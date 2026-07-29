Academia de Sevilla FC llegará al Condado de Orange con campamento de entrenamiento

El escudo del Sevilla antes del partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Europa League entre el Sevilla FC y la Juventus, disputado en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán el 18 de mayo de 2023 en Sevilla, España.

Sevilla FC continúa su expansión internacional con el anuncio de su primer campamento de entrenamiento de Sevilla FC Academy en California, que se llevará a cabo del 3 al 5 de agosto de 2026 y contará con la participación de entrenadores pertenecientes a la reconocida academia juvenil del club español.

La iniciativa llega como resultado de una alianza estratégica entre Sevilla FC y AC Brea Soccer Club, una de las organizaciones de fútbol juvenil más destacadas del condado de Orange, a través de la cual el club andaluz llevará su probada metodología de desarrollo de jugadores al territorio estadounidense.

De acuerdo al comunicado emitido por Sevilla FC, el acuerdo representa un paso importante en la expansión global de Sevilla FC Academy.

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Como parte del convenio, Sevilla FC Academy se convertirá en el socio oficial de metodología de AC Brea, brindando asesoría técnica continua orientada a fortalecer la estructura deportiva del club californiano. La colaboración abarcará áreas clave como metodología de entrenamiento, filosofía de juego, desarrollo de jugadores, organización de academia e identificación de talento a largo plazo.

Según el comunicado, la alianza también abrirá un camino de desarrollo único para entrenadores y jugadores de AC Brea, quienes tendrán acceso directo a los principios de entrenamiento y al conocimiento educativo de uno de los sistemas de formación juvenil más respetados de Europa, un sistema que ha contribuido a la formación de jugadores que hoy compiten en las más altas categorías del fútbol mundial.