Jesús Corona celebra el buen momento del Cruz Azul y elogia la actuación de Rangel en el Mundial

Jesús Corona, exjugador de Cruz Azul y de la selección mexicana, en su etapa profesional antes de su retiro en 2025.

El exportero de Cruz Azul y de la selección mexicana, Jesús Corona, se mostró agradecido y emocionado durante una activación con aficionados el pasado domingo, en el marco del Campeón de Campeones de la Liga MX, en la que habló sobre el título más reciente de la Máquina Celeste, la actuación de la selección mexicana en el Mundial y el nivel mostrado por el guardameta Alfredo ‘Tala’ Rangel.

Corona, quien vistió la camiseta celeste durante 14 años, reconoció durante un evento de Metro by T-Mobile el cariño que sigue recibiendo de la afición cementera tras sus años en el Cruz Azul. El exportero atraviesa, además, un buen momento tras el décimo título conquistado por la Máquina en la recién culminada temporada, en la que vencieron a los Pumas de la UNAM en la final. El domingo pasado se escribió otro gran capítulo de la Máquina al vencer al Toluca en Carson por 3-1 en el Campeón de Campeones.

Corona, el segundo jugador con más años ininterrumpidos en la Liga MX, con 22, ganó con el Cruz Azul el Guardianes 2021, el título que puso fin a una sequía de 23 años, y posteriormente ganó el Campeón de Campeones ese mismo año. En el 2013-14 ganó la Liga de Campeones de la Concacaf, así como dos Copas MX en el 2013 y 2018.

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“Después de 23 años, tuve la oportunidad de levantar ese título junto con mis compañeros”, recordó con cariño el exarquero, quien calificó el reconocimiento de la afición como “el mejor” que puede recibir un exjugador.

El exseleccionado nacional vivió con mucha emoción la final ante Pumas.

“La viví acá, de este lado, en Los Ángeles, con familiares que decoraron la casa, la sala, todo. Me dio mucho gusto que levantaran la décima, bien merecido”, relató Corona, de 45 años.

Sobre el desempeño de México en el Mundial, Corona consideró que el seleccionado de Javier Aguirre rebasó las expectativas pese a los altibajos previos al torneo.

Jesús Corona, del Cruz Azul, gesticula durante el partido de la 2.ª jornada entre el Cruz Azul y el Monterrey, correspondiente al Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, disputado en el Estadio Azteca el 14 de enero de 2023 en la Ciudad de México, México. (Manuel Velasquez / Getty Images)

“Creo que superó las expectativas de todos, al menos las mías. Venía con ciertos altibajos, sin mucha solidez, y, al final de cuentas, mostró de qué estamos hechos. Dieron otra cara, nos representaron muy dignamente”, señaló Corona, aunque lamentó que la escuadra tricolor no pudiera avanzar más en el certamen.

El exguardameta también se refirió al futuro de la selección bajo la dirección de Rafael Márquez, de quien espera que continúe el ascenso futbolístico del equipo nacional.

Corona destacó especialmente la actuación de ‘Tala’ Rangel bajo los tres postes durante el Mundial, a quien calificó como una pieza clave para la solidez defensiva del combinado mexicano. Rangel recibió tres tantos en cinco partidos mundialistas y no encajó goles en los primeros cuatro encuentros.

Raúl Rangel, el número 1 de México, y sus compañeros de equipo saludan a la afición tras la derrota por 2-3 en el partido de octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre México e Inglaterra, disputado en el Estadio de la Ciudad de México el 5 de julio de 2026 en la Ciudad de México, México.



(Michael Steele / Getty Images)

“A ‘Tala’ lo vi con mucha solidez y confianza al responder. Me dio mucho gusto ver esa solidez durante tantos partidos, manteniendo el cero. Como arquero, con mucha seguridad en el juego de pies, en el juego aéreo, en los disparos”, afirmó Corona.

Corona añadió que el buen momento de Rangel refleja una generación prometedora de porteros en el país.

“Viene una buena camada de arqueros, una buena competencia, y aquí nos deja claro que estamos bien resguardados en la portería”, apuntó el ganador de la medalla de oro en Londres 2012 con México.

Finalmente, el exjugador agradeció la invitación a eventos como el del domingo para convivir con los seguidores durante la activación.

“Estamos disfrutando cada momento que vivimos, y qué bueno que tengan estos detalles para con los aficionados, para que podamos convivir con ellos. Es algo que se tiene que reconocer”, concluyó.

Liga MX y Metro by T-Mobile refuerzan alianza en el Campeón de Campeones

Durante el Campeón de Campeones, la Liga MX y Metro by T-Mobile continuaron con su alianza, ahora en su cuarta ocasión en el partido que mide a los dos últimos campeones del fútbol mexicano.

Héctor García Rivera, representante de Metro by T-Mobile y con una década de experiencia en la compañía, explicó que la sociedad busca conectar a los consumidores hispanos —tanto a quienes viven en Estados Unidos como a sus familiares en México y el resto de Latinoamérica— a través de la pasión compartida por el fútbol.

“Sabemos que es un programa que conecta con nuestra comunidad hispana aquí en Estados Unidos, que trasciende barreras y generaciones, y que se basa en el amor por el deporte”, señaló García Rivera.

Como parte de esta colaboración, Metro by T-Mobile organizó por primera vez el “Campeón Fest”, un evento en el que participaron jóvenes futbolistas del sur de California y que contó con la presencia del cantante DannyLux, nominado al Grammy Latino.

La marca también mantiene un programa de clínicas de baloncesto que recorre distintas comunidades del país a bordo de un camión con la imagen de Metro, además de una alianza con LAFC para renovar canchas de fútbol en Los Ángeles.

García Rivera subrayó que la conectividad confiable no solo tiene valor recreativo, sino que también puede ser determinante en situaciones de emergencia. Recordó su experiencia durante el huracán María en Puerto Rico, cuando la caída de las redes le impidió comunicarse con su madre y su abuela, y comprendió la importancia de contar con una comunicación confiable.

De cara al Mes de la Herencia Hispana, que se celebra en septiembre, García Rivera adelantó que la marca prepara nuevas iniciativas, aunque prefirió no dar detalles.

“Metro viene con algo picante por ahí”, comentó García Rivera.

Sobre el futuro de la relación con la Liga MX, indicó que la compañía seguirá explorando oportunidades para conectar con su audiencia a través del deporte y la música, buscando siempre que las activaciones representen un beneficio tangible para el consumidor y no solo presencia de marca.

