LAFC golpea al LA Galaxy en El Tráfico y arranca con fuerza la segunda mitad de la temporada

CARSON, CALIFORNIA - 17 DE JULIO: Son Heung-Min (n.º 7), de Los Angeles FC, disputa el balón con Miki Yamane (n.º 2), de Los Angeles Galaxy, durante el partido de la MLS entre LA Galaxy y Los Angeles Football Club en el Dignity Health Sports Park, el 17 de julio de 2026 en Carson, California. (Foto de Shaun Clark/Getty Images)

La pausa por la Copa Mundial terminó de forma muy distinta para los dos equipos de Los Ángeles. El LAFC volvió a la actividad con una convincente victoria de visita de 3-0 sobre el LA Galaxy la noche del viernes en el Dignity Health Sports Park, resultado que le permitió ascender al tercer lugar de la Conferencia Oeste y extender su dominio reciente en el clásico angelino.

El LA Galaxy ya no cuenta con los servicios de Gabriel Pec, quien ahora hace parte del Cruzeiro de Brasil, dejando un notable hueco en el ataque del conjunto de Greg Vanney.

En un encuentro que comenzó parejo y con pocas oportunidades claras, el conjunto aurinegro encontró la diferencia gracias a su eficacia en el área rival y a una defensa que volvió a mostrar solidez. El conjunto galáctico, por el contrario, pagó caros sus errores defensivos y nunca encontró la fórmula para romper el orden del visitante.

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El primer golpe llegó al minuto 26.

Jacob Shaffelburg, recién reincorporado tras disputar la Copa Mundial con la selección de Canadá, envió un centro desde la banda derecha hacia Mark Delgado. El mediocampista ganó por arriba, el balón se desvió en el defensor Jakob Glesnes y volvió a quedar frente al propio Delgado, quien reaccionó antes que todos para empujar la pelota al fondo de la red y vencer a Novak Mićović.

El tanto tuvo un significado especial para Delgado pues jugó con el LA Galaxy entre 2022 y 2024. Fue además apenas su segundo gol de la temporada.

Mark Delgado against his former club! 💥



Advantage @LAFC.



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El onceno local intentó responder manteniendo la posesión por momentos, pero le costó generar peligro frente a Hugo Lloris.

Antes del descanso llegó una acción que terminó por cambiar el rumbo del partido. El árbitro sancionó un penal por una falta de Justin Haak sobre Denis Bouanga dentro del área. Aunque Son Heung-min tomó inicialmente el balón, terminó cediéndole el cobro al delantero gabonés.

Bouanga ejecutó con serenidad hacia la esquina inferior izquierda para colocar el 2-0 en el tiempo agregado de la primera mitad.

DENIS FROM THE SPOT. 🎯



Bouanga doubles @LAFC's lead. pic.twitter.com/mOwYu5nHzu — Major League Soccer (@MLS) July 18, 2026

Con esa anotación alcanzó seis goles en la temporada de la MLS y 11 entre todas las competencias, además de ampliar a siete partidos consecutivos su racha anotándole al LA Galaxy, la más larga registrada en la historia de El Tráfico.

LAFC mantuvo la intensidad tras el descanso.

Apenas tres minutos después de reiniciadas las acciones, Son obligó a Mićović a realizar una espectacular atajada con un disparo colocado desde fuera del área. El arquero serbio evitó el tercer tanto en esa ocasión, pero poco pudo hacer minutos después.

Al 58’, Mathieu Choinière recuperó el balón en la mitad de la cancha y la jugada continuó con una pared entre Delgado y Son. El internacional surcoreano definió de primera intención al poste derecho para establecer el definitivo 3-0.

WELCOME TO THE RIVALRY, SONNY. 🔥



His first MLS goal of 2026 comes in El Tráfico! pic.twitter.com/xJlgLxGmK2 — Major League Soccer (@MLS) July 18, 2026

Fue el primer gol de Son en la temporada regular de la MLS y su contribución número 26 de gol desde que llegó al LAFC en agosto de 2025. En apenas 27 partidos de liga, incluidos los playoffs, suma 13 goles y 13 asistencias. Además, continúa como líder de la MLS con nueve pases para gol.

En 24 partidos disputados este año, el conjunto angelino acumula 12 encuentros sin recibir anotación, 10 de ellos en la MLS.

El triunfo también igualó la serie histórica entre ambos clubes en todas las competiciones: 10 victorias para cada equipo y siete empates.

Entre las notas individuales destacaron el debut del defensor ucraniano Yevhen Cheberko, quien fue titular y disputó 75 minutos; las 250 titularidades de Ryan Hollingshead en su carrera en la MLS; y las 358 apariciones de Mark Delgado en temporada regular, cifra que lo coloca en el puesto 24 de la historia de la liga.

El entrenador Greg Vanney consideró que su equipo fue demasiado predecible con el balón y nunca consiguió acelerar el ritmo para generar peligro.

“Ellos se plantaron con un bloque bajo y nosotros seguimos forzando demasiado el juego por un solo lado. Movíamos el balón, pero no generábamos ataques ni velocidad. Después de cada pase nos quedábamos parados cuando debíamos correr y atacar los espacios”, explicó.

Vanney lamentó especialmente la manera en que llegó la primera anotación.

“El primer gol nunca debe suceder. Teníamos un duelo que debíamos ganar dentro del área y no lo hicimos. Sabíamos que probablemente no generaríamos muchas oportunidades, así que necesitábamos ser casi perfectos defensivamente”.

El técnico también reconoció que la llegada del recién incorporado Robert Taylor ofrecerá nuevas variantes ofensivas, aunque señaló que el futbolista todavía necesita ritmo de competencia.

“Nos dará algo diferente, pero apenas llegó y no está al cien por ciento físicamente. Conforme recuperemos jugadores podremos encontrar otras soluciones”.

Respecto a la lucha por un lugar en los playoffs, Vanney fue claro.

“Todos sabemos dónde estamos. No hay tiempo para regalar puntos durante esta segunda mitad de la temporada”.

Justin Haak, quien cometió la infracción que derivó en el penal de Bouanga, también asumió parte de la responsabilidad por el resultado.

“En el penal sí toqué el balón, pero también lo golpeé. Tendré que revisar la jugada. En general, pude haber defendido mejor”.

El defensor reconoció que la derrota obliga al equipo a reaccionar de inmediato.

“Cada partido tiene que jugarse como si fuera de playoffs. Nadie está contento con esta actuación y debemos ofrecer una mucho mejor el próximo miércoles”.