanza. Si Argentina logra imponer esa madurez competitiva desde el inicio, estará mucho más cerca de defender con éxito la corona mundial.

3. Ganar la batalla del mediocampo

El argentino Alexis Mac Allister cae al suelo dentro del área al intentar marcar durante el partido de semifinales de la Copa del Mundo entre Inglaterra y Argentina en Atlanta, el miércoles 15 de julio de 2026. (Foto AP/Rebecca Blackwell) (Rebecca Blackwell / Ap Photo/rebecca Blackwell)

España construye gran parte de su juego desde la circulación de balón y la movilidad de sus centrocampistas. Por ello, el trabajo de Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul será determinante. No sólo deberán recuperar la pelota, sino impedir que España pueda instalarse cómodamente en campo argentino. Si Argentina consigue cortar las líneas de pase y recuperar cerca de la mitad de la cancha, también encontrará espacios para lanzar transiciones rápidas antes de que la defensa española pueda reorganizarse. Ese duelo táctico puede definir quién controla el desarrollo del encuentro.

4. Mantener la calma, incluso si el partido se complica

Una de las mayores virtudes argentinas en este Mundial ha sido su capacidad para no abandonar el plan cuando las cosas no salen como esperaba. La Albiceleste ya remontó partidos complicados frente a Cabo Verde en octavos, Egipto en cuartos e Inglaterra en semifinales, demostrando que sabe convivir con la presión sin caer en la desesperación. Esa fortaleza mental será indispensable frente a una España acostumbrada a monopolizar la posesión. Si el conjunto sudamericano recibe un gol o pasa largos minutos sin el balón, deberá evitar romper sus líneas y confiar en el libreto que le permitió llegar nuevamente a una final mundialista.

5. Lionel Messi debe volver a marcar la diferencia

El inglés Morgan Rogers (17) disputa el balón con el argentino Lionel Messi (10) durante el partido de semifinales de la Copa del Mundo entre Inglaterra y Argentina en Atlanta, el miércoles 15 de julio de 2026. (Foto AP/Stephanie Scarbrough) (Stephanie Scarbrough / Ap Photo/stephanie Scarbrough)

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Más allá de los goles y asistencias, el Mundial ha vuelto a demostrar que Messi sigue siendo el futbolista que determina el ritmo de Argentina. Cuando el equipo necesita acelerar, aparece entre líneas para romper defensas; cuando el partido exige pausa, administra la posesión y obliga al rival a modificar su planteamiento. España seguramente intentará limitar su influencia con marcajes escalonados y reduciendo los espacios entre el mediocampo y la defensa. Si Messi encuentra libertad para recibir de frente, Argentina aumentará considerablemente sus posibilidades de generar ocasiones de gol. No se trata únicamente de que anote, sino de que logre conectar con Lautaro Martínez, Julián Álvarez y los volantes que llegan desde atrás.