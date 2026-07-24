Hora, cómo, dónde, cuándo ver: Spence regresa al ring para enfrentar a Tszyu en Australia
La pelea estelar quedó confirmada tras el pesaje de este viernes, mientras la cartelera sufrió cambios de última hora por la cancelación del combate entre Stephen Fulton Jr. y Liam Wilson.
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El excampeón mundial unificado Errol Spence Jr. superó el pesaje oficial de este viernes y enfrentará al australiano Tim Tszyu este sábado en la Afterpay Arena de Sídney, en un combate que marcará su primera aparición desde la derrota ante Terence Crawford en julio de 2023.
La pelea representa uno de los retos más importantes en la carrera de Tszyu, quien buscará aprovechar la localía para sumar el triunfo más importante de su trayectoria frente a uno de los nombres más reconocidos del boxeo de la última década.
Detalles de la velada
Hora: 6 p.m. PT
Cuándo: Sábado, 25 de julio
Cómo: PPV.com
Dónde: Afterpay Arena de Sídney
El australiano llega tras reconstruir su camino con victorias consecutivas luego de sus derrotas mundialistas, mientras que Spence intentará demostrar que sigue siendo un peleador de élite después de una inactividad de tres años.
El pesaje transcurrió sin inconvenientes para los protagonistas del combate estelar, aunque la cartelera sufrió modificaciones de última hora. La pelea entre Stephen Fulton Jr. y Liam Wilson fue cancelada después de que Fulton no cumpliera con el peso acordado, por lo que el programa quedó reducido y Paulo Aokuso fue promovido a la cartelera principal.
Cartelera
Peso mediano: Errol Spence Jr. vs. Tim Tszyu
Peso mediano: Callum Peters vs. Iván Ricardo Actis
Peso ligero: Paul Fleming vs. Ahmad Reda
Peso semicompleto: Paulo Aokuso vs. Luis Antonio Tejeda
Peso supergallo: Tina Rahimi vs. Sacha Ryan Dryden