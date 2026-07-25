Mohamed busca ser el técnico más ganador de Toluca, y Huiqui, lograr su segunda corona con Cruz Azul en el Campeón de Campeones

Antonio Mohamed, entrenador del Toluca, celebra con el trofeo de campeón tras ganar la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2026 entre el Toluca y los Tigres UANL en el Estadio Nemesio Diez, el 30 de mayo de 2026, en Toluca, México.

Los Diablos Rojos del Toluca enfrentarán este sábado (5:30 p.m., Univision/TUDN) al Cruz Azul en un duelo entre los últimos dos campeones del fútbol mexicano, en el marco del duelo anual de Campeón de Campeones de la Liga MX, que se disputará en el Dignity Health Sports Park, casa del Galaxy de Los Ángeles en la MLS.

Los Diablos Rojos atraviesan una época dorada en su historia al acumular dos títulos de la Liga MX, una Concachampions, una Campeones Cup y ser los actuales poseedores del trofeo de Campeón de Campeones, además de sumar cinco coronas de ese certamen en su historia, la más reciente en 2025 ante el América. Con el bicampeonato logrado en el Apertura 2025, tras vencer a Tigres en penales, los Diablos Rojos buscaban el tricampeonato, hazaña que solo el América ha conseguido, pero Pachuca los eliminó en cuartos de final del Clausura 2026.

En lo que va de la presente temporada de la Liga MX, Diablos Rojos desperdiciaron una ventaja en casa y cayeron 2-1 ante Pumas en el Estadio Nemesio Diez. Antes de eso habían vencido por 2-0 a Chivas en la primera fecha del nuevo torneo mexicano.

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En la conferencia de prensa del viernes, el técnico de Toluca, Antonio Mohamed y el capitán Alexis Vega destacaron la importancia de mantener la concentración en el próximo partido tras el tropiezo en la segunda jornada de la Liga MX. Mohamed mencionó que se enfocarán en el partido del sábado y esperan que su experiencia en partidos de campeonato se refleje en el resultado.

“Estamos acostumbrados a jugar este tipo de partidos y esperamos que no sea la excepción. Va a ser un partido largo, un partido inteligente y que podamos hacer pesar la experiencia de este tipo de juegos”, dijo Mohamed.

Por su parte, Vega expresó su orgullo por jugar en Toluca y su deseo de seguir sumando trofeos.

“Para nosotros sería fantástico poder sumar un trofeo más a las vitrinas; nos daría mucha confianza para los torneos que vamos a disfrutar. Queremos darles una alegría a toda la afición que está acá apoyándonos y que sepan que valoramos mucho su apoyo acá en Estados Unidos”, dijo Vega, mundialista con la selección mexicana en la reciente Copa del Mundo.

El entrenador del Cruz Azul, Joel Huiqui, protesta ante un juez de línea durante el partido de vuelta de la final de la liga mexicana de fútbol contra los Pumas, disputado en Ciudad de México el domingo 24 de mayo de 2026. (Fernando Llano / Ap Photo/fernando Llano)

En caso de ganar el título del sábado, Mohamed se pondría así a la cabeza de los técnicos más ganadores en la historia de los Diablos Rojos, y superaría como el mejor técnico ganador a Ignacio Trelles, quien en la década de los 60 del siglo pasado también obtuvo cinco laureles para las filas mexiquenses. Los trofeos de Trelles con los Diablos también incluyeron un bicampeonato de liga, en las temporadas de 1966-1967 y 1967-1968, además de dos títulos de Campeón de Campeones y una Copa de Campeones de la Concacaf, ganada en 1968.

“Nosotros vinimos a proponer ser parte de la historia de este club y ya lo estamos logrando. Entonces sería también importante conseguir ese logro, pero lo más importante es para la institución una estrella más, no para mí, sino para la institución, y si de paso me toca a mí, bienvenido sea, y después lo que viene”, dijo Mohamed, quien calificó como un premio importante la posibilidad de enfrentar a Inter Miami de Lionel Messi en la Champions Cup, en caso de ganar el trofeo del sábado.

Por su parte, Cruz Azul llega como campeón vigente de Liga MX. En el Campeón de Campeones, La Máquina buscará su cuarto título del certamen, luego de los obtenidos en 1968-69, 1973-74 ante América y en 2021 ante León. Los Cementeros llegan, además, con una racha de cinco duelos consecutivos sin perder frente al Toluca.

En la conferencia del viernes, el técnico de Cruz Azul discutió la importancia de cerrar un ciclo exitoso para La Máquina, destacando la necesidad de mantener la competitividad, consolidar el rumbo del equipo y, a la vez, desarrollar a los jugadores.

“Los objetivos para nosotros son no solamente seguir compitiendo al alto nivel en muchas finales tanto de Concacaf como de liga; parte del proyecto que estamos impulsando y también encabezando es desarrollar el talento de nuestros jóvenes, también de cantera, con el respaldo de todos los jugadores que ya hay en primer equipo y generar un legado para la institución. Eso es lo más importante”, dijo Huiqui.

El técnico de 43 años mencionó que el equipo ha ganado varios campeonatos y se está desarrollando talento joven. Se enfatizó la importancia de la final del campeonato y el reto de mantener la hambre de ganar. Huiqui destacó la química del equipo y la planeación para los próximos partidos, con el objetivo de ganar cuatro títulos este año: la Liga MX, la Leagues Cup, el Campeón de Campeones y la posible Champions Cup.

“Hoy tenemos la oportunidad de sumar otra copa y creo que el deportista, como nosotros, nunca se cansa de ganar; siempre quiere más, y hay que disfrutar cuando estás en estas alturas disputando títulos”, dijo Charlie Rodríguez, quien aún lamenta no haber sido convocado por Javier Aguirre a la Copa del Mundo, pero agradeció el campeonato obtenido la temporada pasada ante los Pumas en Ciudad Universitaria.

El delantero nigeriano Christian Ebere, quien enfrentaba restricciones migratorias de Estados Unidos para ciudadanos de su país, recibió un permiso especial gestionado por la directiva celeste y podrá viajar y estar disponible ante Toluca.

Con ese permiso resuelto, Ebere también quedaría habilitado para la Leagues Cup en agosto y, de clasificar Cruz Azul, para la Champions Cup de septiembre, ante Inter Miami, en Florida.