Gabriel Pec sufre fractura en su debut con Cruzeiro tras salir del LA Galaxy por cifra récord

El delantero del LA Galaxy, Gabriel Pec, corre durante un partido de fútbol de la MLS contra el Charlotte FC, el sábado 28 de febrero de 2026, en Carson, California.

El exjugador del Galaxy, Gabriel Pec, vivió el peor escenario posible en lo que debía ser una noche de alegría para él, en su regreso al fútbol de su país natal. Sin embargo, el delantero brasileño, quien fichó por Cruzeiro Esporte Clube por una cifra récord sufrió una grave lesión en su debut este miércoles ante Internacional.

A los 13 minutos del segundo tiempo, Pec sufrió una fractura de tibia en su pierna izquierda, una lesión de suma gravedad que requerirá cirugía en los próximos días. El incidente se produjo apenas unas semanas después de que el atacante completara su esperado regreso al fútbol brasileño.

La falta fue cometida por Victor Gabriel, un defensa de 22 años del Internacional. El exjugador del Galaxy quedó tendido en la cancha y comenzó a sangrar de la pierna izquierda y fue asistido por miembros del Cruzeiro para abandonar la cancha. Fue reemplazado por Bruno Rodrigues.

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“El Cruzeiro informa de que el deportista Gabriel Pec se sometió a unas pruebas esta mañana de jueves en Belo Horizonte, en las que se le diagnosticó una fractura en la tibia de la pierna izquierda, provocada por una dura entrada que sufrió en la segunda parte del partido contra el Internacional.

Se recomienda un tratamiento quirúrgico, que será llevado a cabo por los médicos del Cruzeiro en el Hospital Orizonti en los próximos días”, indicó el comunicado de Cruzeiro.

Pec, mostrando mucho positivismo, escribió el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram esta mañana: “Estoy muy contento de haber debutado con una victoria en este club tan grande. Ahora hay que centrarse en la recuperación y en breve estaré de vuelta. Gracias por todos los mensajes de cariño, me siento muy feliz y querido por todos”.

El pasado 7 de julio, LA Galaxy anunció la transferencia de Pec a Cruzeiro por una cifra récord. Aunque la MLS no reveló el monto exacto, un reporte de The Athletic señaló que el conjunto de las cinco veces campeón de la MLS recibiría 12 millones de dólares, con la posibilidad de sumar 1.5 millones adicionales por objetivos cumplidos.

El delantero del LA Galaxy, Gabriel Pec, conduce el balón durante la primera parte de un partido de fútbol de la MLS contra el Sporting Kansas City, el miércoles 13 de mayo de 2026, en Kansas City, Kansas. (Charlie Riedel / Ap Photo/charlie Riedel)

El atacante de 25 años, oriundo de Petrópolis, disputó 101 partidos en todas las competiciones con LA Galaxy, anotando 43 goles y asistiendo 28 veces desde su llegada procedente del Vasco da Gama en enero de 2024. Pec fue pieza clave en la conquista de la MLS Cup 2024 y fue nombrado Novato del Año de la liga tras acumular 16 goles y 14 asistencias en 33 partidos de temporada regular. En el total de competiciones de aquel año sumó 22 goles y 18 asistencias.

En 2025, el extremo brasileño registró 16 goles en todas las competiciones, cifra que se elevó a 15 más durante la campaña 2026, antes de su salida.

Previo a su etapa en Los Ángeles, Pec se formó en el fútbol brasileño con Vasco da Gama, club con el que debutó en 2019 y disputó 178 partidos en todas las categorías, anotando 26 goles y aportando 14 asistencias entre la primera y segunda división.

