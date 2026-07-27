Carlos Beltrán cita a Bad Bunny al dar las gracias a sus padres durante su incorporación al Salón de la Fama

COOPERSTOWN, N.Y. — Carlos Beltrán y Bad Bunny aún no se conocen, pero el bateador del Salón de la Fama y el rapero superestrella comparten el amor por la familia y por su querido Puerto Rico. Así que, mientras pensaba en una forma de rendir homenaje a sus padres durante su discurso de investidura, Beltrán recurrió a uno de los éxitos de Benito Antonio Martínez Ocasio el domingo por la tarde en el Clark Sports Center.
La mayor parte del discurso de investidura de Beltrán en el Salón de la Fama del Béisbol Nacional fue en inglés, pero pronunció una parte en español para dirigirse a sus padres, Wilfredo y Carmen.
“Un aplauso pa Mami y Papi porque en verdá rompieron.”
“Me encanta esa canción”, dijo Beltrán tras ser incluido en el Salón de la Fama junto con los exjugadores de los DodgersJeff Kent y Andruw Jones ante una multitud estimada de 12 000 personas. “Me gusta porque es un homenaje a nuestros padres”.
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“Creo que es genial lo que hace [Bad Bunny] con su música. No hay duda de que busca una forma de promocionar a Puerto Rico, de rendir homenaje a la familia y de valorar las relaciones. Creo que fue un momento importante para mencionarlos y para que los seguidores de su música reaccionaran ante esas palabras”.
Beltrán nació en Manatí, Puerto Rico, donde su padre, Wilfredo Beltrán, trabajaba en una empresa farmacéutica. Carlos Beltrán atribuye a su padre el haberle inculcado su ética de trabajo, ya que este obtuvo certificados de «asistencia perfecta» cada año durante 35 años en su empresa. Carmen Beltrán era ama de casa, y Carlos le da el mérito de haberle criado.
Mucho antes de que Bad Bunny se convirtiera en uno de los artistas más populares del mundo, Beltrán dedicaba su trabajo fuera del campo a ayudar a los jóvenes puertorriqueños y a promocionar su isla.
“Me siento orgulloso de lo que hace”, dijo Beltrán refiriéndose a Bad Bunny. “Creo que representa a nuestra isla. Forma parte de nuestra cultura y, al mismo tiempo, está haciendo un buen trabajo promocionando la isla. Como jugador de béisbol, yo también intento hacer todo lo posible por hacer lo mismo”.
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Kent explica cómo una camioneta le cambió la vida
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Jeff Kent explicó por qué ha conservado la camioneta Toyota 4x4 de 1985 que le regalaron sus padres, Alan y Sherry, cuando era adolescente en Huntington Beach.
“Cuando tenía 16 años, competía en carreras de motos y conducía el viejo Plymouth Volare de mis bisabuelos”, dijo Kent durante su discurso de investidura. “Mi padre sabía que las motos no me llevaban a ninguna parte. Me propuso una apuesta. Sabía que, si conseguía una beca universitaria, me compraría una camioneta”.
“Mi padre era un tipo sencillo, un agente de policía del sur de California, y eso era todo lo que podíamos permitirnos en mi familia en aquella época. Esa camioneta lo era todo para mí. Dejé las carreras y me centré en los estudios y en el béisbol, y conseguí esa beca de béisbol, precisamente porque me regalaron esa camioneta. Esa camioneta sigue conmigo. Está en mi garaje como un sencillo recordatorio de que algunas de las cosas más sencillas pueden cambiar por completo el rumbo de tu vida”.
Gracias a ese compromiso con el béisbol y la educación mientras estudiaba en el instituto Edison de Huntington Beach, Kent consiguió una beca para la Universidad de California en Berkeley.
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Las palabras de Lasorda marcaron a Kent
Kent, que pasó las últimas cuatro temporadas de su carrera de 17 años con los Dodgers, citó al difunto Tommy Lasorda en su discurso.
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“El dinero está en las carreras impulsadas”, dijo Kent al atribuir esa cita a Lasorda durante su discurso.
Kent se tomó claramente ese mensaje muy en serio, ya que impulsó 1.518 carreras a lo largo de su carrera. En realidad, no escuchó esa cita directamente de Lasorda. La oyó mientras estaba sentado alrededor del home plate en la Universidad de California, Berkeley, escuchando una charla motivacional que el veterano entrenador de la universidad, Bob Milano, hizo que el equipo escuchara a través de los altavoces del estadio.
“En Cal Berkeley”, explicó Kent, “nuestro entrenador nos hizo sentarnos alrededor del home plate… Nos hizo sentarnos en la tierra del home plate y, por los altavoces, puso una grabación motivacional de Tommy Lasorda. Y de ese discurso, de esos 20 minutos de charla motivacional, saqué la idea de que “el dinero está en las carreras impulsadas”.
“Eso se me quedó grabado en la mente para siempre, y nunca, nunca se me borró de la cabeza”.
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Jones une Curazao con Cooperstown
Andruw Jones habla durante su ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, Nueva York, el domingo.
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No es fácil llegar hasta aquí desde la pequeña isla de Curazao, a más de 2.000 millas de distancia», afirmó Jones, cinco veces All-Star y diez veces ganador del Guante de Oro, durante su discurso. “Pero hoy Cooperstown y Curazao quedan unidos para siempre”.
“Ser el primer miembro del Salón de la Fama de mi isla es un momento increíble. Por eso hacen que este día sea tan memorable. Estoy encantado de compartir este día con la gente de mi tierra natal”.
Jones rindió homenaje a Hensley Meulens, quien se convirtió en el primer curazaoño en las Grandes Ligas cuando debutó el 23 de agosto de 1989 con los Yankees. Meulens jugó parte de siete temporadas en las Grandes Ligas. Casi siete años después, Jones se convirtió en el segundo jugador de su isla en llegar a las Grandes Ligas cuando debutó a los 19 años con los Braves el 15 de agosto de 1996.
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Un público de élite
La leyenda de los Dodgers, Sandy Koufax, que fue incluido en 1972 y es el homenajeado con más años de trayectoria, se encontraba entre los 60 miembros del Salón de la Fama del Béisbol —una cifra récord— que se reunieron el domingo en el Clark Sports Center para la ceremonia.
La antigua estrella de los Twins y los Angels, Rod Carew, de 80 años, hizo un gran esfuerzo para asistir a la ceremonia de incorporación.
David Ortiz ayudó a Carew a llegar a su asiento en el escenario después de que este fuera presentado al público.