Análisis: Argentina perdió algo más que la final del Mundial. Perdió su clase y su dignidad

La Copa del Mundo de este verano será recordada por muchas cosas.

Fue la primera que se disputó en tres países, la primera con 48 selecciones, y la asistencia total casi duplicó el récord anterior. El noruego Erling Haaland y Vozinha, de Cabo Verde, cautivaron al público, mientras que Egipto y Canadá ganaron por primera vez partidos de la Copa del Mundo, pasando a octavos de final.

Y España, la gloriosa España, solo encajó un gol en ocho partidos para destronar a las campeonas vigentes y convertirse en la primera nación de la historia en ostentar al mismo tiempo los títulos de la Copa del Mundo masculina y femenina.

Pero el torneo también será recordado por una Argentina sin clase y grosera, que se mancilló para siempre con una actuación violenta durante el partido y una actitud poco elegante tras el partido final.

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Si la Albiceleste simplemente hubiera mantenido la compostura, se habría asegurado un lugar junto a Brasil y Alemania —los únicos otros países que han alcanzado tres finales en cuatro Mundiales— como una de las mejores selecciones de todos los tiempos. En cambio, algunos de sus jugadores convirtieron los apretones de manos tras el partido en una pelea, y el centrocampista argentino Leandro Paredes recibió una tarjeta roja por agarrar por el cuello al español Eric García y empujarlo al césped.

Se cree que fue la única tarjeta roja jamás mostrada después de una final del Mundial, y la ignominia que acarreó fue bien merecida. Pero la inmadurez no había hecho más que empezar. Cuando España se reunió en el podio para recibir el trofeo del Mundial, que momentos antes había sido de Argentina, los sudamericanos les dieron la espalda.

Más de una hora después, Lionel Messi, que ha consolidado su estatus como el mejor jugador de la historia del Mundial, mancilló ese prestigio al encabezar la salida de los jugadores del vestuario por una salida trasera hacia el autobús del equipo, evitando así a los medios de comunicación con los que muchos habían estado tan deseosos de hablar durante la racha invicta del equipo hasta la final.

El argentino Nahuel Molina, en la imagen superior, reacciona tras la victoria de España en la final del Mundial entre España y Argentina, disputada en East Rutherford, Nueva Jersey.



(Pamela Smith / Associated Press)

Fue un ataque a la dignidad y al decoro, además de una infracción de las normas de la FIFA, que exigen a los jugadores salir del estadio a través de una «zona mixta» accesible a los medios de comunicación. No están obligados a detenerse ni a hablar, pero sin duda alguien debía dar una explicación a las decenas de miles de aficionados con camisetas de Argentina que abarrotaron Times Square y el MetLife Stadium durante el fin de semana, y a los millones de personas en Argentina que llenaron plazas y calles para ver jugar al equipo.

“Hemos sabido comportarnos con clase en la victoria y tenemos que hacerlo también en la derrota”, declaró el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, momentos después de que Paredes fuera amonestado por agresión. “Hoy hemos demostrado que también sabemos perder. Hemos perdido el partido y lo aceptamos”.

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Scaloni, que sí se dirigió a los medios de comunicación, rompió a llorar más tarde.

“Ya derramé todas las lágrimas que tenía en el vestuario”, dijo en español.

Scaloni, de 48 años, podría quedarse sin trabajo cuando expire su contrato en diciembre, pero su mensaje para los aficionados fue: “No llores por mí, Argentina”.

“Es difícil pedirle a la gente que disfrute de esto de la misma manera. Es muy difícil convencer a la gente de que esto es un triunfo”, dijo Scaloni, que solo ha perdido dos veces en 15 partidos del Mundial.

“Cuando ganas, no todo es bueno. Cuando pierdes, no todo es malo”.

Pero mientras Argentina se mostraba mezquina y malhumorada, España fue prácticamente perfecta en todos los aspectos. No solo encajó un solo gol en todo el torneo, sino que además mantuvo a Argentina sin realizar ni un solo disparo hasta la prórroga del domingo —algo que nunca antes había ocurrido en una final del Mundial— y amplió su racha invicta a un récord de 38 partidos en total.

La victoria, que llegó gracias al gol del suplente Ferran Torres a los pocos instantes de comenzar la segunda prórroga —y menos de 20 minutos después de que Argentina se quedara con 10 hombres al recibir Enzo Fernández una segunda tarjeta amarilla por una entrada imprudente—, no solo convirtió a España en el primer país en ser campeón del mundo masculino y femenino al mismo tiempo, sino que también la convirtió en el primero en ser campeón del mundo masculino, de Europa y olímpico al mismo tiempo.

Ningún país en la historia ha dominado este deporte como lo está haciendo España ahora. Y dado que España es la segunda selección más joven en ganar el Mundial en 56 años, La Roja podría mantenerse en lo más alto durante bastante tiempo.

“Tras el partido, algunos de los jugadores que llevan más tiempo con nosotros me preguntaron: ’Mister,, ¿qué nos queda por ganar? Lo hemos ganado todo’”, afirmó el seleccionador español, Luis de la Fuente. “Les dije: “Pues el próximo partido, en septiembre””.

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Se trata de un partido de la Liga de Naciones de la UEFA contra Inglaterra, que quedó tercera en este Mundial. Un poco más adelante está el Mundial de 2030, que España coorganizará, lo que la convertirá en el primer país de la historia en defender su título en casa.

“Cuando llegas a un momento como el de hoy y piensas en el camino que hemos recorrido, te das cuenta de la importancia de ese proceso”, afirmó De la Fuente, exseleccionador de las categorías inferiores que dirigió a muchos de los jugadores de la selección que disputó el Mundial —entre ellos Dani Olmo, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal, Unai Simón, el mejor portero del torneo, y Rodri, el mejor jugador del torneo — hasta los títulos europeos sub-19 y sub-21.

“Sin duda, no estaríamos aquí hoy —no habríamos logrado nada— sin el camino que hemos compartido con estos jugadores”, continuó el seleccionador. “Contamos con esa materia prima, esos maravillosos futbolistas españoles. Y su forma de competir es lo que nos ha traído hasta aquí”.

“Eso se remonta a muchos años atrás”.

De la Fuente, de voz suave y aire de profesor, es también escrupulosamente educado, un ejemplo que siguen muchos de sus jugadores. Y aunque sin duda es más fácil mostrar elegancia y dignidad en la victoria que en la derrota, la diferencia en la forma en que Argentina y España quedaron eliminadas del Mundial fue mucho mayor que la diferencia que las separaba en el marcador, algo que De la Fuente destacó sin darse cuenta al hablar de su equipo el domingo por la noche.

“Parece que a la gente le sorprendió que, además de talento y brillantez, también puedan jugar al fútbol personas de bien”, afirmó. “Esto demuestra que es posible; que personas buenas, solidarias y generosas, con valores sólidos, pueden formar un auténtico equipo”.

“Jugamos contra las mejores selecciones del mundo, pero fuimos el mejor equipo. Demostramos que un equipo construido sobre personas de bien —personas solidarias, personas que defienden valores y principios que anteponen el bien común a los intereses individuales— hace que el viaje sea mejor y más seguro”.

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En el caso de España, además, eso la convierte en campeona del mundo.

Los redactores del Times Eduard Cauich y Jad El Reda han colaborado en este artículo.