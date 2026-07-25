Tszyu derrota a Spence Jr. por decisión unánime

El australiano Tim Tszyu se impone por decisión unánime a Errol Spence Jr., de Estados Unidos, durante el combate de peso medio entre Errol Spence Jr. y Tim Tszyu, celebrado en el Afterpay Arena el 26 de julio de 2026 en Sídney, Australia.

Tim Tszyu venció por decisión unánime a Errol Spence Jr. la noche del sábado, en la pelea estelar de la función boxística que marcó el regreso del australiano a la élite del boxeo mundial.

Los tres jueces favorecieron a Tszyu con tarjetas de 118-110, 117-111 y 117-111, tras un combate que se extendió hasta la última campana. Spence, considerado uno de los mejores welters de su generación, resistió durante todo el enfrentamiento, aunque quedó claramente desgastado en los asaltos finales.

El triunfo representa un giro significativo en la carrera de Tszyu, de 31 años, quien llegaba a la pelea tras haber perdido tres combates consecutivos por título mundial. La victoria sobre una figura del calibre de Spence lo vuelve a posicionar entre los nombres relevantes de la división.

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🥊 Tim Tszyu convincingly beats Errol Spence with an unanimous 12 round victory 🥊 pic.twitter.com/9RrCUmXkwA — Villain Boxing (@BoxingVillain22) July 26, 2026

“Se los dije”, declaró Tszyu tras conocerse el veredicto.

Para Spence, la pelea significó su regreso al ring tras casi dos años de inactividad, pues no había combatido desde 2023. Al ser consultado sobre su futuro, el estadounidense dejó entrever que podría ser su última función como profesional.

“Estoy bien de salud, mi dinero está trabajando para mí, así que todo está bien. Tengo una familia hermosa”, expresó Spence Jr. después de la derrota, agradeciendo poder retirarse del deporte con “las facultades intactas” y el respaldo de su familia.

La cartelera no estuvo exenta de contratiempos. El combate coestelar entre Stephen Fulton y el australiano Liam Wilson fue cancelado a último momento luego de que el boxeador estadounidense no diera el peso pactado. Wilson había preparado inicialmente el que sería el combate más importante de su carrera ante el múltiple campeón mundial Jermall Charlo, quien se bajó de la pelea por problemas de visa y asuntos personales, lo que llevó a Fulton a tomar su lugar como reemplazo de última hora.