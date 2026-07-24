Anuncio
Deportes

Hora, cómo, dónde, cuándo ver: Spence regresa al ring para enfrentar a Tszyu en Australia

SÍDNEY, AUSTRALIA - 25 DE JULIO: Errol Spence Jr. (izq.) y Tim Tszyu (der.) se encaran
SÍDNEY, AUSTRALIA - 25 DE JULIO: Errol Spence Jr. (izq.) y Tim Tszyu (der.) se encaran antes del combate entre ambos en el ICC Sydney, el 25 de julio de 2026 en Sídney, Australia. (Foto de Brendon Thorne/Getty Images)
(Brendon Thorne / Getty Images)

La pelea estelar quedó confirmada tras el pesaje de este viernes, mientras la cartelera sufrió cambios de última hora por la cancelación del combate entre Stephen Fulton Jr. y Liam Wilson.

Jad El Reda.
Por Jad El Reda
Staff Writer Seguir

El excampeón mundial unificado Errol Spence Jr. superó el pesaje oficial de este viernes y enfrentará al australiano Tim Tszyu este sábado en la Afterpay Arena de Sídney, en un combate que marcará su primera aparición desde la derrota ante Terence Crawford en julio de 2023.

La pelea representa uno de los retos más importantes en la carrera de Tszyu, quien buscará aprovechar la localía para sumar el triunfo más importante de su trayectoria frente a uno de los nombres más reconocidos del boxeo de la última década.

Detalles de la velada

Hora: 6 p.m. PT
Cuándo: Sábado, 25 de julio
Cómo: PPV.com
Dónde: Afterpay Arena de Sídney

El australiano llega tras reconstruir su camino con victorias consecutivas luego de sus derrotas mundialistas, mientras que Spence intentará demostrar que sigue siendo un peleador de élite después de una inactividad de tres años.

Anuncio

El pesaje transcurrió sin inconvenientes para los protagonistas del combate estelar, aunque la cartelera sufrió modificaciones de última hora. La pelea entre Stephen Fulton Jr. y Liam Wilson fue cancelada después de que Fulton no cumpliera con el peso acordado, por lo que el programa quedó reducido y Paulo Aokuso fue promovido a la cartelera principal.

Cartelera

Peso mediano: Errol Spence Jr. vs. Tim Tszyu
Peso mediano: Callum Peters vs. Iván Ricardo Actis
Peso ligero: Paul Fleming vs. Ahmad Reda
Peso semicompleto: Paulo Aokuso vs. Luis Antonio Tejeda
Peso supergallo: Tina Rahimi vs. Sacha Ryan Dryden

DeportesBoxeo y MMA

Suscríbase al Kiosco Digital

Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.

Al continuar, acepta nuestros Términos de servicio y nuestra Política de privacidad.

Jad El Reda

Born in Colombia and son of Lebanese parents, Jad El Reda took Spanish journalism classes at the UCLA Extension program. Some of his experiences include writing for Major League Soccer, Orange County Excelsior, G Deportes and TV and radio appearances. He joined HOY Los Ángeles as a freelancer in 2007 and returned as staff to the HOY Deportes editorial team in February 2014. El Reda also contributed to the launch of the LA Times en Español and is part of the Deportes editorial team.

LO MÁS RECIENTE EN ESPAÑOL

Anuncio