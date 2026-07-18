Argentina y España llegan a una final con historia, respeto mutuo y una preocupación climática

El Mundial 2026 llegará a su fin este domingo en el New York/New Jersey Stadium (12 p.m. PT, Telemundo) con un enfrentamiento entre el campeón defensor, Argentina, y España, la selección que ha demostrado un fútbol consistente durante buena parte de la competencia.

Las selecciones disputarán el título más importante del deporte en un escenario donde la conversación de las últimas horas no ha girado únicamente alrededor de Lionel Messi, Lamine Yamal o las decisiones tácticas de ambos entrenadores.

Desde mediados de la semana, una densa capa de humo procedente de los incendios forestales en Canadá ha deteriorado la calidad del aire en parte del noreste de Estados Unidos.

Nueva York y Nueva Jersey registraron niveles elevados de partículas finas que obligaron a las autoridades sanitarias a emitir recomendaciones para grupos vulnerables, mientras la FIFA y los organizadores han mantenido un seguimiento constante de las condiciones meteorológicas de cara a la final.

Anuncio

Hasta el viernes, los pronósticos apuntaban a una mejoría gradual gracias a un cambio en los vientos y a las lluvias del sábado. Aunque no existe ningún indicio de que el partido vaya a aplazarse o modificarse, la calidad del aire se convirtió en un tema inevitable durante la antesala de la final y en una variable que ambos cuerpos técnicos siguen de cerca, especialmente por la exigencia física que representa disputar un encuentro de esta magnitud.

Sin embargo, una vez que comenzaron las conferencias oficiales del viernes, el protagonismo volvió a ser el fútbol.

Con la serenidad que lo ha caracterizado durante los últimos años, Lionel Scaloni lejos de alimentar el peso histórico del encuentro, el seleccionador argentino insistió en que el mayor error sería dejar que la palabra “final” altere la preparación del equipo.

“No nos ponemos en la cabeza que es una final del mundo porque si no te podés desviar de la atención. La preparamos como todos los partidos y después veremos qué pasa”, explicó Scaloni.

Argentina llega con la posibilidad de defender el título conquistado en Catar 2022 y convertirse en la primera selección que revalida una Copa del Mundo desde Brasil en 1962.

Scaloni evitar sonar presuntuoso.

Su mensaje ha sido constante durante todo el torneo sobre analizar al rival, encontrar la mejor versión del equipo y confiar en una identidad futbolística que lleva varios años construyéndose.

Anuncio

“Jugamos contra un gran rival. Nosotros ya somos un equipo conocido, los rivales saben cómo jugamos y por eso tiene doble mérito haber llegado hasta acá”, señaló Scaloni.

El entrenador también restó importancia a la experiencia de haber disputado recientemente finales internacionales.

“No creo que sea un hándicap”, dijo el entrenador argentino. “Ellos también tienen jugadores acostumbrados a grandes escenarios. Cuando empieza a rodar la pelota, el futbolista se olvida de todo eso”.

Uno de los elementos que vuelve especial esta final es la relación entre Scaloni y quien fuera alguna vez su maestro, el entrenador español Luis de la Fuente.

Los dos entrenadores se conocen desde hace años, mantienen una amistad y comparten una visión muy parecida sobre el juego, algo que ambos reconocieron públicamente.

Scaloni explicó que las similitudes existen porque ambos buscan construir sus equipos a partir del balón.

Anuncio

“Intentamos hacernos fuertes con la pelota”, explicó Scaloni. “Cada uno tiene sus matices, pero sí somos parecidos en esa idea”.

Por otro lado, Luis de la Fuente fue todavía más explícito.

“Tanto Argentina como España planteamos un partido donde la brillantez, el talento y el buen juego estén por encima de cualquier otra circunstancia”, detalló De la Fuente.

El seleccionador español considera que ambos equipos comparten mucho más que un estilo futbolístico.

“Creamos nuestros equipos sobre valores muy parecidos. Tanto Lionel Scaloni como yo coincidimos en muchos conceptos y principios. Creo que por eso las dos selecciones han llegado hasta aquí”.

Pese a la amistad, ninguno espera concesiones.

Cuando le preguntaron qué era lo que más le preocupaba de España, Scaloni respondió entre sonrisas que esperaba que “el autobús no salga del hotel”, antes de admitir inmediatamente que le preocupa “todo” de un rival que considera uno de los mejores del mundo.

Dibu con una perspectiva diferente

Si alguien representa el cambio que ha vivido Argentina durante este ciclo es Emiliano Martínez.

Anuncio

En Catar, el colorido portero fue el héroe de la tanda de penales y protagonista de una de las atajadas más importantes en la historia de las finales mundialistas. Cuatro años después, asegura sentirse mucho más tranquilo.

“No me pesa la presión. Me calzo los guantes y pienso que tengo más posibilidades de atajar la pelota”, dijo Martínez.

El portero reveló además que disputó buena parte del Mundial con una lesión que pudo haber requerido cirugía.

“Todos los especialistas me dijeron que tenía que operarme”, dijo Dibu. “Decidí no hacerlo porque quería jugar el Mundial”.

Martínez reconoció que durante la fase de grupos prácticamente no pudo entrenar con normalidad, pero aseguró sentirse mucho mejor desde los octavos de final.

“Cuando mis compañeros miran hacia atrás y me ven tranquilo, ellos pueden enfocarse solamente en jugar”, dijo Dibu. “No me importa salir en la tapa de los diarios. Me importa que mis compañeros y el entrenador confíen en mí”.

Anuncio

Quizá el momento más emotivo de la conferencia llegó cuando a Martínez le preguntaron cómo le gustaría que fuera recordado este grupo.

El arquero no habló de títulos, sino de trabajo y de familias.

Habló de la manera en que esta selección intenta representar a los argentinos.

“Quiero que nos recuerden como cualquier argentino… trabajadores, que nunca nos damos por vencidos y que, aunque las cosas cuesten, siempre salimos adelante”, dijo.

Scaloni ofreció una reflexión parecida.

El entrenador explicó que las lágrimas que todavía aparecen después de cada clasificación no tienen que ver con la presión de ganar, sino con la conexión que el equipo ha recuperado con la gente.

“Hemos logrado que un hincha de Boca abrace a uno de River, uno de Newell’s a uno de Central. Eso para nosotros tiene un valor enorme”, dijo Martínez.

España quiere volver a la cima

Del otro lado aparece una selección que ha convencido durante todo el campeonato.

De la Fuente evitó hablar de favoritismos y prefirió destacar el privilegio que representa disputar una final mundialista.

“Ya es un lujo llegar hasta aquí”, dijo De la Fuente. “Tener la posibilidad de jugar una final del mundo es algo extraordinario”.

Anuncio

El técnico español imagina un partido abierto si quieren repetir el campeonato logrado en 2010.

“Creo que será un grandísimo espectáculo entre dos grandes selecciones”.

También rechazó la idea de que España cambie completamente su identidad para intentar neutralizar a Lionel Messi.

De la Fuente reconoció que el capitán argentino merece una atención especial, pero recordó que ambos equipos cuentan con suficientes futbolistas capaces de decidir un partido.

“A los grandes jugadores siempre hay que prestarles atención, pero en este partido hay muchos jugadores importantes”, dijo el entrenador español.

Cuando le preguntaron por Lamine Yamal y las inevitables comparaciones con Messi, fue igual de prudente.

“Messi es irrepetible. Es un ejemplo para cualquier deportista. Lamine tiene que ser Lamine”, dijo De la Fuente.

Anuncio

Tanto Scaloni como De la Fuente coincidieron en un aspecto ya que ninguno espera una final dominada completamente por un equipo.

Ambos creen que habrá fases en las que tocará sufrir y otras en las que será necesario imponer condiciones con el balón.

“El partido tendrá muchas alternativas”, anticipó el seleccionador español.

Scaloni comparte esa visión.

“Intentaremos hacer nuestro fútbol y encontrar esas zonas donde creemos que podemos hacerles daño”, dijo Scaloni.

La expectativa continúa creciendo alrededor de un partido que enfrenta a las dos selecciones que mejor han respondido en los momentos decisivos del torneo.

Argentina busca prolongar una de las etapas más exitosas de su historia reciente y defender la corona obtenida hace cuatro años.

España intenta volver al trono mundial dieciséis años después de levantar la Copa en Johannesburgo.

Anuncio

Entre ambos equipos hay respeto, admiración y estilos que, según sus propios entrenadores, tienen más puntos en común de los que muchos imaginan.

El domingo, si las condiciones meteorológicas acompañan y la calidad del aire permite el normal desarrollo del espectáculo, todo ese respeto quedará de lado durante 90 o más minutos.

Después de un mes de competición, ya no habrá espacio para discursos, análisis o proyecciones. Solo quedará un partido para decidir quién levantará la deseada Copa del Mundo.