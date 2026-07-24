Hora, cómo, dónde, cuándo ver: Spence regresa al ring para enfrentar a Tszyu en Australia

SÍDNEY, AUSTRALIA - 25 DE JULIO: Errol Spence Jr. (izq.) y Tim Tszyu (der.) se encaran antes del combate entre ambos en el ICC Sydney, el 25 de julio de 2026 en Sídney, Australia. (Foto de Brendon Thorne/Getty Images)

El excampeón mundial unificado Errol Spence Jr. superó el pesaje oficial de este viernes y enfrentará al australiano Tim Tszyu este sábado en la Afterpay Arena de Sídney, en un combate que marcará su primera aparición desde la derrota ante Terence Crawford en julio de 2023.

La pelea representa uno de los retos más importantes en la carrera de Tszyu, quien buscará aprovechar la localía para sumar el triunfo más importante de su trayectoria frente a uno de los nombres más reconocidos del boxeo de la última década.

Detalles de la velada

Hora: 6 p.m. PT

Cuándo: Sábado, 25 de julio

Cómo: PPV.com

Dónde: Afterpay Arena de Sídney

El australiano llega tras reconstruir su camino con victorias consecutivas luego de sus derrotas mundialistas, mientras que Spence intentará demostrar que sigue siendo un peleador de élite después de una inactividad de tres años.

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🇺🇸 Errol Spence - 159 lbs

🇦🇺 Tim Tszyu - 159 lbs#SpenceTszyu | July 25 | Live on DAZN and DAZN on Prime 📺 pic.twitter.com/8U4pwkD6lx — Ring Magazine (@ringmagazine) July 25, 2026

El pesaje transcurrió sin inconvenientes para los protagonistas del combate estelar, aunque la cartelera sufrió modificaciones de última hora. La pelea entre Stephen Fulton Jr. y Liam Wilson fue cancelada después de que Fulton no cumpliera con el peso acordado, por lo que el programa quedó reducido y Paulo Aokuso fue promovido a la cartelera principal.

Cartelera

Peso mediano: Errol Spence Jr. vs. Tim Tszyu

Peso mediano: Callum Peters vs. Iván Ricardo Actis

Peso ligero: Paul Fleming vs. Ahmad Reda

Peso semicompleto: Paulo Aokuso vs. Luis Antonio Tejeda

Peso supergallo: Tina Rahimi vs. Sacha Ryan Dryden

