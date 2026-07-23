Tito Villa sobre el duelo entre Cruz Azul y Toluca en Los Ángeles: “Nos espera un gran espectáculo”

Tito Villa fue campeón de goleo invididual con La Máquina a su llegada en 2009.

Emanuel ‘Tito’ Villa sabe lo que significa vestir la camiseta de Cruz Azul en partidos donde la presión no se negocia. Fue goleador, referente y uno de los extranjeros que dejó una huella importante en la historia reciente del club. Por eso, cuando habla de un duelo entre La Máquina y Toluca, no lo analiza únicamente desde afuera, lo hace desde la experiencia de haber vivido la exigencia que implica defender esos colores.

El próximo capítulo entre ambos clubes llegará este sábado (5:30 p.m. PT, TUDN) en el Campeón de Campeones 2026, un partido que enfrentará al campeón del Apertura 2025, Toluca, contra el campeón del Clausura 2026, Cruz Azul, en el Dignity Health Sports Park de Carson.

El duelo será la undécima edición del encuentro disputado en territorio estadounidense y definirá al campeón absoluto de la Liga MX de la temporada.

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Para el analista de TUDN, el atractivo del partido está precisamente en la calidad de los protagonistas.

“No solamente son los dos mejores equipos del último año futbolístico de la Liga MX, sino son también los últimos dos campeones de la zona, de la Concacaf”, explicó el exdelantero argentino naturalizado mexicano.

Cruz Azul y Toluca llegan a este encuentro como dos proyectos que encontraron la fórmula del éxito en los últimos torneos. La Máquina conquistó el Clausura 2026, mientras que los Diablos Rojos levantaron el Apertura 2025. Además, ambos clubes han tenido protagonismo internacional en Concacaf.

“Son dos equipos muy poderosos, cada uno con su estilo”, señaló Villa. “Uno mucho más pragmático como lo es Toluca, de la mano de un técnico de muchísima experiencia como Mohamed, y un equipo como Cruz Azul que ha invertido mucho en el último tiempo y tiene un gran plantel”.

Villa considera que el duelo tendrá una dificultad adicional, el poco tiempo de preparación después de una pausa provocada por el Mundial 2026 .

“Para el aficionado e incluso como exfutbolista te puedo decir que nunca será lo mismo llegar a jugar un partido como este con un rodaje de por medio que llegar prácticamente de una pretemporada a jugar un partido por un título”, explicó.

El exjugador de Cruz Azul entiende que el ritmo futbolístico puede ser un factor, especialmente porque los equipos apenas recuperan a los jugadores que participaron con sus selecciones nacionales.

Sin embargo, no cree que eso reduzca la importancia del encuentro.

“Me quiero enfocar más en la calidad de los futbolistas que va a tener ese partido dentro del terreno de juego que realmente en cómo puedan llegar”, comentó.

Villa destacó que ambos clubes cuentan con planteles capaces de ofrecer un partido de alto nivel y recordó que el estilo de juego de ambos equipos favorece un espectáculo abierto.

“Son dos equipos que proponen, son dos equipos que buscan el arco rival y eso seguramente hará muy atractivo este partido”, dijo.

El impacto de Mohamed

Villa destacó el trabajo de Antonio Mohamed.

El técnico argentino ha construido una carrera exitosa en México, donde ha conquistado títulos con distintos clubes y se ha convertido en uno de los entrenadores extranjeros más reconocidos en la Liga MX.

Para Villa, la llegada del ‘Turco’ cambió la mentalidad del Toluca.

“Tony sin duda es un referente importantísimo para nosotros en México”, afirmó. “El tipo por donde pasa deja huella”.

Villa recordó que Mohamed consiguió campeonatos con equipos como Tijuana, América y Monterrey antes de llegar a Toluca, donde volvió a competir por títulos.

“Pareciera que el equipo que quiere ser campeón o necesita ser campeón, de alguna manera tiene que tocar base con Mohamed”, comentó.

Más allá de los resultados, Villa destacó la capacidad del entrenador argentino para modificar la mentalidad de los grupos que dirige.

“Es un tipo ganador y cambia mucho la mentalidad en los diferentes equipos donde estuvo”, explicó.

México en el Mundial

Villa también habló sobre la participación de México en la Copa del Mundo y el ambiente que vivió el país durante el torneo.

Como aficionado y exjugador que ha vivido casi dos décadas en México, destacó la respuesta de la afición.

“La ciudad y el país fue una locura como tal”, dijo Villa. “No solamente en los partidos que albergó México en esta Copa del Mundo, sino en muchos otros partidos también”.

Desde su perspectiva, el equipo dirigido por Javier Aguirre llegó al Mundial con dudas futbolísticas, pero fue creciendo durante la competencia.

Villa consideró que la mejor versión del Tri apareció ante Ecuador en la fase de eliminación directa, pero lamentó que nuevamente se quedara cerca de superar la barrera del quinto partido.

“Cuando parecía que podía ser ese partido cumbre, ese partido bisagra para romper esa barrera del quinto partido, otra vez se volvió a adolecer de concentración y de errores muy puntuales”, explicó.

A pesar de la eliminación, Villa reconoció la respuesta del equipo.

“Termina enorgulleciendo mucho la manera en la que termina muriendo México en esta Copa del Mundo”, afirmó.

Para el exdelantero, el reto ahora será aprovechar esa generación de futbolistas pensando en el siguiente ciclo mundialista.

“Tenemos que seguir sumando y cosechando triunfos y seguir creciendo, aprovechar esta base de futbolistas que compitió muy bien en este 2026 y proyectarla para el 2030”, comentó.

Tito, el entrenador

Después de retirarse como futbolista, Villa encontró la etapa de formación de jóvenes.

Actualmente trabaja en fuerzas básicas de Gallos Blancos, una experiencia que reconoce como diferente a todo lo que vivió como jugador profesional.

“Trabajar con jóvenes es espectacular”, afirmó.

Aunque reconoce que dirigir en Primera División es una posibilidad que le ilusiona, no quiere adelantarse.

“No me vuelvo loco. Voy mucho con el día a día, con las oportunidades que se van presentando”, explicó.

Para Villa, el trabajo formativo tiene un valor especial.

“El sembrar esa semilla de credibilidad en los jóvenes, de apuntalar sus sueños desde edades muy tempranas, realmente es gratificante”, dijo.

El exgoleador no descarta llegar algún día a un banquillo de Liga MX, pero tampoco convierte esa posibilidad en una obsesión.

“Sí es algo que me nutre mucho, que me llena mucho, no el ego, sino el corazón”, concluyó Tito.