Tras su retiro del béisbol, Adrián González busca ahora conectar marcas deportivas de EEUU con la audiencia hispana

El mexicano Adrián González juega durante un partido de béisbol contra la República Dominicana en el Estadio de Béisbol de Yokohama, en el marco de los Juegos Olímpicos de Verano de 2020, el viernes 30 de julio de 2021, en Yokohama, Japón.

El expelotero Adrián González aprendió mucho durante su exitosa carrera como beisbolista, que incluyó cinco Juegos de Estrellas y participación con equipos de prestigio en las Grandes Ligas. Durante su trayectoria en la “Gran Carpa”, se dio cuenta de las necesidades de las marcas deportivas para llegar a la afición latina en Estados Unidos y Latinoamérica.

Hoy en día, González, exjugador de los Rangers de Texas, Padres de San Diego, Medias Rojas de Boston, Dodgers de Los Ángeles y Mets de Nueva York, tiene varios proyectos, entre ellos una compañía que busca ayudar a equipos deportivos en Estados Unidos a extender su marca en mercados latinoamericanos.

“Los equipos no tienen un buen sistema para llegar a la afición”, expresó González, de 44 años, quien se retiró como beisbolista en 2022.

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De acuerdo con Statista, el 40% de los hispanos se identifica como aficionado o apasionado de los deportes. Según Nielsen, los aficionados latinos son un motor clave del consumo deportivo actual, especialmente en Estados Unidos. Otro estudio, de Nielsen revela que los hispanos consumen hasta un 64% más de contenido deportivo que el resto de la población, gastan un 15% más en la industria y se inclinan más por las plataformas de streaming.

Como un conocedor cercano de la pasión de los latinos por el deporte, González, conocido como ‘El Titán’, se unió al proyecto de marketing liderado por David Mahbub y Jaime Suárez en Mach9, una agencia híbrida que combina una metodología propia con productos de inteligencia artificial para ayudar a marcas y organizaciones a identificar tendencias culturales y controlar su narrativa pública.

“Es algo que siempre he tenido: negocios o inversiones en tecnología, con interés en lo que mueve el mundo hoy en día”, dijo González sobre su acercamiento a la empresa, en la que es socio. “Cuando conocí a David (Mahbub), para mí fue increíble todo lo que había en Mach9, y ahí fue cuando empezamos a platicar sobre cómo crear un departamento de deporte”.

Mahbub calificó al deporte como una de las verticales de mayor crecimiento y aprendizaje para la compañía en sus cinco años de operación, y proyectó que la audiencia hispana representa, desde su perspectiva, la oportunidad de crecimiento más importante para el deporte estadounidense en el ámbito global.

El exjugador de los Dodgers de Los Ángeles, Adrián González, lanza el primer lanzamiento ceremonial antes del tercer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de béisbol entre los Braves de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles, el martes 19 de octubre de 2021, en Los Ángeles.

(Ashley Landis / Associated Press)

“Es, desde nuestra óptica, la audiencia de mayor crecimiento del deporte americano a nivel global”, dijo Mahbub.

Mach9 ha trabajado con organizaciones como los Dodgers, los Yanquis de Nueva York y los Broncos de Denver. Aunque Mach9 tiene oficinas en México y operaciones en América Latina, Mahbub precisó que la estrategia de la empresa es ayudar a equipos y ligas estadounidenses a conectar con las audiencias hispanas.

Utilizando los instrumentos de inteligencia artificial de Mach9 y sus operaciones, los equipos pueden determinar cómo maximizar sus ventas de productos en diferentes mercados, según la demografía y otros factores.

“Me pueden decir cómo puedo mover mi marca de la mejor forma posible. Entonces, es una forma de ayudar a una persona, a una compañía, a un equipo”, indicó González.

González agregó que ese mismo salto tecnológico ya se aplica a la construcción de la marca personal de los atletas, quienes ahora cuentan con herramientas para dirigir su mensaje de forma más directa que hace apenas media década.

“Hoy en día cada jugador tiene su propia marca, su propio logo. A través de Mach9 se puede alcanzar a la gente de forma más directa, así más inteligente”, dijo González, quien explicó que la compañía estudió patrones de conducta y de consumo del público hispano en Estados Unidos y Latinoamérica.

Mahbub, cofundador de la agencia, explicó que la llegada de González cerró un vacío entre el conocimiento técnico de Mach9 y la manera de dialogar con el mundo del deporte estadounidense. Mahbub destacó que la identidad bicultural de González, y su reputación tanto dentro como fuera del terreno de juego, le dieron a Mach9 un nivel de acceso y confianza que la experiencia técnica por sí sola no habría alcanzado.

“Es muy distinto hablarles a equipos de Estados Unidos, es muy distinto hablarles a las ligas”, señaló Mahbub. “Ahí, Adrián, fue ese eslabón perdido”.

González no solo jugó con equipos importantes de las Grandes Ligas, sino que también representó a México en los Clásicos Mundiales de Béisbol.

“Adrián aporta credibilidad a la mesa. No es lo mismo que lleguemos con todo el conocimiento, toda la experiencia, tecnologías, ideologías, a que llegues a la mesa con todo eso más una persona que no solo tiene una excelente reputación en los negocios y los deportes, sino que también sabe de qué habla”, afirmó Mahbub. “Ha tenido esas llamadas junto a nosotros con dueños de equipos, con comisionados de liga, y esa confianza va mucho más allá de la imagen pública”.

La compañía ha trabajado previamente con farmacéuticas globales y con marcas como Coca-Cola y Cuervo, antes de dar el salto al deporte.

