Carlos Beltrán cita a Bad Bunny al dar las gracias a sus padres durante su incorporación al Salón de la Fama

Carlos Beltrán y Bad Bunny aún no se conocen, pero el bateador del Salón de la Fama y el rapero superestrella comparten el amor por la familia y por su querido Puerto Rico. Así que, mientras pensaba en una forma de rendir homenaje a sus padres durante su discurso de investidura, Beltrán recurrió a uno de los éxitos de Benito Antonio Martínez Ocasio el domingo por la tarde en el Clark Sports Center.

La mayor parte del discurso de investidura de Beltrán en el Salón de la Fama del Béisbol Nacional fue en inglés, pero pronunció una parte en español para dirigirse a sus padres, Wilfredo y Carmen.

Fue entonces cuando citó “La Mudanza” de Bad Bunny, una de las canciones que la estrella puertorriqueña interpretó durante el último espectáculo del descanso de la Super Bowl .

“Un aplauso pa Mami y Papi porque en verdá rompieron.”

“Me encanta esa canción”, dijo Beltrán tras ser incluido en el Salón de la Fama junto con los exjugadores de los Dodgers Jeff Kent y Andruw Jones ante una multitud estimada de 12 000 personas. “Me gusta porque es un homenaje a nuestros padres”.

Anuncio

Carlos Beltrán ondea una bandera puertorriqueña mientras habla durante la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, Nueva York, el domingo.



(Seth Wenig / Associated Press)

“Creo que es genial lo que hace [Bad Bunny] con su música. No hay duda de que busca una forma de promocionar a Puerto Rico, de rendir homenaje a la familia y de valorar las relaciones. Creo que fue un momento importante para mencionarlos y para que los seguidores de su música reaccionaran ante esas palabras”.

Beltrán nació en Manatí, Puerto Rico, donde su padre, Wilfredo Beltrán, trabajaba en una empresa farmacéutica. Carlos Beltrán atribuye a su padre el haberle inculcado su ética de trabajo, ya que este obtuvo certificados de «asistencia perfecta» cada año durante 35 años en su empresa. Carmen Beltrán era ama de casa, y Carlos le da el mérito de haberle criado.

Mucho antes de que Bad Bunny se convirtiera en uno de los artistas más populares del mundo, Beltrán dedicaba su trabajo fuera del campo a ayudar a los jóvenes puertorriqueños y a promocionar su isla.

“Me siento orgulloso de lo que hace”, dijo Beltrán refiriéndose a Bad Bunny. “Creo que representa a nuestra isla. Forma parte de nuestra cultura y, al mismo tiempo, está haciendo un buen trabajo promocionando la isla. Como jugador de béisbol, yo también intento hacer todo lo posible por hacer lo mismo”.