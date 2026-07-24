Bielsa fue el técnico más original del Mundial 2026, según estudio de IA

El seleccionador de fútbol de Uruguay, Marcelo Bielsa, ofrece una rueda de prensa en Montevideo (Uruguay) el jueves 20 de noviembre de 2025.

España se llevó la Copa del Mundo, pero fue el uruguayo Marcelo Bielsa quien se coronó como el entrenador más auténtico frente al micrófono durante el Mundial 2026, según un análisis de inteligencia artificial que midió el uso de frases hechas en las conferencias de prensa del torneo.

El estudio, elaborado por la firma Sinch a través de su “Expected Cliché Tracker” (xC), analizó 396 conferencias de prensa de 48 técnicos en seis idiomas, español, inglés, portugués, francés, alemán y árabe, para determinar quién recurrió menos a las frases trilladas del fútbol.

Bielsa la marca más baja del torneo. Muy por detrás quedó el campeón del mundo, el español Luis de la Fuente tuvo siete veces más frases cliché que el uruguayo y por encima del promedio general del certamen.

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Los más originales fueron en el siguiente orden: Marcelo Bielsa (Uruguay), Dick Advocaat (Curazao), Fabio Cannavaro (Uzbekistán), Murat Yakin (Suiza), y Graham Arnold (Irak).

Entre los técnico que usaron frases más rebuscadas fueron: Tony Popović (Australia), Gustavo Alfaro (Paraguay), Pedro Leitão Brito (Cabo Verde), Thomas Tuchel (Inglaterra), y Vincenzo Montella (Turquía).

El estudio también identificó las frases más utilizadas por los estrategas durante el Mundial: “respetamos a cada rival”, usada por nueve técnicos en 15 ocasiones; “nos enfocamos en lo que podemos controlar”, también citada por nueve entrenadores; “conocemos nuestras cualidades”; “tenemos que adaptarnos a las condiciones”; y “el país está con nosotros”.

De acuerdo con el análisis, el promedio de clichés fue en aumento conforme avanzó el torneo, de 28xC al cierre de la fase de grupos a 36xC en la final, reflejo de cómo la presión mediática empuja a los técnicos hacia respuestas más seguras y menos espontáneas.

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, responde a una pregunta durante una rueda de prensa celebrada el lunes 13 de julio de 2026 en Arlington (Texas), antes del partido de semifinales del Mundial de fútbol que enfrentará a su equipo contra Francia. (Tony Gutierrez / Ap Photo/tony Gutierrez)

De la Fuente, pese a terminar entre los técnicos con más frases rebuscadas, mostró un patrón reconocible a lo largo del certamen, apoyado constantemente en el concepto de “el proceso”, su cliché más repetido, seguido de cerca por “trabajo, trabajo, trabajo”.

Tuchel, quien llevó a Inglaterra a su mejor actuación mundialista en 60 años, cerró el torneo como uno de los técnicos con más frases clichés, con un promedio de 51xC, apoyado en discursos centrados en el corazón y la mentalidad de su equipo.

En contraste, el argentino Lionel Scaloni y el francés Didier Deschamps optaron por un discurso más táctico.

Lionel Scaloni, técnico de Argentina, habla en una conferencia de prensa antes de la final mundialista ante España, el viernes 17 de julio de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II) (Frank Franklin II / Ap Photo/frank Franklin Ii)

Robert Gerstmann, cofundador de Sinch, explicó que la presión que enfrentan los técnicos de selecciones nacionales no es exclusiva del fútbol.

“Mientras que jugadores como Bielsa hacen ver fácil la comunicación original, cuando la presión es más alta, muchos líderes gravitan de forma natural hacia frases familiares que se sienten seguras y difíciles de cuestionar”, señaló Gerstmann.

Gerstmann añadió que los técnicos que más destacaron en el torneo no fueron necesariamente los más carismáticos, sino quienes explicaron sus decisiones con claridad, independientemente del resultado.

El xC Tracker de Sinch analizó cada conferencia de prensa de los 48 técnicos del Mundial 2026, comparando sus respuestas con un diccionario de 205 frases hechas del fútbol, verificadas por editores nativos en los seis idiomas del estudio. Cada frase recibió una puntuación de 3 a 10 según su nivel de desgaste, mientras que las referencias a la religión, las dificultades personales o las condolencias quedaron excluidas del análisis.